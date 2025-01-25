استأجر روبرت صالح فريق 49ers للمرة الثانية كمنسق دفاعي للفريق

إنه رسمي: عاد روبرت صالح إلى فريق سان فرانسيسكو 49ers.

أكد بريان كوستيلو من صحيفة The Post أن صالح، الذي طرده جيتس خلال الموسم، تم تعيينه من قبل فريق 49 للمهمة الثانية كمنسق دفاعي للفريق ليلة الجمعة.

وذكرت صحيفة أثليتيك يوم الخميس أنه من المتوقع أن يعود صالح إلى ملاعبه القديمة.

كان المدرب البالغ من العمر 45 عامًا – والذي طرده مالك جيتس وودي جونسون بسرعة بعد بداية 2-3 – مرشحًا لوظائف التدريب الرئيسي مع جاكسونفيل جاغوارز ودالاس كاوبويز ولاس فيغاس رايدرز.

ولكن بمجرد ملء تلك المراكز الثلاثة، قرر صالح العودة إلى فريق 49 لمحاولة إعادة بناء دفاعهم الذي كان له هيمنته في نهاية فترته الأولى مع الفريق.

كانت وظيفة المنسق الدفاعي بمثابة باب دوار لفريق 49، وسيكون صالح هو الرابع في أربعة مواسم لنادي كايل شاناهان.

غادر ديميكو رايانز، الذي حل محل صالح في عام 2021، ليصبح المدرب الرئيسي في هيوستن بعد موسم 2022، وتم استبدال كل من ستيف ويلكس ونيك سورنسن بعد موسم واحد في العامين الماضيين.

كان عمر صالح يتراوح بين 20 و36 عامًا فقط خلال المواسم الأربعة التي قضاها كمدرب لفريق جيتس، لكن دفاعهم كان دائمًا قويًا خلال فترة ولايته.

خلال آخر موسمين كاملين لصالح في نيويورك، احتلت الطائرات المرتبة الأولى في عدد الياردات التي تمر لكل لعبة (178.9) والياردات المسموح بها لكل لعبة (4.7).

كما احتلوا المركز الثاني في الدفاع الإجمالي (301.7 ياردة لكل مباراة) خلال تلك الفترة، لكن الدفاع انهار هذا الموسم، خاصة بعد ترقية جيف أولبريتش، المنسق الدفاعي لصالح، إلى منصب المدير الفني.

أما بالنسبة لفريق جيتس، فقد سلكوا طريق المنسق الدفاعي مرة أخرى، وقاموا بتعيين آرون جلين يوم الأربعاء كمدرب رئيسي لهم.

جلين، لاعب ركني لعب ثمانية مواسم مع فريق جيتس، قضى أربعة مواسم ناجحة كرئيس لدفاع الأسود.

— مع ا ف ب