إليك ما تعنيه الأوراق الصفراء لشجرة المال حقًا (وكيفية إصلاحها)

إذا كانت النباتات المنزلية الاستوائية تمتلك قوى سحرية، فسيلتقط الجميع “شجرة المال”، المعروفة أيضًا باسم Pachira aquatica، للحصول على القليل من المال. للأسف، لا يوجد دليل على أن سيقانها المضفرة وأوراقها ذات الفصوص الخمسة، الممتدة مثل كف مفتوح، تجلب المال بالفعل. ولكن لا يمكن أن يضر الأمل، أليس كذلك؟ بغض النظر عما يوجد في جيوبها، من الصعب مشاهدة أوراق شجرة المال الخاصة بك تتحول إلى اللون الأصفر المقزز قبل أن تسقط على الأرض.

والخبر السار هو أن عادة ما تكون الأوراق الصفراء علامة على الإفراط في الري. من المغري أن تعطيهم كمية من الماء أكثر مما تشربه على الأرجح في يوم واحد، ولكن على عكس النباتات العصرية التي تسقي نفسها بنفسك والتي تعتني بنفسها، فإن الكثير منها يمكن أن يكون قاتلاً. يمكن أن يؤدي الجلوس في تربة مبللة إلى تعفن جذور أشجار المال التي تفضل زراعتها بنفس التربة جيدة التصريف مثل الصبار. بعد ذلك، عندما تجف التربة ما بين نصف وثلاثة أرباع الطريق من آخر سقي لها، يجب عليك صب الماء في الأصيص من الأعلى وانتظر حتى يخرج من فتحة التصريف السفلية. يمكنك تجنب إحداث فوضى أثناء سقي نباتاتك المنزلية باستخدام الأدوات المناسبة، مثل الصحن.

في حين أن الكسور تجعل الري يبدو دقيقًا، إلا أنه لا يجب أن يكون مرهقًا. فقط أدخل إصبعك بضع بوصات في التربة لترى ما إذا كانت جافة في الغالب. إذا شعرت بالبلل، فلا تسقيها، لكن أيضًا لا تنتظر حتى تجف التربة بشدة بحيث تنسحب بعيدًا عن جوانب الأصيص لتشكل كتلة لا يمكن اختراقها.