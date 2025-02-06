ابق منظمًا بسهولة باستخدام لوحة تقطيع الأشجار المغناطيسية DIY

لا يوجد شيء أفضل من منظمة بسيطة DIY لطيفة وعملية ورخيصة! إنه Trifecta المثالي ، ولدينا اختراق منظمة Dollar Tree Kitchen منظمة أخرى تناسب الفاتورة. قم بتحويل لوحة تقطيع الخيزران إلى حامل مفكرة وقلم من شأنه أن يبقيك منظمًا بنظرة حديثة وطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، إنها طريقة رائعة لاستخدام المساحة الرأسية في مطبخك ، أو في أي مكان لهذه المسألة! على الرغم من أنه مصنوع من لوح تقطيع ، فإن حامل المفكرة المغناطيسية هذا سيبدو لطيفًا في مكتب منزلي على لوح أبيض أو خزانة ملفات كما هو الحال على الثلاجة.

كل ما تحتاجه لجعل هذا المفكرة المغناطيسية مفيدة هي إمدادات الأشجار القليلة بالدولار وبعض الأدوات المنزلية. التقط واحدة من لوحات قطع الخيزران الصغيرة هذه مع مفكرة صغيرة وحزمة من الأزرار المغناطيسية. احصل على مجموعة من مقاطع الموثق المكتبية ومقاطع المعادن الشاقة ، أيضًا ، إذا لم يكن لديك بالفعل بعض الكذب.

ما عليك سوى الغراء الساخن مقطع معدني إلى أعلى اللوحة لعقد المفكرة بالإضافة إلى أربعة أزرار مغناطيسية إلى زوايا الجزء الخلفي من اللوحة. لجعل حامل القلم ، قم بلصق شريطًا صغيرًا من المرونة السميكة على جانبي مقطع الموثق (صنع حلقة) ، وقم بقصه على جانب اللوحة ، وانزلق قلمًا عبر الحلقة المرنة. سهل!