اختيار Yankees vs. Guardians Game 2، الاحتمالات: تنبؤات ALCS، أفضل الرهانات

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شاهدنا فريق يانكيز وهو يرمي مضارب الجارديان في اللعبة الأولى من ALCS، حيث حصل على 14 ضربة إجمالية – تسعة منها كانت مملوكة لكارلوس رودون في بداية نبيلة مكونة من ستة أشواط.

مع تمرير الكرة إلى جيريت كول للمتابعة يوم الثلاثاء في استاد يانكي، لا أتوقع نفس الحجم من لاعب بومبرز.

تعرضت سرعة كول لضربة قوية بعد عودته إلى المناورة في يونيو بعد إعادة التأهيل من التهاب في المرفق أبقاه على قائمة المصابين لمدة 75 مباراة. لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن من تثبيت عدد رمياته والقيادة العامة، وبينما قام بـ 10 مشاركات بستة ضربات أو أكثر، فإن اتساق تنفيذ رميته لم يكن كما كان في السنوات الماضية.

تراجع معدل ضربات كول لكل تسعة للموسم الثالث على التوالي إلى 9.38.

يانكيز ضد جارديان ALCS لعبة 2 احتمالات

فريق خط المال تشغيل الخط المجموع يانكيز -175 -1.5 (+135) o7 (-105) الأوصياء +145 +1.5 (-160) u7 (-115) الصعاب عبر BetMGM

أظهر انتصاره على كانساس سيتي أربع ضربات فقط، لكن قدرة كول على المناورة في منطقة الضربة بشكل فعال للسماح بعدم المشي هي التي ساعدته خلال سبع أدوار.

تجنب كول مناطق القوة ببراعة، حتى لو كان يبقي الكرة في اللعب بالكرات الأرضية ويطير للخارج، مما يسمح لدفاعه بالمسح خلفه.

أنهى أفراد العائلة المالكة ثاني أقل عدد من الضربات. حقق كليفلاند المركز الرابع على الأقل.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

أسكت كول فريق Guardians لضربة واحدة في ست جولات من العمل في فوز يانكيز 6-0 في 22 أغسطس، لكنه ضرب اثنين فقط.

هذه الفكرة الشائعة المتمثلة في أن يانكيز لديهم سجادة حمراء تقودهم إلى بطولة العالم تحمل بعض المزايا بالنظر إلى ملف Statcast الخاص بهم البارد، مما يعكس المركز الأخير في كل إحصائية اتصال متقدمة تقريبًا – وأبرزها سرعة خروج فريق MLB الأضعف.

ولكن على الرغم من مدى طغى اليانكيز عليهم في ضرب القوة، فقد نجا الجارديان حتى هذه اللحظة من خلال الانضباط العنيد.

تأرجح كليفلاند وأخطأ بمعدل 23 بالمائة – خامس أقل نسبة مئوية – كل ذلك أثناء الاتصال بـ 83.5 من الملاعب الموزعة في منطقة الضربة، وفقًا لـ Statcast.

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حتى لو كان كول يغازل الخارج، فقد انخفض معدل مطاردته إلى أدنى نسبة للمشاة تبلغ 66 بالمائة واتصل الحراس بـ 60.5 رمية طاردوها.

الجمهور يتودد إلى فريق يانكيز للفوز باللعبة الثانية بنسبة 97 بالمائة من السيطرة عليهم. هذا النوع من الحب يدفعني نحو قدرة كليفلاند على جعل الأمور أكثر صرامة بالنسبة لكول في الإطارات المبكرة.

اللعب: جيريت كول تحت 5.5 ضربة (-120، BetMGM)

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شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.