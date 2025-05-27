ابنه السابق براندون جاكوبس ينسى مشجعو في صورة شاهقة على والده الفائز بجائزة Super Bowl

لم تسقط التفاح بعيدًا عن الشجرة. تفوق عليها.

عرفت أسطورة عمالقة نيويورك براندون جاكوبس بأنها واحدة من أكبر ظهورهم الجري على الإطلاق لحمل الكرة على الشبكة – تقف عند 6 أقدام و 4 بوصات وتزن 260 رطلاً في برايمه.

ومع ذلك ، لم يستطع المشجعون أن يصدقوا كيف بدا بطل Super Bowl الصغير مرتين في صورة لنفسه يقف بجانب ابنه العملاق البالغ من العمر 18 عامًا.

“لقد انتهى الرجل مع المدرسة الثانوية !!” قام الركض المتقاعد بالظهر بفخر بتعليق منشور في X يوم الجمعة مع صورة تقف بجانب 6 أقدام و 7 بوصات و 320 رطلاً وبرايدن ، بعد حفل التخرج من مدرسة ميلتون الثانوية في جورجيا.

في حين أشادت معظم التعليقات بخريج المدرسة الثانوية الأخيرة والأب الفخور ، لم يستطع البعض إلا أن أشير إلى كيف نظر جاكوبس الصغير بجوار ابنه.

“كيف يكون أطفالك أكبر منك ؟؟؟

وكتب مستخدم آخر: “كنت مثل من هو هذا الرجل القصير بجانب هذا العملاق (لا يقصد التورية)”.

“ليس بأي حال من الأحوال يجعل براندون جاكوبس يبدو صغيرًا ..” ، علق آخر.

حتى أن البعض سخر من بعض المرح المرح على الأب الفخور ، حيث أخطأوا في مازحه لزميله السابق في الفريق وحامل الكرة الشاق أحمد برادشو-الذي وقف بسرعة 5 أقدام ، 10 بوصات أثناء المشاركة مع جاكوبس على العمالقة.

“مبروك !!! من هو الرجل القصير على اليسار؟ أحمد برادشو ؟؟؟؟” سخر أحد المعلقين.

“إنه يجعلك تبدو مثل أحمد برادشو” ، أشار آخر.

في حين أن الكثير منهم صدموا من حجم Brayden الكبير مع والده ، إلا أنه كان من المدهش أن يكتشف أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يتابع خطى والده.

كان Brayden هو احتمال هجوم هجومي من فئة الأربع نجوم ، والذي تم تصنيفه على أنه احتمال رقم 51 في الأمة التي تخرج من المدرسة الثانوية بحلول 247Sports.

في يناير ، وقع المراهق الموهوب على اللعب في جامعة كليمسون في الخريف.

جاكوبس ، الذي ظهر على بودكاست كليمسون لكرة القدم “2 وقال برايدن “مع المنعطفات اليمنى” مع لاعب خط برونكو السابق كيث بروكينج في وقت سابق من هذا الشهر ، قال برايدن “كان لديه 35 عرضًا” للعب في مكان آخر في الكلية ، لكن لم يكن من الشك أبدًا أنه سينتهي بالنمر.

“بمجرد أن يأتي إلى كليمسون ، انتهى الأمر. لقد كان مثل ،” أنا أحب ذلك حقًا. أنا حقًا أحب ذلك هناك. ” لذا (قلت) حسنًا ، “أعطني أفضل ثلاث مدارس.” كان مثل كليمسون ، LSU ، ألاباما وتينيسي في هذه المرحلة ، لذلك ذهب إلى الخمسة الأوائل ، مع ساوث كارولينا. يتذكر الأب الفخور: “أعتقد أنني ذاهب إلى كليمسون”.

قال أسطورة العمالقة إنه لا يمكن أن يكون مروعًا لأن ابنه اختار أن يلعب مع كليمسون – على الرغم من اللعب مع أحد منافسي المدرسة ، جامعة أوبورن ، في عام 2003.

وقال جاكوبس: “الشيء الذي يعجبني في كليمسون أكثر من أي مدرسة أخرى كنت جزءًا منها ورأيت كيف تعمل عملية التوظيف ، كليمسون هو نفسه بعد التوقيع كما هو قبل التوقيع”.

“إنهم يعاملونك بنفس الشيء. لا يوجد فرق.”