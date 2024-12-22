اتجاه بلاط المطبخ الذي كان شائعًا سابقًا والذي يجعل مساحتك تبدو قديمة

كان هناك وقت عندما كنت تدخل إلى مطبخ تم إعادة تشكيله حديثًا وترى نمطًا مثيرًا للبلاط موضوعًا فوق الموقد – وهو نمط مختلف عن بقية المطبخ ومحاط ببلاط آخر – مستوحى من “أوه” و”آه” من المصممين و المشترين المحتملين. لكن باكسبلاش البلاط المؤطر يتلاشى بسرعة في ذاكرة التصميم لصالح مظهر أكثر تماسكًا. يفضل المصممون ذوو التطلعات المستقبلية المساحات التي تعتمد على الشخصية، ويركزون بشكل كبير على تنفيذ تلك التصميمات بطريقة واعية بيئيًا. بدلاً من البلاط المؤطر، يتجه تصميم باكسبلاش نحو الألواح الحجرية والبلاط المصنوع من مواد طبيعية أو مستدامة أو معاد تدويرها. تهيمن اتجاهات تصميم المطبخ التي تجلب الهواء الطلق على لوحات Pinterest الخاصة بنا، وقد بدأت تلك الخطوط الخلفية المفككة تبدو قديمة على النقيض من ذلك.
بدلاً من الخطوط الخلفية المبلطة بشكل زخرفي، أصبحت الخطوط العكسية هي اتجاه كونترتوب المتطابق والمتكامل. إن الاستمرار البسيط لمادة سطح العمل أعلى الجدار – ليس فقط خلف الحوض أو الموقد، ولكن في جميع أنحاء المطبخ، حيثما يلتقي سطح العمل بالجدار – يخلق جمالية أنيقة. كما أنه يلغي تمامًا تنظيف الجص. علاوة على ذلك، فإن المواد الطبيعية هي بطبيعتها فردية، مما يساهم في إضفاء طابع شخصي قوي – وهي سمة رئيسية أخرى لاتجاهات التصميم الحالية والمستقبلية.
إضافة طابع للمطابخ
عندما ظهر تبليط مميز ومؤطر في تصميمات باكسبلاش على الساحة، كانت الفكرة، جزئيًا، هي تفتيت مساحات كبيرة من البلاط وإضافة اهتمام بصري. لقد كان منطقيًا بشكل خاص في عصر المساحات المعقمة ذات الألوان المحايدة التي قد تجذب أي شخص تقريبًا. ومع ذلك، نظرًا لتجاوز المطابخ ذات اللون الأبيض بالكامل لصالح الأساليب الدافئة والملونة التي تعتمد على الشخصية، أصبح اتجاه بلاط باكسبلاش راكدًا. يرى المصممون وأصحاب المنازل الآن امتداد الجدار بين الخزانات العلوية والسفلية والأرفف كمكان رئيسي لإضافة الشخصية، سواء من خلال التركيبات القديمة أو ورق الحائط (نعم، بجدية) أو البلاط المزخرف بشكل جميل. على الرغم من أن تصميم البلاط ذو الإطار الفني قد فقد شعبيته، إلا أن البلاط نفسه لن يذهب إلى أي مكان.
نظرًا لأن المطابخ المنزلية المستوحاة من المنازل الريفية تجتذب المزيد من المصممين وأصحاب المنازل، فقد ارتفعت أيضًا شعبية بلاطها المميز المصنوع من مواد طبيعية. أصبح بلاط المطبخ المميز والمزخرف ثلاثي الأبعاد رائجًا أكثر فأكثر، ولا يزال البلاط المزخرف بشكل جميل يعتبر وجودًا كلاسيكيًا – ومرحبًا به – في مساحات المطبخ الرائجة. المفتاح للحفاظ على النمط الحالي هو السماح للبلاط المنقوش بملء مساحته، بدلاً من إضافته إلى قسم صغير من باكسبلاش الخاص بك وإحاطته ببلاط عادي ملون. بمعنى آخر، افعل كل ما في وسعك. فقط لا ترتكب خطأً في وضع باكسبلاش للمطبخ يتميز بنمط لا تحبه.