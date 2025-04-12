اختراق غسالة الصحون التي تحتاج إلى إضافتها إلى رينو المطبخ التالي

لا يوجد مبالغة في مقدار الراحة التي يمكن أن توفرها غسالة الصحون أي أسرة ، خاصة إذا كنت تستثمر في واحدة من أكثر العلامات التجارية موثوقية غسالة الصحون. عادةً ما يكون الشيء الأكثر إثارة للقلق في استخدام غسالة الصحون هو تفريغه بعد كل دورة إذا لم يتم تنظيم مطبخك بطريقة بديهية. على سبيل المثال ، إذا كان الخزانة تحتفظ بالأطباق والأوعية على بعد 10 أقدام من غسالة الصحون ، فقد يكون وضع كل أدوات المائدة شاقة بشكل غير ضروري. تنطبق نفس الفكرة على المكان الذي تحتفظ فيه بالأواني الفضية ؛ حتى إذا كان لديك مطبخ أصغر ، فإن تخزين الأواني في بقعة دون المستوى الأمثل قد يستغرق وقتًا إضافيًا من شأنه أن يجعل إفراغ غسالة الصحون أكثر تفاقمًا. لتبسيط هذا العمل ، في المرة القادمة التي تقوم فيها بتجديد أو إعادة تنظيم مطبخك ، تخطط لنقل درج أدوات الموقف في أقرب وقت ممكن من غسالة الصحون.
يعد تخزين الأواني الفضية المجاورة مباشرة لغسالة الصحون تغييرًا صغيرًا من شأنه أن يجعل العملية الكاملة المتمثلة في وضع الأطباق أسهل كثيرًا. بدلاً من الاضطرار إلى التجول في جزيرة أو عبر المطبخ لتفريغ الأواني ، يمكنك ببساطة الانتقال خلفك أو إلى الجانب. لتحديد مكان الحفاظ على أدوات المسطح الخاصة بك بالضبط ، قف بالقرب من غسالة الصحون المفتوحة ومعرفة الأدراج التي يمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى تحريك قدميك. قد يكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا لمعرفة النوع الصحيح من غسالة الصحون لمطبخك.
ضع درج Silverware بجوار غسالة الصحون مباشرة
بالضبط حيث يجب عليك تخزين أوانيك تعتمد إلى حد كبير على حجم وتخطيط مطبخك ، بما في ذلك حيث توجد الأجهزة الأخرى مثل الحوض والثلاجة. من الجيد عمومًا تثبيت غسالة الصحون بجوار الحوض حتى تتمكن من تحميله بسهولة ، مما قد يعني أن درج الأواني الفضية يجب أن يكون قريبًا من الحوض أيضًا. ومع ذلك ، إذا كانت الأدراج القريبة الوحيدة تمنع وصولك إلى الحوض أو غسالة الصحون عند فتحها ، فقد ترغب في العثور على مكان مختلف. هذه مشكلة أكثر شيوعًا في المطابخ ذات الزوايا ، ولكن من خلال تجربة مواضع مختلفة للأدوات قبل البدء في التجديد ، سيكشف درج الفضة المثالي عن نفسه.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم (أو يخططون لتثبيت) جزيرة في مطبخهم ، فإن أحد الأماكن العملية للحفاظ على الفضة سيكون في درج مقابل غسالة الصحون مباشرة. إذا كان كل من غسالة الصحون ودرج Silverware قادرين على الانفتاح في نفس الوقت ، فيمكنك ببساطة الوقوف إلى الجانب والانتقال عبر الشوك والملاعق دون أي تطور طفيف من جذعك.
سيتغير إعداد المطبخ المثالي بناءً على احتياجات الشخص وأولوياته ، ولكن من خلال التفكير في المكان الذي تنقله وتثبيته خلال رينو المطبخ التالي ، يمكنك عمل مهام يومية مثل تفريغ غسالة الصحون أكثر راحة. لزيادة تحسين تخزين المطبخ الخاص بك ، تحقق من هذه النصيحة لتنظيم أدوات المطفلة المشوقة.