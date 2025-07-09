إيما ميسيمان اليانصيب راتشيت وحرية “تعتقد أنها يجب أن تأتي”

مع توجه Dewanna Bonner إلى Phoenix ، كل العيون في WNBA موجودة في إيما ميسون. الحرية هي من بين أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر قرارها بشأن المكان الذي ستلعب فيه هذا الموسم.

قادت Meesseman Belgium إلى الذهب في بطولة Eurobasket الشهر الماضي ، وتزن خياراتها لعودة WNBA.

قد يكون من غير المسبوق أن يتوفر لاعب من عيار Meesseman في هذه المرحلة من الموسم.

في الموسم الماضي ، كانت غابي ويليامز سلعة ساخنة بعد أن لعبت دور البطولة في المنتخب الوطني الفرنسي في الألعاب الأولمبية الصيفية. لكن ويليامز ، وهو كل النجوم لأول مرة هذا الموسم ، ليس في نفس المستوى مثل 2019 WNBA نهائيات MVP.