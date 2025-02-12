إناء الجدار DIY الذي يحول الزهور على الفور إلى روائع جميلة

باقات الزهور هي وسيلة كلاسيكية سهلة لإضافة اللون والبهجة إلى ديكور منزلك. بمجرد الانتقال إلى المزهريات التي تتطلب سطحًا مسطحًا للجلوس ، ستحرك DIY ترتيبات الأزهار الخاصة بك من طاولة إلى حائط عن طريق إنشاء ثقب في المزهرية التي يمكنك تعليقها منها. مع إطار صورة مذهل مثبت حول المزهرية ، سيتم تحويل أزهارك الرائعة إلى قطعة فنية ثلاثية الأبعاد.
يأخذ هذا المشروع مزهريات التصميم في منزلك إلى مستوى آخر ، و Lynchpin الجمالي هو في الواقع الإطار. هناك بعض الطرق للاقتراب من المشروع – قم بإنشاء ثقب في مزهرية زجاجية وتعليقه من مسمار لتوفير الدعم لوزن باقة (والماء ، إذا كنت في حاجة إليه). أو ، إذا كان هذا يبدو شاقًا بعض الشيء ، ففكر في استخدام مزهرية بلاستيكية بدلاً من ذلك. في الواقع ، هناك عدد كبير من العناصر التي يمكن إعادة استخدامها بسهولة لإنشاء مزهرية معلقة. يمكنك حتى شراء بعض المصممة بشكل صريح لهذا الغرض. على الرغم من أنك إذا كنت مرتاحًا لاتخاذ تدريبات على الزجاج ، فقد حصلنا على بعض النصائح للمساعدة في ضمان النجاح.
كيفية تعليق مزهرية على الحائط
ابدأ باختيار الزجاج الخاص بك. السفن المربعة أو على شكل كتب هي خيارات رائعة وسوف تعلق على الحائط. ولكن إذا كنت ترغب في استخدام هذا المشروع كفرصة لتركيب زجاجات النبيذ الفارغة أو استخدام مزهريات أكثر تقليدية ، فسترغب فقط في توخي الحذر لتأمين الزجاجة قبل البدء في الحفر.
أولوياتك القصوى لتجنب التحطيم هي الحفاظ على البرد الزجاجي أثناء عملك. استخدم بتات الحفر الماس أو كربيد وتشغيل الحفر ببطء. سوف يساعد الماء الجاري أسفل بتات الحفر على الحفاظ على برودة السطح حتى تقاطع. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام أحد العناصر المنزلية العديدة التي يمكن إعادة تعويضها إلى مزهريات زهرة جميلة. والتي ، بالمناسبة ، قد تنفي الحاجة إلى الحفر الزجاجي وجعل هذا المشروع أسهل.
في الواقع ، إذا كنت تبحث عن بدائل للحفر ، فيمكنك استخدام شماعات الصورة على الوجهين ، والتمسك جانبًا بزجاجةك والآخر على الحائط. أو استخدم غراء زجاجي متخصص لربط خطاف S إلى الجزء الخلفي من مزهرية. يمكنك حتى استخدام دلو أو سلة أو حاوية زخرفية أخرى مع مقبض وتوظيف المقبض ببساطة كآلية تعليق. ستحتاج فقط إلى التأكد من أنك تفكر في وزن باقاتك ومياهها. بمجرد تعليق المزهرية الخاصة بك ، يمكنك إضافة عنصر الإطار.
قم بتصميم إطار المزهرية الخاص بك
يعيد إعادة عرض إطار صورة قديم بشكل خلاق من جميع أنحاء منزلك أو متجر التوفير المحلي. ثم ، ارتديها لتناسب رؤيتك. تمنح نسخة منحوتة مزخرفة باللون النحاسي الأنيق فيبيًا غامقًا انتقائيًا ، في حين أن البناء الأنيق النحيف في نغمة التوت يخلق مظهرًا أكثر تميزًا ومتميزًا. إن تضمين حصيرة في إطارك سيؤدي إلى رفع التأثير (ويمنحك المزيد من الخيارات الإبداعية). إنها أيضًا طريقة ذكية لاستخدام خلفية بقايا الطعام. إعادة عرض نمط ورقة مشغول لإعطاء الورود الجريئة خلفية مذهلة. سجادة واسعة إضافية في اللون الصلب الداكن من شأنه أن يسلط الضوء على الأزهار الباستيل والأزهار البيضاء.
سيؤثر موضع إناءك فيما يتعلق بالإطار بشكل كبير على المظهر العام ، لذا دع أسلوبك الشخصي (والطريقة التي تخطط لاستخدام قطعة الفن الخاصة بك) توجه الطريق. شنق إطارًا كبيرًا عريضًا مع المزهرية بالقرب من القاع لإعطاء مساحة كبيرة للباقات القوية. قد يتم تقديم ترتيبات ساق واحدة بشكل أفضل عن طريق وضع المزهرية بالقرب من مركز أسلوب طويل ضيق. بصريًا ، سترغب في تهدف إلى الحفاظ على رؤوس أزهارك بوصة واحدة أو نحو ذلك داخل الإطار ، على الرغم من أن فن الأزهار الفريد على غرار النحت يتسامح للغاية من الأزهار التي تتسرب فوق الحواف. وكما هو الحال مع كل الفن ، تهدف إلى تركيب النقطة المحورية في النحت الخاص بك (الإزهار) في حوالي 57 بوصة من الأرض.