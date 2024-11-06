احصل على 250 دولارًا من الامتيازات في NJ وPA وMI وWV لأي لعبة، بما في ذلك Knicks-Hawks؛ ثلاثة عروض حية أخرى

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استعد لقائمة رياضية مثيرة تتضمن مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) وأحداث كرة القدم الجامعية من خلال المطالبة بالعروض الحصرية من خلال أحدث العروض الترويجية للتسجيل في BetMGM Sportsbook. يمكن للمستخدمين الجدد بدء تجربة المراهنة الخاصة بهم رمز مكافأة BetMGM NYP1600DM أو رمز مكافأة BetMGM NYBONUS للحصول على مكافآت قيمة.

بالإضافة إلى ذلك، اثنان خاصان بالدولة رموز مكافأة BetMGM متوفرة: رمز مكافأة BetMGM NYP250 يمنح 250 دولارًا من الامتيازات الإضافية للمستخدمين في نيوجيرسي وبنسلفانيا وميشيغان ووست فرجينيا، بينما رمز مكافأة BetMGM NYP200 توفر رهانات إضافية بقيمة 200 دولار للمستخدمين في أريزونا وكولورادو وواشنطن العاصمة وماساتشوستس وميريلاند ونورث كارولينا وفيرجينيا.

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عرض مكافأة BetMGM رمز مكافأة BetMGM الدول المتاحة الشروط والأحكام راهن بمبلغ 10 دولارات على الألعاب الرياضية، واحصل على 100 دولار في مكافأة الرهانات و150 دولارًا في مكافأة الكازينو NYP250 نيوجيرسي، بنسلفانيا، ميشيغن، فيرجينيا الغربية 21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. ميشيغان، نيوجيرسي، بنسلفانيا، فيرجينيا الغربية. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في ON. تفضل بزيارة BetMGM.com للاطلاع على الشروط والأحكام. راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية NYP200 أريزونا، كولورادو، العاصمة، ماساتشوستس، ماريلاند، كارولاينا الشمالية، فيرجينيا مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-GAMBLER (متوفر في الولايات المتحدة) اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA) 21+ فقط. من الألف إلى الياء، CO، DC، MA، MD، NC، فرجينيا فقط. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-NEXT-STEP (AZ). عرض الرهان الأول للعملاء الجدد فقط. تخضع لمتطلبات الأهلية. الرهانات الإضافية غير قابلة للسحب. راجع BetMGM.com لمعرفة الشروط. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في أونتاريو وبورتوريكو. احصل على مكافأة إيداع بنسبة 20% تصل إلى 1,600 دولار أمريكي على شكل مكافأة رياضية NYP1600DM أريزونا، كولورادو، العاصمة، إلينوي، إنديانا، آيوا، لوس أنجلوس، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميشيغان، نيوجيرسي، كارولاينا الشمالية، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، نيويورك 21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. أريزونا، كولورادو، العاصمة، آيوا، إلينوي، إنديانا، لوس أنجلوس، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميتشيجان، كارولاينا الشمالية، نيو جيرسي، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، واي واي. اتصل بالرقم 877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369) (نيويورك). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). 21+ للرهان. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل على 1-800-NEXT-STEP (AZ)، 1-800-522-4700 (كانساس، نيفادا)، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية خلال 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة BetMGM.com للاطلاع على الشروط والأحكام. احصل على ما يصل إلى 1500 دولار في الرهانات الإضافية إذا لم يفز رهانك الأول نيبونوس أريزونا، كولورادو، العاصمة، إلينوي، إنديانا، آيوا، لوس أنجلوس، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميشيغان، نيوجيرسي، كارولاينا الشمالية، أوهايو، بنسيلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، وايومنغ 21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. أريزونا، كولورادو، العاصمة، آيوا، إلينوي، إنديانا، لوس أنجلوس، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميشيغان، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، واي واي. اتصل بالرقم 877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369) (نيويورك). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). 21+ للرهان. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل على 1-800-NEXT-STEP (AZ)، 1-800-522-4700 (كانساس، نيفادا)، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشاركين إكمال الرهان. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية خلال 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة BetMGM.com للاطلاع على الشروط والأحكام.

تفاصيل رموز مكافأة BetMGM

استعد لجدول رياضي مزدحم، يضم مباريات كرة قدم جامعية وNBA، مع عروض الاشتراك الحصرية من BetMGM Sportsbook. فيما يلي تفصيل لأهم رموز مكافآت BetMGM لتحقيق أقصى قدر من تجربة المراهنة لديك.

رمز مكافأة BetMGM NYP250: راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 100 دولار من الرهانات الإضافية

مطالبة رمز مكافأة BetMGM NYP250 عن طريق وضع رهان بقيمة 10 دولارات في أي سوق. سوف تحصل على 100 دولار من الرهانات الإضافية بالإضافة إلى 150 دولارًا إضافيًا من الامتيازات، وهي متاحة للمستخدمين في نيوجيرسي، بنسلفانيا، ميشيغن، وفرجينيا الغربية.

رمز مكافأة BetMGM NYP200: راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية

خيار مكافأة بسيط، رمز مكافأة BetMGM NYP200 يمنح رهانات إضافية بقيمة 200 دولار بعد أن تضع رهانًا بقيمة 10 دولارات. هذا العرض صالح في ولايات مختارة، مما يوفر مكافأة قوية لأولئك الذين يتطلعون إلى المراهنة على مباريات كرة القدم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) وكرة القدم الجامعية.

رمز مكافأة BetMGM NYP1600DM: مطابقة إيداع بنسبة 20% تصل إلى 1,600 دولار

مع رمز مكافأة BetMGM NYP1600DM، احصل على إيداع بنسبة 20% يصل إلى 1600 دولار. على سبيل المثال، إيداع بقيمة 300 دولار يكسبك 60 دولارًا من أموال المكافأة، مع حد أقصى لإيداع 8000 دولار (متطلبات الرهان 10x؛ ولاية أوهايو غير مؤهلة).

رمز مكافأة BetMGM NYBONUS: عرض الرهان الأول يصل إلى 1500 دولار

يستخدم رمز مكافأة BetMGM نيبونوس لعرض الرهان الأول الذي يصل إلى 1500 دولار. إذا لم ينجح رهانك الأول، فسوف تقوم BetMGM برد حصتك في الرهانات الإضافية، مما يوفر المرونة لاستكشاف خيارات المراهنة الرياضية.

أفضل رهان لرمز المكافأة BetMGM: نيكس ضد هوكس

ويتطلع كل من نيكس وهوكس إلى الارتداد يوم الأربعاء. وخسر نيكس 12 نقطة على أرضه أمام روكتس يوم الاثنين، على الرغم من البداية القوية للموسم. اعتمد مدرب نيكس، توم ثيبودو، بشكل كبير على أساسياته، حيث لعب ثلاثة لاعبين لمدة 40 دقيقة، مما أدى إلى الإرهاق وليلة تسديد صعبة (38% بشكل عام، 39% من ثلاث مباريات).

وعانى مقاعد البدلاء في نيكس أيضًا، وساهم بثلاث نقاط فقط في الخسارة. الآن، يواجهون فريق هوكس الذي هزموه ثلاث مرات في آخر أربع مواجهات في الموسم العادي.

واجه فريق هوكس، الذي يبلغ حاليًا 3-5، مشكلاته الخاصة، بما في ذلك خسارتين مخيبتين للآمال أمام ويزاردز. يعد سجل المراهنة في أتلانتا مصدر قلق أيضًا، حيث يغطي الفارق مرة واحدة فقط في ثماني مباريات ويصل إلى 0-5 مقابل الفارق على أرضه.

ومع ذلك، فإن مباريات هوكس وصلت إلى النهاية باستمرار، حيث كانت النتيجة 7-1 في O/U، مع سجل 4-1 على أرضه. قد يؤدي غياب تراي يونج المحتمل بعد تعرضه لإصابة في الضلوع يوم الاثنين إلى إعاقة قدرة أتلانتا على التهديف – فبدون نقاطه الـ 27 و 11.7 تمريرة حاسمة في كل مباراة، عانى الهجوم، وسجل 40 نقطة فقط في الشوط الثاني ضد بوسطن.

بافتراض أن يونج غير متاح، قد يواجه هوكس مشكلة في مواكبة ضغط المنطقة الخلفية لنيويورك. وبدون صانع الألعاب النجم، قد يواجه أتلانتا صعوبة في الوصول إلى 100 نقطة للمباراة الثانية على التوالي. بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن الجزء السفلي هو الاختيار الأكثر أمانًا في هذه المباراة.

رمز مكافأة BetMGM هو أفضل رهان: تحت 225 (-110)

كيفية المطالبة برمز مكافأة BetMGM

تفضل بزيارة BetMGM Sportsbook: انقر فوق الرابط أعلاه للوصول إلى موقع BetMGM Sportsbook. املأ استمارة التسجيل: قم بتقديم معلوماتك الشخصية ووافق على الشروط والأحكام. أدخل رمز المكافأة: استخدم أيًا من رموز مكافآت BetMGM المذكورة أعلاه لفتح العرض الذي تختاره. جعل الحد الأدنى للإيداع: قم بتمويل حسابك بما لا يقل عن 10 دولارات. إذا اخترت مطابقة الإيداع، فسيتم إضافة أموال المكافأة الخاصة بك إلى حسابك على الفور. ضع رهانك الأول: ابدأ المراهنة بوضع رهانك الأولي على تطبيق أو موقع BetMGM.

21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. أريزونا، كولورادو، العاصمة، آيوا، إلينوي، إنديانا، لوس أنجلوس، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميتشيجان، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، واي واي. اتصل بالرقم 877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369) (نيويورك). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). 21+ للرهان. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل على 1-800-NEXT-STEP (AZ)، 1-800-522-4700 (كانساس، نيفادا)، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية خلال 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة BetMGM.com للاطلاع على الشروط والأحكام.

مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-GAMBLER (متوفر في الولايات المتحدة) اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA) 21+ فقط. من الألف إلى الياء، CO، DC، MA، MD، NC، فرجينيا فقط. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-NEXT-STEP (AZ). عرض الرهان الأول للعملاء الجدد فقط. تخضع لمتطلبات الأهلية. الرهانات الإضافية غير قابلة للسحب. راجع BetMGM.com لمعرفة الشروط. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في أونتاريو وبورتوريكو.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

يراهن دوغ زيفيل منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع مشغلين أمريكيين في موطنه الأصلي نيوجيرسي منذ إطلاق السوق في عام 2018. وهو يساعد المراهنين الجدد على تحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية للكتب الرياضية والعروض الترحيبية لصحيفة New York Post.