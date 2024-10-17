اتجاه خزانة المطبخ الأنيق ذو اللونين الذي سيجعل مساحتك مميزة

هل كنت تبحث عن مئات الأفكار لإعادة تشكيل مطبخك؟ يمكن أن تكون إعادة تصميم مطبخك فرصة ممتعة لتجربة جماليات مختلفة وتوفير مساحة ستستمتع بها حقًا – ومن المؤكد أن هذا الاتجاه سيثير اهتمامك. بالنسبة لهذا المفهوم الأحدث، يقوم المصممون بطلاء خزائن المطبخ بلونين مختلفين للحصول على مظهر جميل يجعل المساحة بارزة. تحدثت House Digest حصريًا مع فيرونيكا سولومون، المصممة الرئيسية في Casa Vilora Interiors، لمعرفة المزيد عن هذا الاتجاه وكيفية إنشائه في منزلك.
“أنا حقًا أحب هذا الاتجاه، وبالنسبة لي، فهو يمثل ميزة تصميم خالدة أكثر من كونه اتجاهًا،” شارك سولومون. إذا أعجبك التصميم، فيمكن أن يكون تغييرًا كبيرًا في مطبخك. ووفقًا لسولومون، فإن تصميم الخزانة ليس عاملاً كبيرًا عند طلاء خزائن المطبخ بلونين مختلفين. وأوضح سولومون: “لا أعتقد أن أسلوب مجلس الوزراء مهم بنفس القدر، لكنني أفضل الحفاظ على الخطوط نظيفة وليس هناك أي شيء مزخرف بشكل مفرط”.
كيفية اختيار الألوان مجلس الوزراء الخاص بك منغمين
إذا كنت قد وقعت في حب التصميم ثنائي اللون، فقد يبدو اختيار اللون المناسب بمثابة تحدي. كيف يختار المصممون الظل المثالي للطلاء؟ تحدثت House Digest حصريًا مع Solomon حول الألوان التي تعتقد أنها تعمل بشكل جيد لتصميم المطبخ ذي اللونين.
وقال سولومون: “يمكن أن تكون التركيبات الرائعة عبارة عن نغمات خشبية ممزوجة باللون الأبيض الدافئ، أو أبيض مع ظل من اللون الأزرق مثل البط البري أو الأزرق البحري أو حتى الأخضر”. حتى أنها استخدمت اللون الوردي والأرجواني لخزائن المطبخ في أحد تصميماتها الأخيرة. وأضافت: “الأبيض والأسود (نمط السهرة الرسمية) رائع أيضًا ولكن يجب القيام به بعناية لتجنب المظهر الصارخ والمتناقض للغاية”. إذا كنت قلقًا بشأن اختيارات الألوان، فأحضر بعض العينات إلى المنزل أو قم برسم بعض العينات حول المطبخ أولاً وانظر إليها بأضواء مختلفة للمساعدة في تحديد ما تفضله أكثر.
هل هذا الاتجاه يستحق كل هذا العناء؟
غالبًا ما يبدو أن هناك اتجاهًا جديدًا كل يوم، مع بعض اتجاهات التصميم الشائعة القادرة على زيادة القيمة العقارية لمنزلك. إذا كنت لا تخطط للبيع في أي وقت قريب، فمن المهم أيضًا أن تستمتع بمنزلك الخاص. تحدثت House Digest حصريًا مع سولومون عن أفكارها حول هذا الاتجاه. وقال سولومون: “لا تفعل ذلك لأنه اتجاه”. “افعل ذلك لأنك تحبه وتريد التعبير عن أسلوبك الخاص.” وإذا كنت من عشاق هذا الاتجاه تمامًا، فلا داعي لاستخدام لونين فقط. لقد صمم سليمان مطابخ ثلاثية الألوان جريئة وجميلة.
ولكن، إذا لم يكن هذا الاتجاه هو أسلوبك، فلا بأس بذلك أيضًا. فقط لأن شيئًا ما عصري، لا يعني أنه يستحق إنشاءه في مساحة مطبخك الخاصة. هناك الكثير من اتجاهات خزائن المطبخ التي من المتوقع أن تنفجر في عام 2025.