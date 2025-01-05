اختيارات NFL Week 18، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

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محرر/منتج ما بعد المقامرة الرياضية ومحرر الرياضات الرقمية Matt Ehalt موجود في موسمه الأول في NFL Bettor’s Guide.

القادة (-6) على رعاة البقر

لا ينبغي أن يرغب القادة في أي علاقة بلعبة طريق في فيلادلفيا في جولة البطاقات البرية.

بفوزهم على دالاس على الطريق في الأسبوع 18، حصلوا على المصنف رقم 6 وضمنوا موعدًا مع القراصنة أو الصقور أو الكباش.

يمكن لـ Tampa Bay أن يفوز بـ NFC South بفوزه على Saints ، في حين أن الخسارة وفوز Falcons سيمنح القسم للصقور.

سيكون الكباش هو المصنف رقم 3 بالفوز أو إذا فاز الصقور بـ NFC South، بينما سيخسرون الشوط الفاصل أمام القراصنة في حالة خسارتهم وفوز تامبا باي يوم الأحد.

تعتبر مواجهة بطل NFC South أو West الخيار الأفضل من مواجهة النسور.

احتمالات القادة مقابل رعاة البقر

فريق الانتشار خط المال المجموع القادة -6 (-110) -275 o44 (-110) رعاة البقر +6 (-110) +225 u44 (-110) الصعاب عبر BetMGM

لقد رأينا الأسبوع الماضي أن فريق Cowboys قد أرسله بالبريد، حيث أحرقه لاعب الوسط الاحتياطي إيجلز كيني بيكيت ولاعب فيلادلفيا الثالث تانر ماكي.

كما أنهم ليس لديهم جهاز استقبال CeeDee Lamb لإخافة واشنطن.

يلعب لاعب الوسط الصاعد نجم القادة جايدن دانيلز بشكل جيد بشكل خاص، ويجب أن يهدف الفريق الشاب إلى دخول مرحلة ما بعد الموسم بأفضل ما يمكنه.

لدى دانيلز 17 هبوطًا إجماليًا خلال مبارياته الخمس الأخيرة.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

سندعم الفريق الأفضل في هذه المباراة مقابل الفريق الذي تم إقصاؤه من أفضل لاعبيه الهجوميين في لامب ولاعب الوسط داك بريسكوت.

إن اضطراب طريق دالاس 34-26 من القادة سيكون له وزن أكبر إذا كان لديه مجموعة كاملة من اللاعبين وإذا كانت هذه اللعبة تحمل أي نوع من الأهمية للفريق المضيف.

الأسبوع الماضي: 1-1. المهور (L)، المغيرين (W)

موسم: 13-20-1 (يدخل مباريات السبت)

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