اجعل حلمك يسيطر على مزهرية باختراق ايكيا السريع

عدد قليل من العناصر يمكن أن تلبس على الفور سطحًا أفضل من مزهرية بسيطة. سواء اخترت إبقاء المزهرية فارغة كقطعة لهجة أو لتجميع ترتيب زهري مثير للاهتمام لوضعه ، فإن المزهرية البسيطة المثالية لمساحتك يمكن أن تحسن الجمالية بشكل عام. يمكن أن يكون تعقب المزهرية المثالية إنجازًا في حد ذاته ، ولكن إذا كنت تشعر بالحماس ، فيمكنك بسهولة إنشاء واحدة من أفضل الاختراقات DIY من Ikea.
يأتي مصدر إلهام هذا الاختراق الجميل من HomedEcordiy ، الذي يوضح فيديو Instagram مدى سلاسة هذا المشروع. الخطوة الأولى هي جمع المواد الخاصة بك. توجه إلى Ikea وانتزاع اثنين من المزهريات الزجاجية الصافية في Viljestark بسعر 0.99 دولار فقط لكل منهما. على الرغم من أنها صغيرة وقلقة تمامًا ، فإن هذه المزهريات الزجاجية ستوفر مجموعة جذابة من المزهرية المفضلة الجديدة. ستحتاج أيضًا إلى مسدس غراء ساخن وعلبتين من طلاء الرش ، وهو أبيض عادي وآخر يوفر تأثيرًا حجريًا. ضع كمية سخية من الغراء الساخن حول الحافة السفلية لأحد المزهريات. العمل بسرعة بينما الغراء ساخن ، ستقوم بوضع مزهرية ملتصقة على قمة المزهرية الثانية. بمجرد أن يجف الغراء الساخن ، فأنت مستعد لرش الطلاء على المزهرية. ضع طبقة سميكة وحتى طلاء الرش الأبيض على سطح المزهرية بالكامل. بعد أن يجف الطلاء الأبيض ، انتقل مع طلاء الرش المحجر من الحجر لتوفيره لمسة نهائية طبيعية ذات مظهر حجري.
طرق لتخصيص هذا الاختراق المزهرية لمنزلك
على الرغم من كونها بسيطة للغاية ، فإن هذه المزهرية الرائعة تبدو معقدة ، مع شكل المزهريات التي توفر تأثيرًا زجاجيًا دوماً من شأنه أن يعزز أي مساحة. يمكنك أيضًا الإبداع وجلب الذوق الشخصي الخاص بك إلى المشروع. واحدة من أسهل الطرق لجعل هذا المزهرية الخاصة بك هو تبديل ألوان الطلاء المستخدمة. للحصول على جاذبية مبتهجة في فصل الربيع ، استخدم طلاء رذاذ Begin Base Base Base وإنهائه عن طريق نفض الفرشاة التي تم غمرها في الطلاء البني الداكن باتجاه المزهرية. للحصول على جاذبية أكثر فاخرة ، قم برش الرسم في مزهرية في النهاية الذهبية المعدنية لتقديم قطعة لهجة مذهلة. تذكر دائمًا اتباع الإرشادات المتعلقة بعلبة الطلاء الرش ، بما في ذلك العمل في مساحة تم تهويةه بشكل كافٍ بعيدًا عن الحيوانات الأليفة والأطفال.
يمكن أن يؤدي اختراق مزهرية IKEA إلى رفع مساحتك بترتيبات الأزهار إذا قمت بملءها بمجموعة متنوعة من الزهور المجففة. لن تدوم هذه الأزهار لفترة أطول فحسب ، بل إنها توفر أيضًا لمسة رومانسية للمزهرية. إذا لم تكن كذلك في الأزهار ، ففكر في طلاء الزجاج باستخدام طلاء الرش المتجمد وإعادة استخدام المزهريات حول منزلك كحامل شموع (ينصح بشدة بشمعة تديرها البطارية لأغراض السلامة). املأ جزئيًا المزهرية العلوية مع الحصى الزجاجية للألوان المرغوبة وتشكل شمعة برفق فيها ، ثم استمتع بالفواق الناعمة من خلال الزجاج غير الشفهي.