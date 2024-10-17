احصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية أو تأمين رهان بقيمة 1 ألف دولار لـ Broncos-Saints على TNF، وجميع الألعاب الرياضية

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يعود The Guardians-Yankees ALCS إلى كليفلاند للعبة 3 مساء الخميس. يمكنك استخدام رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار لصافي قيمة المكافأة على bet365 Sportsbook لمواجهة MLB بعد انتهاء الموسم.

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يدفع عرض bet365 هذا رهانات إضافية سواء فاز رهانك الأول أو خسر. لا توجد رهانات إضافية تأتي من الرهان الأول الفائز. تدخل الرهانات الإضافية إلى حسابك بمجرد تسوية الرهان وتنتهي صلاحيته خلال سبعة أيام.

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اختيار رمز المكافأة bet365 POSTNEWS: Guardians-Yankees

يهدف فريق نيويورك يانكيز إلى التقدم بنتيجة 3-0 في ALCS عندما يواجه فريق Guardians في كليفلاند. نيويورك هي +150 على خط السباق على bet365 Sportsbook.

لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا على يانكيز تغطية هذا الانتشار ضد فريق كليفلاند الذي تفوق عليه. ربما يكون الأمر مجرد تحيز للحداثة بعد أول فوزين لنيويورك في ALCS، ولكن لا يبدو أن هذه الفرق على نفس المستوى.

كان قفز نيويورك في بداية جيدة في Tanner Bibee في اللعبة 2 بمثابة بيان. حقق هجوم يانكيز أفضل مباراة له في التصفيات مع 11 إصابة، وخرج آرون جادج من ركوده مع هوميروس ذو جولتين وذبابة تضحية. يبدو أن القاضي قد تجاوز المنعطف، ولدى كل من جيانكارلو ستانتون وخوان سوتو OPS أعلى من 1.000 في التصفيات، ولدى أنتوني ريزو بالفعل ثلاث ضربات بعد تنشيطه لـ ALCS.

سيواجهون ماثيو بويد الأيسر في اللعبة 3. لديه 0.00 عصر متألق في مباراتين في فترة ما بعد الموسم هذه، لكنه لم يقم سوى بـ 6.2 أدوار إجمالية وجاء ذلك ضد تشكيلة النمور الضعيفة. ومع ذلك، فإن Boyd ليس متراخيًا بعد تسجيله 2.72 عصرًا في ثماني مشاركات في هذا الموسم العادي، لذلك سيكون على نيويورك أن تقطع عملها في هذه اللعبة.

على التل في نيويورك يوجد كلارك شميدت، الذي قدم مباراة جيدة في فوز يانكيز 3-2 في المباراة 3 ALDS على رويالز. لقد قدم 4.2 أدوار وتخلى عن جولتين مكتسبتين فقط، مما يجعل عصر التصفيات الخاص به عند 3.86. بعد إنهاء الموسم العادي بـ 2.85 عصرًا في 16 بداية، أصبح لدى شميدت ما يلزم للحد من تشكيلة Guardians هذه.

اذهب مع يانكيز على خط التشغيل باستخدام رمز المكافأة bet365 آخر الأخبار.

اختر: يانكيز -1.5 (+150)

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مارك هاريس هو خبير في ترويج الكتب الرياضية في صحيفة نيويورك بوست ومقرها في ولاية أريزونا، والتي تحتل المركز الرابع في قائمة أكبر عدد من الكتب الرياضية في أي ولاية أمريكية. إنه يستخدم خبرته لمساعدة المستخدمين الجدد على تحقيق أقصى قدر من العروض الترويجية ومكافآت التسجيل.