احتمالات NHL، اللقطات، الرهانات يوم الثلاثاء

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يواصل الرينجرز رحلتهم البرية الغربية ضد فانكوفر كانوكس يوم الثلاثاء.

على الرغم من أن هذه الأطراف تدخل هذه المواجهة بسجلات جيدة، إلا أن هناك عيوبًا مماثلة للخطأ.

رينجرز ضد كانوكس الصعاب

فريق احتمال خط عفريت المجموع رينجرز -125 -1.5 (+185) o6 (-120) كانوكس +105 +1.5 (-225) ش6 (+100) الصعاب عبر BetMGM

في مواجهة الفرق التي دخلت العام بأقل من +100 لإجراء تصفيات NHL، يحمل فريق Canucks رقمًا قياسيًا قدره 2-4-1 وفارق -13 هدفًا.

خلال المباريات العشر الماضية، حصلوا على حصة أهداف متوقعة تبلغ 49.68 بالمائة، واعتمدوا بشكل كبير على اللعب المهيمن بشكل مدهش من حارس المرمى كيفن لانكينن.

كان الاقتران الدفاعي الثاني الحالي في فانكوفر بين تايلر مايرز وكارسون سوسي مصدر قلق كبير.

من بين الثنائيات التي يتم لعبها معًا لمدة 125 دقيقة، يُصنف هذا على أنه خامس أسوأ فريق في الدوري مع نسبة أهداف متوقعة تبلغ 40.2 بالمائة.

يترك غياب بروك بوزر ثغرة كبيرة في قلب الهجوم، ويكافح جيه تي ميلر للمشاركة هجوميًا منذ إصابة بويزر.

كما قدم فريق رينجرز بعض العروض المخيبة للآمال أمام فرق النخبة، بما في ذلك المباراة ضد وينيبيج الأسبوع الماضي.

لقد حصلوا على حصة أهداف متوقعة تبلغ 45.31 بالمائة خلال آخر 10 مباريات، وقد تفوقوا عليهم بمعدل 5.98 تسديدة لكل 60 دقيقة في تلك الفترة.

تبدو مخاوف الرينجرز الحالية أقل أهمية من دخول فريق كانوكس في هذه المباراة.

عامًا بعد عام، أثبت مزيج رينجرز بين حارس المرمى النخبوي إيجور شيستيركين والمواهب القوية في إنهاء الهجمات أنه لا يحظى بالتقدير من وجهة نظر تحليلية.

الرهان على NHL؟

لم يحقق فريق كانوكس أي انتصارات على الفرق عالية الجودة (لقد تغلبوا على فلوريدا بدون ألكسندر باركوف وماثيو تكاتشوك)، ومن الواضح أن مستوى لعبهم الإجمالي كان مدعومًا بجدول زمني مناسب للغاية.

على الرغم من أن الرينجرز لم يكن مسيطرًا بشكل كامل، إلا أن الفائزين بكأس الرؤساء المدافعين عن اللقب ما زالوا أثبتوا أكثر مما أثبته فريق كانوكس في البداية.

أرى أن من المفيد دعم فريق Blueshirts لكسب نقطتين ليلة الثلاثاء.

اللعب: خط أموال رينجرز (-125، BetMGM)

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نيكولاس مارتن يعوق NHL و MLB و NFL لصحيفة نيويورك بوست. إنه يسعى جاهداً لتضمين ملاحظات اللعبة ذات الصلة في المقالات لمساعدة المراهنين على التوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة، ولكنه أيضًا يصل إلى 180 وحدة بنفسه في اختيارات تم التحقق منها في تطبيق المراهنة الرياضية. يمكنك العثور على Nick على X @nickm_hockey.