إيجابيات وسلبيات إزالة المطبخ بالكامل باكسبلاش

يوفر backsplash المطبخ فرصة لإضافة مجموعة من الألوان والملمس في مساحة الجدار هذه بين خزائنك وكونترتوب. ومع ذلك ، عندما يحين الوقت لتجديد مطبخك ، يمكنك أن تتساءل عما إذا كان من الأفضل إزالته بالكامل بدلاً من استبداله. يمكن أن يساعدك تقييم إيجابيات وسلبيات التخلص من Packsplash في معرفة ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح – لحسن الحظ ، قام مؤرخ تصميم House Digest ، سارة بيلوتا ، بتقسيم هذا. كشفت أن الإيجابيات تشمل المدخرات المالية وعملية تنظيف أسهل. أما بالنسبة للسلبيات ، فقد شارك الخبير أن عدم وجود باكسبلاش المطبخ يجعلك عرضة لبقع الجدران.
قد يبدو مطبخك أيضًا أقل تطوراً بدون ميزة التصميم هذه. يجب أن تعرف أيضًا أن بيلوتا لا تؤيد التخلص من باكسبلاش المطبخ نفسها. “أنا شخصياً أفضل أن يكون لديك باكسبلاش لأنني أشعر أنه يوفر مظهرًا أكثر تلميعًا ومكتملًا أثناء جعل مطبخك أسهل في التنظيف” ، شاركت أثناء حديثها حصريًا إلى منزل Digest. ومع ذلك ، فإن الخيار هو لك في النهاية. هل تعتقد أن المظهر المصقول ل backsplash المطبخ أمر حيوي ، أو هل تفضل التخلي عنه للبقاء في حدود الميزانية لتجديد المطبخ الخاص بك؟
نظرة ثاقبة على إزالة المطبخ باكسبلاش
أثناء حديثه حصريًا إلى House Digest ، قدمت سارة بيلوتا بعض البصيرة الخبراء الإضافية حول إيجابيات وسلبيات إزالة باكسبلاش المطبخ. “إن ترك المطبخ الخاص بك backsplashless يمكن أن يوفر المال بالتأكيد” ، شارك مؤرخ التصميم. وأضاف بيلوتا: “طالما كنت تستخدم طلاء نسيج قشر البيض ، يجب أن يكون جدارك سهلاً للتنظيف” ، وكشفًا عن مؤيد آخر عن التخلي عن باكسبلاش.
هناك ، بالطبع ، عدد قليل من السلبيات التي قد تقنعك باختيار تثبيت باكسبلاش بدلاً من ذلك. “إن الطعام والأوساخ والزيت سوف يتطرق حتماً إلى الحائط خلف موقدك ، خاصة إذا لم يكن لديك غطاء تهوية مناسب” ، شاركت بيلوتا. ومضى الخبير لشرح أن هذه الميزة يمكن أن تجعل مطبخك يبدو أكثر دقة. وأضافت: “هناك العديد من الخيارات في نطاقات أسعار مختلفة للبلاش باكسينات ، لذلك ليس هناك سبب لعدم وجود واحد”.
إذا لم تكن من محبي ميزة التصميم هذه ، ففكر في اختيار بدائل Bilotta الموصى بها لتجنب الجوانب السلبية لترك الجدار عارية تمامًا. “بدلاً من ترك المطبخ الخاص بك Backsplashless ، أود أن أوصي باستخدام البلاط التقشير واللصوص القابلة للإزالة إذا كنت على ميزانية ضيقة ، أو ورقة صلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس إذا كان لديك مساحة تذبذب في ميزانيتك” ، هي نصح. ترغب في شراء بلاط قشر وقشرًا سهلاً التنظيف للحصول على أفضل النتائج ، وفقًا لبيليوتا. عند وضع نمط بلاط باكسبلاش ، تجنب ترك الفجوات حتى لا يكون الأوساخ والأوساخ محاصرين هناك.
المزيد من نصائح الخبراء عند النظر في المطبخ باكسبلاش
نصيحة واحدة من Bilotta المشتركة لأولئك الذين لا يرغبون في تثبيت backsplash المطبخ هو إضافة البلاط خلف الأجهزة فقط. “حتى نصف الجدار هو خيار جيد للحماية من بقع الطهي الفورية” ، أوضحت أثناء حديثها حصريًا إلى منزل هضم. “هذه هي أكبر منطقة للمشكلة من حيث النظافة. إنها أيضًا منطقة كبيرة بما يكفي لا يزال بإمكانها تأطير منطقة الطهي الخاصة بك بشكل جيد ، وخلق بعض البعد بين المناطق المتميزة من مطبخك.”
واصل Bilotta تقديم بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك إذا كنت لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت إزالة باكسبلاش هو الخيار الصحيح لك. “هل لديك غطاء قوي للتهوية على موقدك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإنني أوصي بشدة بخلفي لأسباب صحية” ، شاركت. من المهم أيضًا تقييم نسيج الجدار في القسم الذي سيتم فيه تثبيت packsplash. يسأل Bilotta أيضًا ، “هل يتم رسم الجدار الخاص بك بطلاء من قشر البيض؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تكون على ما يرام بدون باكسبلاش ، لأن هذا هو أسهل نوع من السطح المطلي للتنظيف.” والسؤال الأخير هو ما إذا كنت تخطط لتجديدات صغيرة متعددة أو إعادة تشكيل كبيرة. إذا كنت تكمل Ups Small Touch ، فيمكنك إضافة Backsplash أخيرًا والحفظ للتثبيت مع مرور الوقت. هذه نصيحة رائعة لأي شخص يقوم بترقية المطبخ بميزانية محدودة.