اختراق غسالة الصحون التي تحتاج إلى إضافتها إلى رينو المطبخ التالي

لا يوجد مبالغة في مقدار الراحة التي يمكن أن توفرها غسالة الصحون أي أسرة ، خاصة إذا كنت تستثمر في واحدة من أكثر العلامات التجارية موثوقية غسالة الصحون. عادةً ما يكون الشيء الأكثر إثارة للقلق في استخدام غسالة الصحون هو تفريغه بعد كل دورة إذا لم يتم تنظيم مطبخك بطريقة بديهية. على سبيل المثال ، إذا كان الخزانة تحتفظ بالأطباق والأوعية على بعد 10 أقدام من غسالة الصحون ، فقد يكون وضع كل أدوات المائدة شاقة بشكل غير ضروري. تنطبق نفس الفكرة على المكان الذي تحتفظ فيه بالأواني الفضية ؛ حتى إذا كان لديك مطبخ أصغر ، فإن تخزين الأواني في بقعة دون المستوى الأمثل قد يستغرق وقتًا إضافيًا من شأنه أن يجعل إفراغ غسالة الصحون أكثر تفاقمًا. لتبسيط هذا العمل ، في المرة القادمة التي تقوم فيها بتجديد أو إعادة تنظيم مطبخك ، تخطط لنقل درج أدوات الموقف في أقرب وقت ممكن من غسالة الصحون.

يعد تخزين الأواني الفضية المجاورة مباشرة لغسالة الصحون تغييرًا صغيرًا من شأنه أن يجعل العملية الكاملة المتمثلة في وضع الأطباق أسهل كثيرًا. بدلاً من الاضطرار إلى التجول في جزيرة أو عبر المطبخ لتفريغ الأواني ، يمكنك ببساطة الانتقال خلفك أو إلى الجانب. لتحديد مكان الحفاظ على أدوات المسطح الخاصة بك بالضبط ، قف بالقرب من غسالة الصحون المفتوحة ومعرفة الأدراج التي يمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى تحريك قدميك. قد يكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا لمعرفة النوع الصحيح من غسالة الصحون لمطبخك.