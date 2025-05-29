احتمالات MLB ، أفضل الرهانات يوم الخميس

رياضة
احتمالات MLB ، أفضل الرهانات يوم الخميس

لقد حان الوقت للوقت الليلة في الحديقة.

هل انتهى موسم كرة السلة في نيويورك؟

هل سيمتد جفاف نيكس الذي يبلغ مدته 51 عامًا إلى 52؟

أم أن نيكس يرسل هذه السلسلة ويعود سبايك لي إلى إنديانا؟

لدي أخبار سيئة ، معجبي نيكس.

تقوم Stitches بدعم Bockers الخاص بك (-200) مقابل 50 دولارًا.

A’s و Blue Jays Up شمالًا.

كان جاكوب لوبيز في أوكلاند/فيغاس/ساكرامنتو ألوديز جيدًا ، حيث تخلى عن جولة واحدة فقط على ثلاث ضربات على سبع أدوار قوية لفيليز فيليز.

فاز خوسيه بيريوس من تورنتو في مباراته المائة في 7 أبريل ، ولم يفز منذ ذلك الحين ، وقد استسلم على 10 أشواط خلال الـ 17 ¹/₃.

العب 50 دولارًا على A’s.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

بعد السماح فقط بثلاثة من مواطنه في 51 أدوار ، شاهد بابلو لوبيز اثنين يطير في الشوط نفسه.

كان جوش لوي وجونيور كامينيرو الجناة.

ألقى درو راسموسن من تامبا ضاربا بستة أدوار وأشعة تربط التوأم 5-0.

لقد غازلنا أراضي إيجابية لمدة أسبوع ، لكن انزلاقنا فقداننا في -205 بليفينز.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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