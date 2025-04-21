اختراق Ikea Billy البسيط الذي سيقوم بترتيب خزانك المشوش

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
لقد جربت كل شيء. لقد قرأت ما يجب القيام به قبل بدء طريقة تنظيم ماري كوندو. لقد قمت بطوي الأشياء بشكل مختلف ، ونقلت حذائك من الرف العلوي إلى القاع ، وما زالت خزانة ملابسك تشعر بالفوضى والفوضى في كل مرة تفتح فيها في الصباح. إذا كان هذا يبدو مألوفًا ، فقد حان الوقت لحل أبسط: استخدام خزانة كتب Ikea Billy لترسيخ خزانة مخصصة.
حسنًا ، في البداية ، قد لا يبدو هذا هو أبسط الحلول ، ولكن شنق معنا هنا: باستخدام Billy الموثوق به ليكون بمثابة مرساة في خزانتك (بالإضافة إلى توفير التخزين الشهير) ، يمكنك تنظيم قضبان الرفوف والتعليق حولها لصياغة حلمك-وخالية من الفوضى. بالإضافة إلى ذلك ، يستفيد هذا الاختراق من مساحة تخزين خزانة ملابسك حتى يكون لديك مجال لكل شيء ، ويمكن تصميمه لتلبية احتياجاتك الدقيقة ، ويجيب أخيرًا على السؤال الدائم “ما الذي أرتديه على الأرض؟” ًيبدو جيدا؟ لنبدأ.
كيفية استخدام خزانة Billy لاختراق منظمة خزانة الخاص بك
فكر في احتياجاتك اليومية. ما الذي تحتاجه لتتمكن من الاستيلاء بسهولة؟ ماذا (وما لا) تريد أن ترى كل يوم؟ ستخبرك هذه الإجابات بما يجب الوصول إليه ، وما الذي يجب الحفاظ عليه في خط البصر الخاص بك ، وما الذي يجب التخلص منه. قم بتخطيط التكوين الخاص بك لجعله سهلاً أثناء التثبيت. بعد ذلك ، قرر أين تريد وضع بيلي. يمكن أن يؤدي وضعه في منتصف الخزانة إلى استقرار الرفوف ، ولكن اختر ما هو الأفضل بالنسبة لك. ضع في اعتبارك أن الأرفف قد تحتاج إلى دعم إضافي لمنع التراجع. هناك قاعدة جيدة تتمثل في الحصول على قوس كل 2 قدم لعقد الضوء إلى متوسط الوزن. للأحمال الثقيلة ، اقترب من بين القواعد.
بعد ذلك ، حدد طريقة التثبيت للاستخدام. إذا كنت ترغب في التخلص من تكوين الخزانة الخاص بك من حين لآخر أو تعلم أنك ستحتاج إلى مساحة أكبر في المستقبل ، فقد يكون حل رف مرن مثل نظام Baoxel الخاص بـ IKEA. نظام التخزين هذا هو مغير للألعاب للخزانات المشوهة لأنه يمكنك تحريك الرفوف لأعلى ولأسفل حسب الحاجة لإنشاء مزيد من التخزين. ما عليك سوى تثبيت Baaxel Ritights على طول الأزرار ، وإضافة الأقواس ، ثم قم بتثبيت الرف وحرك قضيب التعليق إلى القوس للتعليق تحت الرف.
إذا كنت لا تخطط لتغيير تخطيط التخزين الخاص بك ، فانتقل إلى أقواس دعم الرف والقضيب الشاق ، مثل قوس دعم قضيب الرف القابل للتعديل NUK3Y ، وقم بتثبيتها على الأزرار لتحقيق الاستقرار. حرك أعمدة الخزانة الخشبية في الموضع ، ثم برغي من بوصة إلى 1 بوصة مشتركة في الأعلى للرفوف. أضف ملابسك واستمتع!
أفكار لتزيين خزانتك المنظمة حديثًا
الآن بعد أن تم تثبيت اختراق الخزانة الجديد الخاص بك ، دعنا نجعله لك. واحدة من أفضل الأشياء في Billy هي التخصيص. هناك قوائم كاملة بأذكى الاختراقات DIY التي يمكنك القيام بها مع خزانة كتب Ikea Billy ، ولكن إليك بعض من مفضلاتنا لتوابل خزانتك الجديدة. أولا وقبل كل شيء ، الطلاء. إنه استعداد لسبب وجيه: الطلاء لديه القدرة على جلب حياة جديدة إلى أي شيء. نظرًا لأن خزائن الكتب صفح ، فهي تتطلب بعض الخطوات الإضافية ، لكنها لا تزال قابلة للتنفيذ. استخدم ورق الصنفرة المكون من 220 شهرة لتفكيك نسيج الصفح ، ومسح نظيفًا ، ثم قم بتطبيق ورق الصنفرة السائل لتسهيل على الطلاء للاستيلاء على الصفح. Prime مع التمهيدي الصديق للصفائح ، اتركي رملًا ، ثم كرره للقبضة الإضافية. ثم أضف الطلاء الخاص بك وتجف لإلقاء نظرة جديدة تمامًا.
هناك طريقة أخرى لجلب القليل من اللون والشخصية وهي تطبيق خلفية القشر واللازقة. يمكنك تطبيقه على الجدران الخلفية والداخل على رف الكتب ، على طول أرفف الخزانة ، أو حتى على طول الجزء الخلفي من الخزانة لإلقاء نظرة جديدة تمامًا. أيضًا ، فكر في إضافة إضاءة المسار ، مثل Honwell Track Lighting Wireless LED Sights ، لتسليط الضوء على العناصر العزيزة أو فقط تسهل ارتداء الملابس في الصباح.