اجعل ثلاجة الفولاذ المقاوم للصدأ تتألق مثل الجديد مع المطبخ اليومي ضروري

يمكن القول إن الثلاجة هي الأجهزة الأكثر أهمية في المطبخ. إذا حصلت على واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فإنها تجذب انتباهك بطريقة مختلفة. يضيف هذا النوع من المواد انفجارًا من الأناقة إلى الفضاء ، مما يمنحه مظهرًا نظيفًا معاصرًا. حتى أكثر من مجرد مظهر ، يمكن أن يؤثر الفولاذ المقاوم للصدأ على قيمة إعادة بيع منزلك ، وهو معروف بمتانته. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي لوجود ثلاجة من الفولاذ المقاوم للصدأ – كل اللطخات وبصمات الأصابع! السطح عمليا مغناطيس لهذه الأنواع من العلامات القبيحة ، خاصة إذا كان لديك أطفال في المنزل. ولكن بدلاً من الإحباط ، ما عليك سوى الاستيلاء على مطبخ أساسي في مخزنك: زيت الزيتون.
زيت الزيتون ليس فقط لطهي الأطباق المفضلة لديك. كما أنه يعشق مجموعة واسعة من الفوائد الصحية ، وحقيقة أنه يمكن استخدامه للتنظيف أيضًا. إن الحصول على ثلاجة الفولاذ المقاوم للصدأ لطيفة ولامعة ليس أمرًا صعبًا طالما أن لديك بعضًا في متناول اليد. لحسن الحظ ، فإن زيت الزيتون هو عنصر تجده عادة في خزانة المطبخ – ناهيك عن أنه بديل آمن وطبيعي لاستخدام المواد الكيميائية. على الرغم من أنها ليست رخيصة دائمًا ، إلا أن المتاجر مثل شجرة الدولار يمكن أن تحملها أحيانًا. بالإضافة إلى ذلك ، لا تحتاج حقًا إلى الكثير للحصول على ثلاجة الفولاذ المقاوم للصدأ تبدو وكأنها جديدة. استخدم هذه الطريقة السهلة في يوم التنظيف أو قبل أن تأتي الشركة مباشرة.
اتبع هذه الخطوات لتنظيف الثلاجة الخاصة بك
قبل الوصول إلى زيت الزيتون ، تريد البدء بتنظيف سطح الثلاجة. يُضاف الماء وقليلاً من الصابون المعتدل إلى زجاجة رذاذ ، ثم يرمي قطعة قماش من الألياف الدقيقة. الآن ، ألقِ نظرة فاحصة على الثلاجة لتحديد ما إذا كانت الحبوب (التي هي الخطوط الصغيرة) أفقية أو رأسية. عندما تنظف ، من المهم القيام بذلك في نفس اتجاه الحبوب. رش الثلاجة مع الخليط ومسح الأوساخ والأوساخ. أخيرًا ، امسحه بقطعة قماش ألياف دقيقة جافة. إذا كنت من محبي اختراق تنظيف الخل ، فيمكنك أيضًا مزج كوبين من الماء وكوبًا واحد من الخل لهذا المنصب بدلاً من ذلك.
الآن ، حان الوقت للوصول إلى زيت الزيتون. يُسكب كمية صغيرة من المكون على قطعة قماش وقم برتقالي على سطح الثلاجة. تأكد من متابعة متابعة الحبوب! تلميع حتى تكون راضيا عن النتائج. يجب أن تكون ثلاجة الفولاذ المقاوم للصدأ نظيفة ولامعة وخالية من الخطوط المزعجة والطخات. إذا كنت بحاجة إلى حل سريع للتخلص من بصمات الأصابع ، فيمكنك تخطي الخطوة الأولى والقفز إلى استخدام القليل من الزيت على قطعة قماش. ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تكون الثلاجة نظيفة تمامًا ، فتأكد من قيامك بالأمرين. بالنسبة إلى واحد يبدو جيدًا من الداخل والخارج ، فقد ترغب أيضًا في معرفة كيفية تنظيم الثلاجة مثل الطاهي المحترف.