احتمالات NL Wild Card، والاختيارات، وأفضل الرهانات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



هناك عبارة تدريب مبتذلة مفادها أنك تحتاج إلى أن يكون أفضل اللاعبين لديك هو أفضل ما لديهم عندما تكون هناك حاجة إلى أفضل ما لديهم – وإذا كنت قد شاهدت Mets أو The Brewers في اليومين الماضيين، فقد تم تجسيد ذلك.

لقد تبادلوا الزخم مثل البطاطس الساخنة مرة أخرى في اللعبة 2، ولكن بينما واصل فريق ميتس طريقهم الناجح المتمثل في الدفاع المحكم والركض المتماسك معًا في الفردي، تقدم فريق برورز بالكرة الطويلة – اثنتان منها خرجتا من مضرب جاكسون تشوريو.

يلاحظ Oddsmakers قوة النجوم الأكثر سخونة وميزة الميدان المنزلي للعبة 3 حيث افتتح Brew Crew عند -123 على خط المال بمجرد إعلان Mets رسميًا عن Jose Quintana باعتباره لاعب البداية.

يقع ميلووكي عند -125 احتمالًا في BetMGM اعتبارًا من صباح الخميس الباكر.

على الرغم من خسارة الصدارة ست مرات على الرغم من 17 جولة ونصف في هذه السلسلة، إلا أنني لا أترك هذا يؤثر على مرحلة النهاية.

لعبة ميتس ضد برويرز 3 احتمالات

فريق خط المال تشغيل الخط المجموع ميتس +105 +1.5 (-210) o7.5 (-105) برورز -125 -1.5 (-170) u7.5 (-115) الصعاب عبر BetMGM

يتدخل كوينتانا بعد أن خسر خسارتين أمام فريق برورز في عام 2024، بما في ذلك ظهوره الأخير هذا الموسم في خسارة يوم السبت 6-0 حيث ضرب تسعة ضاربين وكان ضحية دعم ميتس المتقلب.

لقد سجل أرقامًا ثابتة ضد ميلووكي في مسيرته، حيث حقق 2.98 عصرًا و9.07 ضربة لكل تسعة معدلات. لم يشاهد كوينتانا التصفيات منذ عامين، لكنه يمتلك 1.02 WHIP خلال 18 2/3 جولة.

سيواجه اللاعب المخضرم البالغ من العمر 13 عامًا لاعبًا مبتدئًا آخر في شركة Brewers وهو توبياس مايرز، الذي أظهر قدرته على التعمق في المباريات طوال الموسم.

لا يقدم مايرز السرعة المذهلة، على الرغم من أن ما جعله موثوقًا به هو الرادار الخاص به لتحديد مواقع الملاعب وتقليل المشي.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

استخدم The Brewers لعبة الثيران الخاصة بهم لمدة 4 ⅓ أدوار أكثر من Mets، ولكن بغض النظر عمن اختار Pat Murphy للتلاعب به في اللعبة 3، فمن الصعب تلاشي فريق الإغاثة الذي أنهى ثاني أفضل عصر في لعبة البيسبول (3.11).

يتم إعداد أفضل اللاعبين للظهور مرة أخرى في سلسلة Wild Card الوحيدة التي قطعت شوطًا طويلًا، ولكن من المتوقع أن تكون أكثر من مجرد من يرمش أولاً.

اللعب: أقل من 7.5 نقطة (BetMGM، -115)