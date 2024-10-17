اتجاه خزانة المطبخ الأنيق ذو اللونين الذي سيجعل مساحتك مميزة

هل كنت تبحث عن مئات الأفكار لإعادة تشكيل مطبخك؟ يمكن أن تكون إعادة تصميم مطبخك فرصة ممتعة لتجربة جماليات مختلفة وتوفير مساحة ستستمتع بها حقًا – ومن المؤكد أن هذا الاتجاه سيثير اهتمامك. بالنسبة لهذا المفهوم الأحدث، يقوم المصممون بطلاء خزائن المطبخ بلونين مختلفين للحصول على مظهر جميل يجعل المساحة بارزة. تحدثت House Digest حصريًا مع فيرونيكا سولومون، المصممة الرئيسية في Casa Vilora Interiors، لمعرفة المزيد عن هذا الاتجاه وكيفية إنشائه في منزلك.

“أنا حقًا أحب هذا الاتجاه، وبالنسبة لي، فهو يمثل ميزة تصميم خالدة أكثر من كونه اتجاهًا،” شارك سولومون. إذا أعجبك التصميم، فيمكن أن يكون تغييرًا كبيرًا في مطبخك. ووفقًا لسولومون، فإن تصميم الخزانة ليس عاملاً كبيرًا عند طلاء خزائن المطبخ بلونين مختلفين. وأوضح سولومون: “لا أعتقد أن أسلوب مجلس الوزراء مهم بنفس القدر، لكنني أفضل الحفاظ على الخطوط نظيفة وليس هناك أي شيء مزخرف بشكل مفرط”.