استبدل أبواب الخزانة الخاصة بك بحل بديل فريد لتحويل مساحتك

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إذا كانت خزانتك مليئة بالملابس لدرجة أنك اضطررت إلى الاعتماد على الباب لإغلاقها ، فأنت لست وحدك. سواء كانت أبواب الخزانة الخاصة بك قديمة ومزخرفة ، أو على شكل غريب ومحرج ، أو كنت جاهزًا لمظهر جديد أكثر من الفوضى – لا تنظر إلى أبعد من ستارة Macrame. من إنشاء مقسم للغرفة الفريدة إلى سريرك المحيط مع الستائر على غرار المظلة ، هناك العديد من الطرق الذكية لاستخدام الستائر حول منزلك. على الرغم من أنه يمكنك تبديل أبواب الخزانة الخاصة بك من الناحية الفنية للوحة الصلبة ، إلا أن المصممين و Diyers على حد سواء يتفقون على أن ستائر MacRame تضيف التغطية الوظيفية ومظهر ساحر جمالي.

فن النسيج مع فيبي بوهيمي ، يتم صنع Macrame من خلال ربط سلسلة من العقد الزخرفية بعناية في سلك الألياف الطبيعية. على عكس أبواب خزانة درجة البناء الأساسية التي تغلق تداول الهواء ويمكن أن تؤدي إلى رائحة عفن-خاصة في العناصر التي تخزنها على المدى الطويل-تتيح ستائر MacRame الهواء النقي أن تتدفق حول ملابسك المفضلة ، مع إبقائها رائحة طازجة. إن استبدال أبواب الخزانة الخاصة بك بستارة MacRame يخلق أيضًا مظهرًا أنيقًا وأكثر انفتاحًا يمكن أن يحول مساحتك. هناك عدد لا يحصى من خيارات ستارة MacRame المتوفرة على Etsy و Amazon ، مثل ستارة سلسلة باب الدانتيل MacRame الساحرة ، والتي تأتي بعدة ألوان مختلفة ويمكن قطعها إلى الحجم إذا كانت خزانة ملابسك شكلًا أو حجمًا غير عادي.