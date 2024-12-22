اتجاه بلاط المطبخ الذي كان شائعًا سابقًا والذي يجعل مساحتك تبدو قديمة

كان هناك وقت عندما كنت تدخل إلى مطبخ تم إعادة تشكيله حديثًا وترى نمطًا مثيرًا للبلاط موضوعًا فوق الموقد – وهو نمط مختلف عن بقية المطبخ ومحاط ببلاط آخر – مستوحى من “أوه” و”آه” من المصممين و المشترين المحتملين. لكن باكسبلاش البلاط المؤطر يتلاشى بسرعة في ذاكرة التصميم لصالح مظهر أكثر تماسكًا. يفضل المصممون ذوو التطلعات المستقبلية المساحات التي تعتمد على الشخصية، ويركزون بشكل كبير على تنفيذ تلك التصميمات بطريقة واعية بيئيًا. بدلاً من البلاط المؤطر، يتجه تصميم باكسبلاش نحو الألواح الحجرية والبلاط المصنوع من مواد طبيعية أو مستدامة أو معاد تدويرها. تهيمن اتجاهات تصميم المطبخ التي تجلب الهواء الطلق على لوحات Pinterest الخاصة بنا، وقد بدأت تلك الخطوط الخلفية المفككة تبدو قديمة على النقيض من ذلك.

بدلاً من الخطوط الخلفية المبلطة بشكل زخرفي، أصبحت الخطوط العكسية هي اتجاه كونترتوب المتطابق والمتكامل. إن الاستمرار البسيط لمادة سطح العمل أعلى الجدار – ليس فقط خلف الحوض أو الموقد، ولكن في جميع أنحاء المطبخ، حيثما يلتقي سطح العمل بالجدار – يخلق جمالية أنيقة. كما أنه يلغي تمامًا تنظيف الجص. علاوة على ذلك، فإن المواد الطبيعية هي بطبيعتها فردية، مما يساهم في إضفاء طابع شخصي قوي – وهي سمة رئيسية أخرى لاتجاهات التصميم الحالية والمستقبلية.