استخدم جدار المعرض لجعل Windows Pop الخاص بك

في معظم التصميمات الداخلية ، يمكن لبعض النوافذ في وضع جيد أن تحدث فرقًا كبيرًا في التصميم ، مما يضع في وضع المساحة تمامًا بنقطة محورية مذهلة. ولكن إذا لم تكن النوافذ الخاصة بك هي showstopper المعمارية التي تتمنى أن تكون عليها ، فقد تشعر بأنك عالق بعض الشيء ، لأن تحويلها غالبًا ما يتطلب مشروع تجديد ضخم. ماذا لو كانت هناك خدعة بسيطة ولكنها ذكية لجعل Windows Pop دون كسر البنك؟ واحدة من أسهل الطرق لتجديد النوافذ الخاصة بك هي عن طريق المحيط بها مع جدار معرض منسق. بدلاً من ملء جدار فارغ بأعمال فنية متنوعة ، يحرك هذا التصميم نافذتك باهتمام مرئي ، وجذب الانتباه إلى مصدر الضوء ورفع المساحة في هذه العملية.
المفتاح هو كيفية استجابة العين لمجموعات التفاصيل البصرية. عندما يتم وضع العمل الفني حول النافذة أو بجانبها ، فإنه يعمل مثل الأضواء تقريبًا ، ويوجه الانتباه نحو أشعة الشمس الطبيعية وترسيخ الجدار كميزة تصميم. يمكن أن يعطي نافذة صغيرة أو خارج المركز أو مُخَطِّل إلى الحد الأدنى بمظهر أكثر توازناً ومتعمدًا يدمجها في بقية ديكورك. هذا يجعلها مفيدة بشكل خاص إذا لم تتمكن (أو لا تريد) استبدال نافذة – ما عليك سوى تزيينها بدلاً من ذلك.
تقدم هذه الخدعة أيضًا هيكلًا وعمقًا لمساحتك ، وخاصة في المساحات التي تفتقر إلى التفاصيل. سواء كنت تلتصق بسلسلة صور بسيطة بالأبيض والأسود أو تلعب مع عناصر مثل اللون والملمس ، تصبح نوافذك جزءًا من سرد التصميم ، وليس شيئًا يجب تغطيته. بالإضافة إلى ذلك ، إنها طريقة ذكية لتعزيز ميزة موجودة دون التغلب عليها أو إنفاق أكثر بكثير من تكلفة إطارات الصور.
طرح جدار المعرض الخاص بك
للبدء ، جمع مجموعة من الأعمال الفنية أو التصوير الفوتوغرافي الذي يتردد صداها بأسلوب التصميم المفضل لديك. يمكنك تكريم الوصفات العائلية مع إطارات ديكور ريفي تحيط بنافذة مطبخك. أو عرض صورك المفضلة حول زاوية قراءة مريحة. هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يكون رتيبًا أو يتطابق تمامًا – يمكن لأحجام وأنماط الإطار المختلفة أن تجعل الترتيب أكثر ديناميكية. ولكن يجب أن يكون هناك خيط من التماسك ، سواء كان ذلك عبارة عن موسيقى البوب موحدة أو موضوع ثابت في جميع أنحاء العمل الفني.
عند تصميم جدار معرض حول نافذة ، فكر في وضع القطع على جانبي النافذة أو فوقه مباشرة ، اعتمادًا على مقدار المساحة التي لديك. لا تحتاج إلى إحياء نافذتك تمامًا أيضًا ، لأن هذا يمكن أن يخلق الكثير من المعلومات المرئية وتغلب على المساحة. حتى العرض الجزئي للأعمال الفنية يمكن أن يجعلها تشعر بالتركيز والمتعمد. فقط تأكد من ترك بضع بوصات من غرفة التنفس بين تقليم النافذة وأقرب إطار بحيث لا تشعر المنطقة بالازدحام.
قبل البدء في تأجيل الأظافر في جدرانك ، قم بتخطيط ترتيبك. تتمثل إحدى الطرق الرائعة لإنشاء جدار المعرض المثالي في قطع قوالب الورق لكل حجم إطار ثم قم بتسجيلها على الحائط. يتيح لك هذا التراجع والتفكير في التصميم الخاص بك دون مجموعة إضافية من الأيدي قبل تعليق أي شيء على الجدران. شريط الرسام هو أيضًا طريقة منخفضة الالتزام لتصور التباعد ، وإجراء التعديلات ، وتجنب أي ثقوب غير ضرورية. امزج المرايا أو المطبوعات البسيطة لإبقاء الأمور تشعر بالضوء والهوية ، وفتح المساحة إلى أبعد من ذلك.