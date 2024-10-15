إليك ما تعنيه الأوراق الصفراء لشجرة المال حقًا (وكيفية إصلاحها)

إذا كانت النباتات المنزلية الاستوائية تمتلك قوى سحرية، فسيلتقط الجميع “شجرة المال”، المعروفة أيضًا باسم Pachira aquatica، للحصول على القليل من المال. للأسف، لا يوجد دليل على أن سيقانها المضفرة وأوراقها ذات الفصوص الخمسة، الممتدة مثل كف مفتوح، تجلب المال بالفعل. ولكن لا يمكن أن يضر الأمل، أليس كذلك؟ بغض النظر عما يوجد في جيوبها، من الصعب مشاهدة أوراق شجرة المال الخاصة بك تتحول إلى اللون الأصفر المقزز قبل أن تسقط على الأرض.
والخبر السار هو أن عادة ما تكون الأوراق الصفراء علامة على الإفراط في الري. من المغري أن تعطيهم كمية من الماء أكثر مما تشربه على الأرجح في يوم واحد، ولكن على عكس النباتات العصرية التي تسقي نفسها بنفسك والتي تعتني بنفسها، فإن الكثير منها يمكن أن يكون قاتلاً. يمكن أن يؤدي الجلوس في تربة مبللة إلى تعفن جذور أشجار المال التي تفضل زراعتها بنفس التربة جيدة التصريف مثل الصبار. بعد ذلك، عندما تجف التربة ما بين نصف وثلاثة أرباع الطريق من آخر سقي لها، يجب عليك صب الماء في الأصيص من الأعلى وانتظر حتى يخرج من فتحة التصريف السفلية. يمكنك تجنب إحداث فوضى أثناء سقي نباتاتك المنزلية باستخدام الأدوات المناسبة، مثل الصحن.
في حين أن الكسور تجعل الري يبدو دقيقًا، إلا أنه لا يجب أن يكون مرهقًا. فقط أدخل إصبعك بضع بوصات في التربة لترى ما إذا كانت جافة في الغالب. إذا شعرت بالبلل، فلا تسقيها، لكن أيضًا لا تنتظر حتى تجف التربة بشدة بحيث تنسحب بعيدًا عن جوانب الأصيص لتشكل كتلة لا يمكن اختراقها.
مؤشرات محتملة أخرى للمشاكل في مصانع المال
على الرغم من أن الإفراط في الري هو السبب الأكثر احتمالاً لإصفرار أوراق شجرة المال، إلا أن هناك السبب إمكانية أن يكون الضوء والعمر عاملاً أيضًا. الباشيرا أكواتيكا نبات استوائي، لكن أوراقه حساسة لأشعة الشمس المباشرة الشديدة. إنهم يفضلون غرفة مشمسة: الكثير من الضوء ولكن ليس مباشرة على النافذة. طريقة معرفة ما إذا كانت شجرتك تحصل على قدر كبير جدًا أو قليل جدًا من الضوء هي الانتباه إلى كيفية تغير لون الأوراق. سيؤدي احتراق الأوراق الناتج عن التعرض للضوء الزائد إلى تقصف الحواف وتحويلها إلى اللون البني، أو قد تبدو متقطعة. سوف تتسبب الإضاءة المنخفضة في فقدان النبات للأوراق التي ستبدو بنفس اللون الأصفر الشاحب. يعد التحرك لإنقاذ النبات من الكثير من الضوء أمرًا مهمًا، لكن يمكن لأشجار المال عادةً التكيف مع البيئات ذات الإضاءة المنخفضة في الوقت المناسب.
خارج نطاق الأوراق الصفراء أو البنية أو البيضاء أو الملتفة هي أيضًا أعراض قد تصادفك عندما تتعلم كيفية زراعة شجرة المال والعناية بها. يمكن أن تكون الأوراق البنية علامة على تعفن الجذور الذي يأتي من الإفراط في الري. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تكون الأوراق البيضاء علامة على الفطريات أو البياض الدقيقي ويجب التعامل معها في أسرع وقت ممكن. إذا كانت أوراقك مرقطة ومتجعدة، فمن الممكن أن تنظر إلى سوس العنكبوت أو تحت الماء. على الرغم من هذه المخاوف المحتملة، فإن أشجار المال ستفقد أوراقها بشكل طبيعي عندما تنتج أوراقًا جديدة؛ فهي لا تزال منخفضة الصيانة بشكل عام وتصنع نباتات منزلية مذهلة!