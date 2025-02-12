إناء الجدار DIY الذي يحول الزهور على الفور إلى روائع جميلة

باقات الزهور هي وسيلة كلاسيكية سهلة لإضافة اللون والبهجة إلى ديكور منزلك. بمجرد الانتقال إلى المزهريات التي تتطلب سطحًا مسطحًا للجلوس ، ستحرك DIY ترتيبات الأزهار الخاصة بك من طاولة إلى حائط عن طريق إنشاء ثقب في المزهرية التي يمكنك تعليقها منها. مع إطار صورة مذهل مثبت حول المزهرية ، سيتم تحويل أزهارك الرائعة إلى قطعة فنية ثلاثية الأبعاد.

يأخذ هذا المشروع مزهريات التصميم في منزلك إلى مستوى آخر ، و Lynchpin الجمالي هو في الواقع الإطار. هناك بعض الطرق للاقتراب من المشروع – قم بإنشاء ثقب في مزهرية زجاجية وتعليقه من مسمار لتوفير الدعم لوزن باقة (والماء ، إذا كنت في حاجة إليه). أو ، إذا كان هذا يبدو شاقًا بعض الشيء ، ففكر في استخدام مزهرية بلاستيكية بدلاً من ذلك. في الواقع ، هناك عدد كبير من العناصر التي يمكن إعادة استخدامها بسهولة لإنشاء مزهرية معلقة. يمكنك حتى شراء بعض المصممة بشكل صريح لهذا الغرض. على الرغم من أنك إذا كنت مرتاحًا لاتخاذ تدريبات على الزجاج ، فقد حصلنا على بعض النصائح للمساعدة في ضمان النجاح.