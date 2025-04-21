استبدل أبواب الخزانة الخاصة بك بحل بديل فريد لتحويل مساحتك

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إذا كانت خزانتك مليئة بالملابس لدرجة أنك اضطررت إلى الاعتماد على الباب لإغلاقها ، فأنت لست وحدك. سواء كانت أبواب الخزانة الخاصة بك قديمة ومزخرفة ، أو على شكل غريب ومحرج ، أو كنت جاهزًا لمظهر جديد أكثر من الفوضى – لا تنظر إلى أبعد من ستارة Macrame. من إنشاء مقسم للغرفة الفريدة إلى سريرك المحيط مع الستائر على غرار المظلة ، هناك العديد من الطرق الذكية لاستخدام الستائر حول منزلك. على الرغم من أنه يمكنك تبديل أبواب الخزانة الخاصة بك من الناحية الفنية للوحة الصلبة ، إلا أن المصممين و Diyers على حد سواء يتفقون على أن ستائر MacRame تضيف التغطية الوظيفية ومظهر ساحر جمالي.
فن النسيج مع فيبي بوهيمي ، يتم صنع Macrame من خلال ربط سلسلة من العقد الزخرفية بعناية في سلك الألياف الطبيعية. على عكس أبواب خزانة درجة البناء الأساسية التي تغلق تداول الهواء ويمكن أن تؤدي إلى رائحة عفن-خاصة في العناصر التي تخزنها على المدى الطويل-تتيح ستائر MacRame الهواء النقي أن تتدفق حول ملابسك المفضلة ، مع إبقائها رائحة طازجة. إن استبدال أبواب الخزانة الخاصة بك بستارة MacRame يخلق أيضًا مظهرًا أنيقًا وأكثر انفتاحًا يمكن أن يحول مساحتك. هناك عدد لا يحصى من خيارات ستارة MacRame المتوفرة على Etsy و Amazon ، مثل ستارة سلسلة باب الدانتيل MacRame الساحرة ، والتي تأتي بعدة ألوان مختلفة ويمكن قطعها إلى الحجم إذا كانت خزانة ملابسك شكلًا أو حجمًا غير عادي.
كيفية DIY ستارة خزانة MacRame
لجعل ستارة خزانة MacRame الخاصة بك ، ستحتاج إلى البدء بقضيب قوي طالما كان طول فتح خزانة الخاص بك. على الرغم من أنه يمكنك استخدام قضيب التوتر ، إلا أن تثبيت قوس مثل قضيب خزانة قابلة للتعديل في Supforce يمكن أن يوفر المزيد من الدعم عند الضغط على الستار النهائي. ستحتاج أيضًا إلى لفة من الحبل المتوحش في الطول واللون المطلوب. قد ترغب حتى في إضافة حبات خشبية أو معدنية كبيرة إلى ستارة لمظهر ترابي أو سباركلي.
عادت MacRame Decor إلى الأناقة لعدة سنوات ، ولكن إذا لم تحاول أبدًا أن تجعلها بنفسك ، فيجب عليك مشاهدة بعض البرامج التعليمية Tiktok أو YouTube على عقدة MacRame الأساسية قبل البدء. على الرغم من وجود أنماط لا حصر لها ، فقد ترغب في محاكاة ، لبدء الستار الأساسي عن طريق حلق أطوال طويلة من الحبل حول قضيبك ، واحد تلو الآخر ، حتى يصبح القضيب ممتلئًا تمامًا. بمجرد أن تبدأ في إنشاء عقدة ، سيصبح الحبل أقصر ، لذا تأكد من تجميع الكثير من الإضافية في الأسفل. بعد ذلك ، قم بعمل سلسلة من العقدة المربعة البسيطة في الجزء العلوي من كل طول من الحبل لتأمينه في مكانه. إذا كنت ترغب في تحريك الستار من جانب إلى آخر ، فتأكد من عدم تشديد هذه العقدة. أخيرًا ، قم بعمل سلسلة من عقدة MacRame عبر الجزء العلوي من الحبال قبل أن تعمل في طريقك لأسفل. حسب الرغبة ، حبات الخيط على الحبال لتخصيص الستار الخاص بك.