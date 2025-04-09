اتجاه خلفية التاريخي يعود إلى حد كبير

يعد الطلاء وسيلة سهلة لرفع مساحة ، ولكن الوصول إلى لفة من خلفية الجدران يعمل بشكل أفضل عندما تريد حقًا إحداث تأثير. هناك عدد لا يحصى من العلامات التجارية التي تستحقها في Instagram ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي يمكن أن تضيف اللون والنمط والملمس إلى غرفاتك المفضلة. سواء كنت تنجذب إلى أعمال التمرير الفيكتورية الكلاسيكية ، أو الفنون والحرف اليدوية ، أو الطيور الصينية الغريبة ، ستلاحظ بسرعة أن العديد من تصميمات خلفية الحديثة متجذرة في أنماط الحنين ، التي عفا عليها الزمن على ما يبدو. في مقابلة حصرية مع House Digest ، قالت مؤرخة التصميم سارة بيلوتا إن تصاميم خلفية التاريخ التاريخية تعود بشكل كبير لأن الأنماط خالدة مع تقديم تفاصيل مزخرفة تساعدك على جلب مجموعة متنوعة من الألوان إلى منزلك.

“إن خلفية التراث عادة ما تكون نمطًا قديمًا معترف به جيدًا يتم استنساخه من قبل الشركة المصنعة المعاصرة” ، أوضح Bilotta. “المثال الأكثر شهرة هو وليام موريس ، وهو مصمم للفنون والفنون البريطانية التي أنتجت العديد من الأنماط التي انفجرت منذ دخول المجال العام.” فنان غزير الإنتاج ، كان موريس مستوحى من الحدائق الإنجليزية ، حيث استولت على النباتات والحيوانات في تصميماته الأكثر شهرة بما في ذلك “ستروبيري سارق” و “كريسانثيموم” و “Trellis”. وفقًا لـ Bilotta ، “تعتبر خلفيات التراث خيارًا رائعًا لأي منزل تقريبًا ، حيث يتم إدراكها جيدًا ، وبالتالي يمكن أن تتناسب بشكل مريح في مجموعة متنوعة من مخططات التصميم. معظم تصاميم التراث الأوروبي لها شعور كلاسيكي وخالد ، والذي يمكن أن يساهم في أناقة دون عناء.”