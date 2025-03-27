اجعل حلمك يسيطر على مزهرية باختراق ايكيا السريع

عدد قليل من العناصر يمكن أن تلبس على الفور سطحًا أفضل من مزهرية بسيطة. سواء اخترت إبقاء المزهرية فارغة كقطعة لهجة أو لتجميع ترتيب زهري مثير للاهتمام لوضعه ، فإن المزهرية البسيطة المثالية لمساحتك يمكن أن تحسن الجمالية بشكل عام. يمكن أن يكون تعقب المزهرية المثالية إنجازًا في حد ذاته ، ولكن إذا كنت تشعر بالحماس ، فيمكنك بسهولة إنشاء واحدة من أفضل الاختراقات DIY من Ikea.

يأتي مصدر إلهام هذا الاختراق الجميل من HomedEcordiy ، الذي يوضح فيديو Instagram مدى سلاسة هذا المشروع. الخطوة الأولى هي جمع المواد الخاصة بك. توجه إلى Ikea وانتزاع اثنين من المزهريات الزجاجية الصافية في Viljestark بسعر 0.99 دولار فقط لكل منهما. على الرغم من أنها صغيرة وقلقة تمامًا ، فإن هذه المزهريات الزجاجية ستوفر مجموعة جذابة من المزهرية المفضلة الجديدة. ستحتاج أيضًا إلى مسدس غراء ساخن وعلبتين من طلاء الرش ، وهو أبيض عادي وآخر يوفر تأثيرًا حجريًا. ضع كمية سخية من الغراء الساخن حول الحافة السفلية لأحد المزهريات. العمل بسرعة بينما الغراء ساخن ، ستقوم بوضع مزهرية ملتصقة على قمة المزهرية الثانية. بمجرد أن يجف الغراء الساخن ، فأنت مستعد لرش الطلاء على المزهرية. ضع طبقة سميكة وحتى طلاء الرش الأبيض على سطح المزهرية بالكامل. بعد أن يجف الطلاء الأبيض ، انتقل مع طلاء الرش المحجر من الحجر لتوفيره لمسة نهائية طبيعية ذات مظهر حجري.