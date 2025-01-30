إيجابيات وسلبيات إزالة المطبخ بالكامل باكسبلاش

أثناء حديثه حصريًا إلى House Digest ، قدمت سارة بيلوتا بعض البصيرة الخبراء الإضافية حول إيجابيات وسلبيات إزالة باكسبلاش المطبخ. “إن ترك المطبخ الخاص بك backsplashless يمكن أن يوفر المال بالتأكيد” ، شارك مؤرخ التصميم. وأضاف بيلوتا: “طالما كنت تستخدم طلاء نسيج قشر البيض ، يجب أن يكون جدارك سهلاً للتنظيف” ، وكشفًا عن مؤيد آخر عن التخلي عن باكسبلاش.

هناك ، بالطبع ، عدد قليل من السلبيات التي قد تقنعك باختيار تثبيت باكسبلاش بدلاً من ذلك. “إن الطعام والأوساخ والزيت سوف يتطرق حتماً إلى الحائط خلف موقدك ، خاصة إذا لم يكن لديك غطاء تهوية مناسب” ، شاركت بيلوتا. ومضى الخبير لشرح أن هذه الميزة يمكن أن تجعل مطبخك يبدو أكثر دقة. وأضافت: “هناك العديد من الخيارات في نطاقات أسعار مختلفة للبلاش باكسينات ، لذلك ليس هناك سبب لعدم وجود واحد”.

إذا لم تكن من محبي ميزة التصميم هذه ، ففكر في اختيار بدائل Bilotta الموصى بها لتجنب الجوانب السلبية لترك الجدار عارية تمامًا. “بدلاً من ترك المطبخ الخاص بك Backsplashless ، أود أن أوصي باستخدام البلاط التقشير واللصوص القابلة للإزالة إذا كنت على ميزانية ضيقة ، أو ورقة صلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس إذا كان لديك مساحة تذبذب في ميزانيتك” ، هي نصح. ترغب في شراء بلاط قشر وقشرًا سهلاً التنظيف للحصول على أفضل النتائج ، وفقًا لبيليوتا. عند وضع نمط بلاط باكسبلاش ، تجنب ترك الفجوات حتى لا يكون الأوساخ والأوساخ محاصرين هناك.