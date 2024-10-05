احصل على رهانات إضافية بقيمة 200 دولار أو ما يصل إلى 1000 دولار في شبكة الأمان لأي رياضة، بما في ذلك اتحاد كرة القدم الأميركي

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الاستفادة من رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار قبل NFL يوم الأحد. يمكن للعملاء الجدد الاختيار بين 200 دولار من الرهانات الإضافية المضمونة أو شبكة أمان First Bet التي تصل إلى 1000 دولار.

عرض التسجيل الحصري في bet365 متاح للمستخدمين الجدد في أريزونا، وكولورادو، وإنديانا، وأيوا، وكنتاكي، ولويزيانا، ونورث كارولينا، ونيوجيرسي، وأوهايو، وبنسلفانيا، وفيرجينيا.

إذا كنت في ولاية بنسلفانيا، باستخدام رمز المكافأة bet365 PA POSTNEWS يضمن حصولك على 200 دولار من الرهانات الإضافية.

انقر هنا للمطالبة بمكافأتك في ولاية بنسلفانيا، أو استكشاف الروابط أدناه للولايات المؤهلة الأخرى.

المراهنة على NFL Week 5 مع رمز المكافأة bet365 POSTNEWS

راهن بمبلغ 5 دولارات لتحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية

استعد لإجراءات MLB من خلال المطالبة بمكافأة قدرها 200 دولار مع رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار. ما عليك سوى وضع رهان بقيمة 5 دولارات أو أكثر في أي سوق، وسواء فزت أو خسرت، فسوف تحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية.

على سبيل المثال، إذا راهنت بمبلغ 10 دولارات على فريق Baltimore Ravens -2.5 (-110) وفازوا بثلاثة دولارات أو أكثر، فسوف أحصل على ربح قدره 9.09 دولارات، وأستعيد حصتي البالغة 10 دولارات، وسأظل أحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية. حتى لو لم تسر اللعبة في طريقتي، سأظل أؤمن رهانات إضافية بقيمة 200 دولار.

شبكة الأمان للرهان الأول بقيمة 1000 دولار

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار للاستفادة من شبكة أمان First Bet بقيمة 1000 دولار. إذا لم يفز رهانك الأولي، فسيتم رد ما يصل إلى 1000 دولار من الرهانات الإضافية. إذا نجح رهانك، فستحتفظ بأرباحك بالإضافة إلى حصتك الأصلية.

على سبيل المثال، أراهن بمبلغ 500 دولار على خط أموال Las Vegas Raiders (+120). إذا فاز هذا الرهان، فسوف أحصل على ربح قدره 600 دولار وأحتفظ بحصتي البالغة 500 دولار. إذا خسرت، سأحصل على 500 دولار من الرهانات الإضافية، والتي يجب استخدامها في غضون سبعة أيام.

كيفية المطالبة برمز مكافأة bet365 POSTNEWS لـ اتحاد كرة القدم الأميركي الأسبوع 5

اتبع هذه الخطوات لفتح عرضين خاصين رائعين باستخدام رمز المكافأة bet365 POSTNEWS:

انقر فوق الرابط: قم بالوصول إلى صفحة التسجيل في bet365 من خلال النقر على الرابط الموجود في هذه الصفحة. حدد “الرهان الآن”: ابدأ عملية التسجيل الخاصة بك عن طريق تحديد “الرهان الآن” على صفحة bet365 Sportsbook. أدخل التفاصيل الشخصية: املأ اسمك وتاريخ ميلادك ورقم الضمان الاجتماعي. تأكد من إدخال رمز المكافأة bet365 POSTNEWS في حقل المكافأة. الموافقة على الشروط: قم بقبول الشروط والأحكام، ثم انقر فوق “الانضمام إلى bet365” لإنهاء تسجيلك. قم بالإيداع: قم بإيداع ما لا يقل عن 10 دولارات لتمويل حسابك. ضع رهانك الأول: اختر أي سوق رياضي وقم بوضع رهانك الأول لتفعيل عرضك الحصري.

العملاء الجدد فقط، 21+ (18+ في كنتاكي). مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في أريزونا، ونيوجيرسي، وآسيا، وكنتاكي، وإنديانا، ولوس أنجلوس، وأول أكسيد الكربون، ونورث كارولاينا، وفرجينيا، وأوهايو فقط. راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية على bet365. التسجيل مطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولار) للمشاركة في هذا العرض. رهان Bet Credits مستبعد من العوائد. تطبق الشروط والأحكام والحدود الزمنية والاستثناءات.

اللاعبون الجدد فقط، 21+ (18+ في KY). مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في أريزونا، نيوجيرسي، آيوا، كولورادو، كنتاكي، إنديانا، لوس أنجلوس، كارولاينا الشمالية، فيرجينيا، أوهايو فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار لتكون مؤهلاً لاسترداد الأموال المتطابقة في Bonus Bets إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولار) للمشاركة في هذا العرض. تطبق الشروط والأحكام والحدود الزمنية والاستثناءات. التسجيل مطلوب.

يجب أن يكون عمرك 21+ وأن تكون موجودًا في ولاية بنسلفانيا. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. المستخدمين الجدد فقط. تطبق الشروط والأحكام. التسجيل مطلوب.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

يراهن دوغ زيفيل منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع مشغلين أمريكيين في موطنه الأصلي نيوجيرسي منذ إطلاق السوق في عام 2018. وهو يساعد المراهنين الجدد على تحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية للكتب الرياضية والعروض الترحيبية لصحيفة New York Post.