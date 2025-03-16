إليك ما هو هذا الثقب الصغير في مقبض الباب

قد يبدو الأمر غير بديهي ، ولكن ليس كل قفل الباب مصمم ليكون لا يمكن اختراقه للأشخاص الذين ينقصون من الجانب الآخر. إذا رأيت حفرة صغيرة على مقبض الباب ، فهذا بالضبط ما هو عليه – ويمكن أن يكون المنقذ في حالات الطوارئ أو الحوادث.
عادةً ما تكون مقابض مقبض القفل هذه على الأبواب الداخلية بدلاً من الأبواب الخارجية. إنها غير مصممة لتوفير الأمن من المتسللين. بدلاً من ذلك ، تم تصميم الأقفال لجعل حمامك يشعر بمزيد من الخصوصية لمن يستخدمه في ذلك الوقت. لا يمكن تأمين هذه المقابض إلا من الداخل ، وعلى عكس الأبواب الخارجية ، يمكن إلغاء قفلها من الخارج بدون مفتاح أو أي أجهزة خاصة. من المرجح أن يكون لأقفال الدفع والزراعة على الزر ثقب صغير على الطرف الآخر ، في حين أن أنواعًا أخرى من أقفال الخصوصية قد تحتوي على آليات غير قليلة للطوارئ.
ربما أغلق طفلك نفسه في الداخل ، أو أغلقت نفسك ، أو تحتاج إلى الإخلاء في عجلة من أمرهم. مهما كان السيناريو ، فإن معرفة كيفية استخدام هذا الثقب الصغير لإلغاء قفل قفل الخصوصية في قرصة سيوفر لك التوتر والوقت.
كيفية استخدام الثقب لإلغاء تأمين الباب
العديد من مقبضات الخصوصية تأتي مع مفتاح الطوارئ الذي يناسب تمامًا الثقب الصغير. إنها قطعة معدنية صغيرة رقيقة تصادفها أيضًا أن تكون سهلة للغاية. أو ربما لم تكن المشتري الأصلي لهذا الغضب ولا تعرف مكانه. في هذه الحالة ، يمكنك أيضًا شراء بدائل ، مثل حزم مفاتيح الطوارئ الداخلية في Alico لغرف النوم والحمامات. إنها واحدة من تلك اللوازم الطارئة التي يجب أن يكون لدى كل منزل ، ومن المفيد أن تترك واحدة في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة في الجزء العلوي من الباب. إذا كنت في عجلة من أمرك أو تريد أن تعرف ماذا تفعل إذا فقدت مفتاح الباب الخاص بك ، فيمكنك أيضًا استخدام مفك البراغي الصغير جدًا أو أي شيء آخر ضيق بما يكفي لتناسب الفتحة على المقبض: وجع سداسي صغير ، أو مقطع ورق ، أو شموع ملابس عازمة ، أو إبرة مركبة.
ما عليك سوى إدخال أداة الاختيار مباشرة في الحفرة. يمكن أن تكون الآلية حساسة ، لذا تجنب إدخال أداتك بزاوية. إذا كانت مقبض الباب للدوران ، فلفت الأداة ببطء ؛ جرب كل من عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لمعرفة أي شيء يعمل. إذا كانت مقبض الباب المدفوع ، فما عليك سوى الضغط على الأداة للأمام. يجب أن تكون قادرًا على الشعور عندما تمسك الأداة وتناسب الأخدود. ثم قلب الباب وابتهج.