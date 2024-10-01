استخدم نودلز حمام السباحة لتحويل الرف العادي إلى ديكور خريفي جميل

لا شيء يمثل روح الخريف تمامًا مثل الألوان الموجودة في الأوراق المتغيرة. إن تحول المساحات الخضراء المورقة في الصيف إلى اللون الذهبي الغني والأحمر الدافئ يثير أجواء مريحة تدوم حتى الشتاء. إن إدخال هذه اللوحة إلى ديكور منزلك يتيح لك تجربة جمال الموسم من الداخل والخارج. وبصرف النظر عن عباءات الموقد ودرابزين الدرج، فإن الرفوف هي نقطة المراقبة الرائعة لهذه الأوراق المزيفة. لكن ربط أكاليل الزهور أو الزهور أمر صعب ويمكن أن يترك علامات على الأثاث. لحسن الحظ، هناك حل بسيط – معكرونة حمام السباحة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي ستجلب أجواء الخريف الملونة إلى منزلك بسهولة.
في هذه الحرفة ذات الطابع الخريفي، ستقوم بإدخال زهور وأوراق شجر صناعية في لعبة السباحة الرغوية. من خلال تقسيمها إلى جانب واحد، يمكن ارتداؤها وخلعها بسهولة من أي حافة تريد تزيينها. انسَ الخطافات أو المسامير أو المسامير أو شرائط الأوامر؛ يمكن استخدام هذه الزخرفة وتخزينها كل عام دون أي ضرر. تعرف على كيفية صنع وتخصيص إكليل الرف المحمول الخاص بك.
إعطاء الرف الخاص بك تحول الخريف احتفالي
من بين جميع اتجاهات الديكور المنزلي الخريفية التي يجب احتضانها هذا العام، فإن هذا الاتجاه لن يكسر البنك أو يخدش أرففك. كل ما تحتاجه للبدء هو معكرونة حمام السباحة (في Dollar Tree مقابل 1.25 دولار)، ومقص، ومسدس غراء، ومجموعة متنوعة من أوراق الشجر أو الزهور الخريفية المزيفة. في نسختها من هذا المشروع، استخدمت مستخدمة Instagram أزهارًا كبيرة ذات ألوان دافئة وأغصان الأوكالبتوس لالتقاط جوهر الموسم. تتوفر زخارف نباتية مماثلة في Dollar Tree. بعد أن أصبحت مستلزماتك جاهزة، حان الوقت لإعادة تدوير شعيرية حمام السباحة المصنوعة من شجرة الدولار وتحويلها إلى ديكور خريفي احتفالي.
للبدء، قم بقياس الأنبوب وقطعه على طول الرف الخاص بك وتقسيمه إلى جانب واحد بحيث يتناسب مع الحافة. افصل الزهور أو الأوراق التي تستخدمها عن حزمها. إذا لم ينجح المقص في التعامل مع الأسلاك المعدنية بالداخل، فجرب قصاصات القصدير أو قاطعات الأسلاك. ادفع السيقان إلى عوامة السباحة حيث تبدو أفضل. تأكد من وضعها مقابل الجانب الذي قمت بتقطيعه. استخدم لمسة من الغراء الساخن لتثبيت كل قطعة في مكانها. عندما تتحول المعكرونة إلى إكليل موسمي، ضعها على مقدمة الرف واستمتع بعبقريتك الفنية. يمكنك أيضًا تخصيص الديكور الخاص بك عن طريق لصق القرع الرغوي الساخن والقرع والتوت وأكواز الصنوبر في أوراق الشجر. كيفما قمت بتخصيصه، فإن رفك المزين حديثًا سيعكس أجواء الخريف المريحة.