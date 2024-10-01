استخدم نودلز حمام السباحة لتحويل الرف العادي إلى ديكور خريفي جميل

لا شيء يمثل روح الخريف تمامًا مثل الألوان الموجودة في الأوراق المتغيرة. إن تحول المساحات الخضراء المورقة في الصيف إلى اللون الذهبي الغني والأحمر الدافئ يثير أجواء مريحة تدوم حتى الشتاء. إن إدخال هذه اللوحة إلى ديكور منزلك يتيح لك تجربة جمال الموسم من الداخل والخارج. وبصرف النظر عن عباءات الموقد ودرابزين الدرج، فإن الرفوف هي نقطة المراقبة الرائعة لهذه الأوراق المزيفة. لكن ربط أكاليل الزهور أو الزهور أمر صعب ويمكن أن يترك علامات على الأثاث. لحسن الحظ، هناك حل بسيط – معكرونة حمام السباحة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي ستجلب أجواء الخريف الملونة إلى منزلك بسهولة.

في هذه الحرفة ذات الطابع الخريفي، ستقوم بإدخال زهور وأوراق شجر صناعية في لعبة السباحة الرغوية. من خلال تقسيمها إلى جانب واحد، يمكن ارتداؤها وخلعها بسهولة من أي حافة تريد تزيينها. انسَ الخطافات أو المسامير أو المسامير أو شرائط الأوامر؛ يمكن استخدام هذه الزخرفة وتخزينها كل عام دون أي ضرر. تعرف على كيفية صنع وتخصيص إكليل الرف المحمول الخاص بك.