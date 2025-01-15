اختفت حلقات كأس ستانلي لإيفجيني مالكين بعد اقتحام منزل الرياضي مؤخرًا

تعرض منزل رياضي محترف آخر للسرقة في نهاية الأسبوع الماضي.

تم اقتحام منزل نجم Penguins يفجيني مالكين في ضاحية سيويكلي هايتس في بيتسبرغ يوم السبت، وفقًا لقناة KDKA-TV.

وأكدت طيور البطريق عملية السطو في بيان قدمته للصحيفة، لكنها رفضت تقديم تفاصيل محددة حول الحادث.

وجاء في البيان: “تعرض منزل مهاجم فريق Penguins يفجيني مالكين للسطو في نهاية الأسبوع الماضي”. “لن يتم نشر تفاصيل الوضع لأن هذا تحقيق مستمر. نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية وأمن الفريق. لقد طلب مالكين احترام خصوصيته خلال هذا الوقت ولن يكون لدينا أي تعليق آخر على الأمر.

وفقًا لتقرير KDKA-TV، كانت حلقات كأس ستانلي الخاصة بمالكين مفقودة – حيث فاز فريق Penguins بالكؤوس في أعوام 2009 و2016 و2017 – وتم ركل الباب الخلفي لمنزله.

يبدو أن الاقتحام قد حدث بعد ساعات قليلة من سقوط القرص في مباراة Penguins ضد أعضاء مجلس الشيوخ (التي فازت بها أوتاوا 5-0) في الساعة 4 مساءً يوم السبت وكان نظام الإنذار والكاميرات معطلاً في ذلك الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، ظلت خزنته مفتوحة.

أصبح الرياضيون المحترفون بشكل متزايد أهدافًا للصوص في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح عدد من النجوم البارزين ضحايا لعمليات السطو.

تعرض نجم مافريكس لوكا دونسيتش إلى استهداف منزله أواخر الشهر الماضي من قبل لصوص قاموا بسرقة أشياء من العقار.

تم اقتحام قصور النجمين البارزين باتريك ماهومز وترافيس كيلسي في منطقة مدينة كانساس بينما كان الاثنان يلعبان في مباراة “Monday Night Football” في 7 أكتوبر ضد القديسين.

كما تم اقتحام منازلهم أيضًا، حارس تيمبروولفز مايك كونلي جونيور، ومهاجم باكس بوبي بورتيس، وتايلر سيجوين في NHLer.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذر الرياضيين المحترفين من تزايد عمليات السطو على المنازل التي يرتكبها مجرمين دوليين.

وجاء في نشرة مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لشبكة CNN، أن “هذه المنازل مستهدفة بالسطو بسبب الاعتقاد بأنها قد تحتوي على سلع فاخرة مثل حقائب اليد والمجوهرات والساعات والنقود”.