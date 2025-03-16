إليك ما هو هذا الثقب الصغير في مقبض الباب

قد يبدو الأمر غير بديهي ، ولكن ليس كل قفل الباب مصمم ليكون لا يمكن اختراقه للأشخاص الذين ينقصون من الجانب الآخر. إذا رأيت حفرة صغيرة على مقبض الباب ، فهذا بالضبط ما هو عليه – ويمكن أن يكون المنقذ في حالات الطوارئ أو الحوادث.

عادةً ما تكون مقابض مقبض القفل هذه على الأبواب الداخلية بدلاً من الأبواب الخارجية. إنها غير مصممة لتوفير الأمن من المتسللين. بدلاً من ذلك ، تم تصميم الأقفال لجعل حمامك يشعر بمزيد من الخصوصية لمن يستخدمه في ذلك الوقت. لا يمكن تأمين هذه المقابض إلا من الداخل ، وعلى عكس الأبواب الخارجية ، يمكن إلغاء قفلها من الخارج بدون مفتاح أو أي أجهزة خاصة. من المرجح أن يكون لأقفال الدفع والزراعة على الزر ثقب صغير على الطرف الآخر ، في حين أن أنواعًا أخرى من أقفال الخصوصية قد تحتوي على آليات غير قليلة للطوارئ.

ربما أغلق طفلك نفسه في الداخل ، أو أغلقت نفسك ، أو تحتاج إلى الإخلاء في عجلة من أمرهم. مهما كان السيناريو ، فإن معرفة كيفية استخدام هذا الثقب الصغير لإلغاء قفل قفل الخصوصية في قرصة سيوفر لك التوتر والوقت.