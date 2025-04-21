اختراق Ikea Billy البسيط الذي سيقوم بترتيب خزانك المشوش

فكر في احتياجاتك اليومية. ما الذي تحتاجه لتتمكن من الاستيلاء بسهولة؟ ماذا (وما لا) تريد أن ترى كل يوم؟ ستخبرك هذه الإجابات بما يجب الوصول إليه ، وما الذي يجب الحفاظ عليه في خط البصر الخاص بك ، وما الذي يجب التخلص منه. قم بتخطيط التكوين الخاص بك لجعله سهلاً أثناء التثبيت. بعد ذلك ، قرر أين تريد وضع بيلي. يمكن أن يؤدي وضعه في منتصف الخزانة إلى استقرار الرفوف ، ولكن اختر ما هو الأفضل بالنسبة لك. ضع في اعتبارك أن الأرفف قد تحتاج إلى دعم إضافي لمنع التراجع. هناك قاعدة جيدة تتمثل في الحصول على قوس كل 2 قدم لعقد الضوء إلى متوسط ​​الوزن. للأحمال الثقيلة ، اقترب من بين القواعد.

بعد ذلك ، حدد طريقة التثبيت للاستخدام. إذا كنت ترغب في التخلص من تكوين الخزانة الخاص بك من حين لآخر أو تعلم أنك ستحتاج إلى مساحة أكبر في المستقبل ، فقد يكون حل رف مرن مثل نظام Baoxel الخاص بـ IKEA. نظام التخزين هذا هو مغير للألعاب للخزانات المشوهة لأنه يمكنك تحريك الرفوف لأعلى ولأسفل حسب الحاجة لإنشاء مزيد من التخزين. ما عليك سوى تثبيت Baaxel Ritights على طول الأزرار ، وإضافة الأقواس ، ثم قم بتثبيت الرف وحرك قضيب التعليق إلى القوس للتعليق تحت الرف.

إذا كنت لا تخطط لتغيير تخطيط التخزين الخاص بك ، فانتقل إلى أقواس دعم الرف والقضيب الشاق ، مثل قوس دعم قضيب الرف القابل للتعديل NUK3Y ، وقم بتثبيتها على الأزرار لتحقيق الاستقرار. حرك أعمدة الخزانة الخشبية في الموضع ، ثم برغي من بوصة إلى 1 بوصة مشتركة في الأعلى للرفوف. أضف ملابسك واستمتع!