اتجاه خلفية التاريخي يعود إلى حد كبير

يعد الطلاء وسيلة سهلة لرفع مساحة ، ولكن الوصول إلى لفة من خلفية الجدران يعمل بشكل أفضل عندما تريد حقًا إحداث تأثير. هناك عدد لا يحصى من العلامات التجارية التي تستحقها في Instagram ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي يمكن أن تضيف اللون والنمط والملمس إلى غرفاتك المفضلة. سواء كنت تنجذب إلى أعمال التمرير الفيكتورية الكلاسيكية ، أو الفنون والحرف اليدوية ، أو الطيور الصينية الغريبة ، ستلاحظ بسرعة أن العديد من تصميمات خلفية الحديثة متجذرة في أنماط الحنين ، التي عفا عليها الزمن على ما يبدو. في مقابلة حصرية مع House Digest ، قالت مؤرخة التصميم سارة بيلوتا إن تصاميم خلفية التاريخ التاريخية تعود بشكل كبير لأن الأنماط خالدة مع تقديم تفاصيل مزخرفة تساعدك على جلب مجموعة متنوعة من الألوان إلى منزلك.
“إن خلفية التراث عادة ما تكون نمطًا قديمًا معترف به جيدًا يتم استنساخه من قبل الشركة المصنعة المعاصرة” ، أوضح Bilotta. “المثال الأكثر شهرة هو وليام موريس ، وهو مصمم للفنون والفنون البريطانية التي أنتجت العديد من الأنماط التي انفجرت منذ دخول المجال العام.” فنان غزير الإنتاج ، كان موريس مستوحى من الحدائق الإنجليزية ، حيث استولت على النباتات والحيوانات في تصميماته الأكثر شهرة بما في ذلك “ستروبيري سارق” و “كريسانثيموم” و “Trellis”. وفقًا لـ Bilotta ، “تعتبر خلفيات التراث خيارًا رائعًا لأي منزل تقريبًا ، حيث يتم إدراكها جيدًا ، وبالتالي يمكن أن تتناسب بشكل مريح في مجموعة متنوعة من مخططات التصميم. معظم تصاميم التراث الأوروبي لها شعور كلاسيكي وخالد ، والذي يمكن أن يساهم في أناقة دون عناء.”
أنماط التراث تقف اختبار الزمن
لقد كان اختيار خلفية الجدران المناسبة لمساحةك دائمًا أمرًا صعبًا ، ولكن اتباع اتجاهات خلفية التاريخ التاريخي يمكن أن يساعدك في إرشادك نحو نظرة يقف على اختبار الزمن. وقالت سارة بيلوتا لـ House Digest خلال مقابلتها الحصرية: “كانت أنماط التراث شائعة دائمًا ، وهو ما ساعدهم على الحفاظ على الشعور التقليدي المعروف”. اللون هو أحد العوامل التي يجب عليك التفكير فيها بعناية أثناء اختيار خلفية التاريخي. وقال بيلوتا: “إحدى الخصائص الشائعة للعديد من أنماط التراث الأوروبي هي أن لديهم الكثير من التفاصيل المزخرفة ، وبالتالي يمكنك إحضار الألوان والتصاميم التي قد لا تختارها عادة في منزلك”. يمكن أن تكون الأنماط التاريخية التي تتضمن عدة ألوان مختلفة فعالة بشكل خاص في الغرف ذات الأرضيات المحايدة أو التنجيد أو الميزات الأخرى ، وموازنة الألواح التي يتم التحكم فيها مع تصميمات فاخرة لتجنب الساحق في المساحة. “الملمس هو أيضا اعتبار كبير. لإلقاء نظرة أثرية أصيلة ، جرب خلفية القماش” ، اقترح بيلوتا. “من أجل موسيقى البوب من وميض ، جرب ورقة رقائق ذهبية.”
على عكس علبة بسيطة من الطلاء ، يمكن أن يكون خلفية معلقة اقتراحًا باهظًا. “إذا كنت جديدًا في خلفيات التراث ، فحاول مسح مجموعة خلفية متحف فيكتوريا وألبرت للإلهام” ، نصح بيلوتا. “يمكن شراء العديد من الأوراق الأقدم (1800s وأقدما) في مجموعتها من متاجر الديكور المنزلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.” يمكنك العثور على بعض الخيارات ذات الأسعار المعتدلة على Amazon ، مثل قشر الأزهار الخمر والعصا William Morris Botanical في Sage Green. كما اقترح بيلوتا التسوق في جراهام وبراون.
النظر في التأثير الكلي قبل إجراء اختيارك
من بطانة رف الكتب إلى توزيع أدراج خزانة الملابس الخاصة بك ، هناك العديد من الطرق المبتكرة لاستخدام خلفية الجدران التي لا تتضمن تغطية غرفة بأكملها بنمط تاريخي جريء يكلف مئات الدولارات لكل لفة. “إن الشيء الرائع في خلفيات التراث هو أنها يمكن أن تتناسب مع أي مساحة تقريبًا” ، أوضحت سارة بيلوتا خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest. قال مؤرخ التصميم إنه لا ينبغي أن تقلق كثيرًا بشأن الحصول على الفترة بشكل صحيح تمامًا. “بدلاً من ذلك ، قف إلى الخلف والنظر في التأثير الكلي للنمط والظلال والملمس” ، أوصت.
عندما سألنا Bilotta عن كيفية التأكد من أن خلفيات التاريخية ستشعر بالتماسك مع بقية المساحة ، قدمت بعض النصائح المهمة: “إن نصيحتي الأولى كلما كنت تفكر في إضافة خلفية إلى منزلك ، وخاصة بعض هذه الأنماط التراثية الأكثر مزخرفة ، هي الحصول على عينات وإلقاء نظرة عليها في الغرفة التي تختارها في أوقات مختلفة من اليوم.” يمكن أن تؤثر كمية الضوء الطبيعي عبر النوافذ الخاصة بك ، ودرجة حرارة المصباح ، ونوع التركيبات التي لديك بشكل كبير على المظهر النهائي لغرفتك. يجب عليك أيضًا تجنب الأخطاء الأخرى التي يرتكبها الجميع عند شراء خلفية عن طريق قياس مساحتك عدة مرات للتأكد من طلبها لفة كافية ، والاهتمام بالأنماط (خاصةً إذا كان اختيارك عبارة عن لفة مزدوجة) ، وتسهد جدرانك بشكل صحيح قبل تعليق خلفيةك الجديدة.