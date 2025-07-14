احتفال ترامب في كأس العالم في كأس العالم “الخلط” تشيلسي كول بالمر

إن وجود الرئيس دونالد ترامب خلال احتفالات نادي تشيلسي للنادي العالمي في كأس العالم يوم الأحد في ملعب ميتليفيوم ، غادر لاعب خط الوسط كول بالمر “مشوشًا بعض الشيء”.

بينما احتفل النادي بنتيجة 3-0 على باريس سان جيرمان ، بقي ترامب على خشبة المسرح خلال احتفالات الكأس ، وعادة ما يتم تخصيصه لموظفي الفريق ، الذين يحيرون الطفل البالغ من العمر 23 عامًا.

قال بالمر: “كنت أعلم أنه سيكون هنا ، لكنني لم أكن أعرف أنه سيكون على الموقف عندما رفعنا الكأس ، لذلك كنت مرتبكًا بعض الشيء”.

في لقطات من المشهد الاحتفالي ، شوهد بالمر يقف بجانب زملائه في فريق تشيلسي وترامب ، 79 عامًا ، مع قراء الشفاه الذي يشير إلى أن بالمر كان يسأل عن سبب عدم وجود الرئيس الأمريكي هناك.

قدم ترامب ، الذي أخذ في نهائي كأس العالم للنادي في جناح مع زوجته ميلانيا ورئيس FIFA جياني إنفانتينو ، بالمر بالكرة الذهبية ، التي تُمنح لأفضل لاعب في البطولة.

سجل بالمر ثلاثة أهداف طوال المسابقة ، بما في ذلك اثنان في خاتمة يوم الأحد.

وقال بالمر “إن تسجيل الأهداف كان شعورًا رائعًا”. “لكنني أعتقد أن الطريقة التي أظهر بها الفريق النار ، ومن الواضح أن خطة لعبة Gaffer كانت على الفور.”

عند دخوله يوم الأحد ، لم يلعب تشيلسي في مباراة تنافسية ضد باريس سان جيرمان منذ عام 2016.

حصل النادي على الكثير من الدعم من حشد 81،118 شخص في ملعب MetLife ، الذي دعم الكثير منهم تشيلسي.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي: “لقد أظهرنا أننا هنا لإعطائنا كل شيء”. “يمكنك تقديم خطة مفصلة للاعبين ، لكنهم بحاجة إلى تنفيذها.”

يعد MetLife Stadium أحد الأماكن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية التي تلعب كأس العالم في الصيف المقبل.