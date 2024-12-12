استخدم عصا مكنسة شجرة الدولار لتعليق الأضواء على طول سياج الفناء الخلفي لمنزلك

تعمل أضواء الفناء الخلفي على خلق بيئة خارجية مريحة ومثالية لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، حتى بعد غروب الشمس. ومع ذلك، يصعب تحقيق بعض إعدادات الإضاءة بدون أدوات خاصة أو مهارات على المستوى المهني. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تعليق سلاسل الأضواء عاليًا فوق أسوار الفناء الخلفي، ولكن كيف يمكنك بسهولة إعادة إنشاء ذلك داخل مساحة المعيشة الخارجية الخاصة بك؟
صدق أو لا تصدق، يمكنك تحقيق ذلك بمساعدة مقابض المكنسة البلاستيكية السوداء من شركة Dollar Tree. ستسمح لك أعواد المكنسة بتعليق الأضواء عاليًا. ما عليك سوى ربطها بأعمدة السياج باستخدام روابط الكابلات المصنوعة من النايلون من Dollar Tree. تأكد من أن أعواد المكانس مرتفعة بمقدار قدمين عن السياج. ثم قم بتعليق المصابيح من الفتحات الموجودة أعلى العصي باستخدام روابط كابل إضافية. بعد الانتهاء من حيلة مكنسة Dollar Tree هذه، سيتبقى لديك إعداد إضاءة للفناء الخلفي يمكنك صنعه بنفسك يشبه شيئًا قد تراه محيطًا بمطعم خارجي أنيق. قد تكون هذه هي النصيحة المثالية لك إذا كنت تبحث عن طرق لجعل الفناء الخلفي الخاص بك يبدو وكأنه منتجع دون إنفاق ذراع أو ساق.
استخدم عصي مكنسة Dollar Tree لتعليق سلسلة من أضواء الفناء الخلفي بسهولة
لتجديد مساحتك الخارجية بهذه الحيلة، ابدأ بحساب عدد أعمدة أو أعمدة السياج لديك. سيتيح لك ذلك معرفة عدد المكانس التي تحتاج إلى شرائها. بعد شراء الكمية المناسبة من أعواد المكانس ومجموعة من الأربطة المضغوطة، ما عليك سوى ربط العصي بالسياج باستخدام الكابل. خطوتك الأخيرة هي استخدام روابط الكابلات لتوصيل الأضواء بالمكنسة. إذا لم يكن لديك بالفعل سلسلة من مصابيح الفناء الخلفي، ففكر في شراء سلسلة مصابيح Brightown Store الخارجية. لديهم تصنيف 4.5 نجوم وتأتي في خيارات طول مختلفة.
أحد الجوانب السلبية لهذا الاختراق هو أنه لن ينجح إذا لم يكن لديك سياج مثبت بأعمدة مثل تلك الموضحة أعلاه. لحسن الحظ، لا يزال بإمكانك تعليق سلسلة الأضواء الخارجية على ارتفاع مرتفع حتى لو كان سياجك غير متوافق، أو إذا لم يكن لديك سياج على الإطلاق. ما عليك سوى استخدام أعمدة الإضاءة المكونة من 4 قطع لتحقيق نتائج مماثلة. قم بمراجعة تعليمات التثبيت المرفقة مع المنتج بعناية لفهم كيفية تثبيت الأعمدة بشكل صحيح في الأرض. يمكنك تعليق أضواء سلسلة الفناء الخلفي الخاصة بك منها بمجرد تثبيتها في مكانها.