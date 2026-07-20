احصل على تذاكر لمشاهدة كيتلين كلارك في لعبة WNBA All-Star Game 2026

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



لقد قام Coop and Spoon باختياراتهم.

الآن، كل ما تبقى هو لعبة 2026 WNBA All-Star.

في يوم السبت الموافق 25 يوليو، سيجتمع 22 من أفضل لاعبي اللعبة في مركز يونايتد بشيكاغو للعب مع ناديي الأساطير سينثيا كوبر وتيريزا ويذرسبون اللتين ستدربهما بيكي هامون لاعبة لاس فيغاس وشيريل ريف لاعبة مينيسوتا لينكس، على التوالي.

إذا كنت ترغب في أن تكون هناك لرؤية كايتلين كلارك، وأجا ويلسون، وبرينا ستيوارت، وعلياء بوسطن، وصاحبة الأصوات الرائدة بايج بيكرز وهم يتنافسون في الملعب، فلا تزال تذاكر اللحظة الأخيرة متاحة.

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده للمقاعد هو 140 دولارًا بما في ذلك الرسوم على SeatGeek.

تبدأ مقاعد المستوى 100 بسعر 588 دولارًا بما في ذلك الرسوم.

تأكد من استخدام الرمز الترويجي NYPOST10 للحصول على خصم 10 دولارات على المشتريات التي تزيد عن 250 دولارًا عند الدفع (ملاحظة المحرر: هذا الخصم صالح فقط لعملية الشراء الأولى للمستخدمين على SeatGeek).

بالإضافة إلى الأسماء الكبيرة المذكورة أعلاه، ستبدأ ناتاشا هوارد وأوليفيا مايلز وكيلسي ميتشل وجيسيكا شيبرد وغابي ويليامز أيضًا في فريق Team Coop and Spoon.

سيكون نجم شيكاغو سكاي السابق وظاهرة أتلانتا دريم الحالية أنجيل ريس حاضرين أيضًا.

أفاد موقع WNBA.com أن “”Team Coop” سيرتدي زي WNBA الأحمر وسيرتدي “Team Spoon” زي WNBA الأزرق الذي يذكرنا بالألوان الأصلية للدوري منذ عام 1997.”

قبل مباراة كل النجوم مساء يوم السبت، من المقرر أن تقام المسابقة السنوية المكونة من ثلاث نقاط وتحدي المهارات في Wintrust Arena في شيكاغو.

بناءً على النتائج التي توصلنا إليها، يمكن العثور على أسعار منخفضة تصل إلى 111 دولارًا بما في ذلك الرسوم.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن المشاركين في كل من مسابقة النقاط الثلاث وتحدي المهارات، لكن حارسة الحمى صوفي كننغهام كانت تطرح قضية في خضم أفضل موسم رماية في مسيرتها المهنية التي استمرت ثماني سنوات.

لمزيد من المعلومات، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد حول لعبة WNBA All-Star لعام 2026 في شيكاغو أدناه.

ما هي تكلفة تذاكر لعبة WNBA All-Star لعام 2026؟

يمكن العثور على تفاصيل كاملة لأفضل الأسعار على المقاعد حسب القسم في United Center هنا:

أقسام المركز المتحد أسعار التذاكر

تبدأ في 300 مستوى 140 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 200 مستوى 320 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 100 مستوى 588 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) كورتسايد 13,851 دولار

(بما في ذلك الرسوم)

ما هي تكلفة التذاكر لمسابقة الثلاث نقاط وتحدي المهارات؟

جميع أفضل الأسعار في المسابقة المكونة من 3 نقاط وتحدي المهارات حسب القسم في Wintrust Arena مذكورة أدناه.

أقسام Wintrust Arena أسعار التذاكر

تبدأ في 200 مستوى 111 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 100 مستوى 192 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) كورتسايد 1,985 دولار

(بما في ذلك الرسوم)

من يلعب في لعبة 2026 WNBA All-Star؟

تم توضيح القوائم الكاملة لـ Team Spoon و Team Coop هنا:

ملعقة الفريق

بتدريب شيريل ريف فريق التعاون

يدربه بيكي هامون كايتلين كلارك (حمى إنديانا) بيج بيكرز (دالاس وينغز) أجا ويلسون (لاس فيجاس إيسيس) بريانا ستيوارت (نيويورك ليبرتي) أوليفيا مايلز (مينيسوتا لينكس) كيلسي ميتشل (حمى إنديانا) علياء بوسطن (حمى إنديانا) ناتاشا هوارد (مينيسوتا لينكس) جيسيكا شيبرد (دالاس وينغز) غابي ويليامز (غولدن ستايت فالكيريز) راين هوارد (أتلانتا دريم) أنجيل ريس (أتلانتا دريم) أليشا جراي (أتلانتا دريم) مارينا مابري (تورونتو تيمبو) جونكيل جونز (نيويورك ليبرتي) دومينيك مالونجا (سياتل ستورم) كورتني ويليامز (مينيسوتا لينكس) كيلسي بلوم (لوس أنجلوس سباركس) كيكي إيريافين (واشنطن ميستيكس) جاكي يونج (لاس فيجاس إيسيس) نيكا أوجوميكي (لوس أنجلوس سباركس) سونيا سيترون (واشنطن ميستكس)

2026 حفلات ضخمة

هل تحتاج إلى القليل من الموسيقى الحية في حياتك أيضًا؟

نحن في نفس القارب.

ولحسن الحظ، فإن العديد من كبار الفنانين في جميع أنحاء العالم يقومون بجولات طوال العام. فيما يلي خمسة فقط من مفضلاتنا التي لن ترغب في تفويتها في IRL.

• كالي أوتشيس مع ماريا العالمة

• جرايسي أبرامز

• شاكيرا

• كارول ج

• أوليفيا رودريجو

من هو الآخر بالخارج؟ ألقِ نظرة على هذه القائمة التي تضم جميع كبار الفنانين المتواجدين على الطريق خلال الأشهر القليلة المقبلة للعثور على العرض المناسب لك.

كتب هذا المقال مات ليفي، مراسل الأحداث الحية في نيويورك بوست. يبقى ليفي مطلعًا على أحدث إعلانات الجولات للفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في The Post في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن العروض قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار قابلة للتغيير.