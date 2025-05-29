استخدم هذه الألوان في الفناء الخاص بك لزيادة جاذبية كبح على الفور

كبح الاستئناف مهم لآلاف الأسباب. من المؤكد أن الشرفة الأمامية الجذابة يمكن أن تضع ابتسامة على وجهك ، ويوضح ساحة جيدة الحرف فخر الملكية. لكن أحد الأسباب الرئيسية للتركيز على تعزيز نداء منزلك هو أنه من المحتمل أن تحقق عائدًا خطيرًا على استثمارك. اقترحت دراسة نشرت في مجلة التمويل العقاري والاقتصاد أن استئناف Curb يمكن أن يزيد من قيمة الممتلكات تصل إلى 7 ٪. مع متوسط ​​سعر المنزل في الولايات المتحدة التي تحوم ما يزيد قليلاً عن 438،000 دولار ، بحلول الوقت الذي تربط فيه الأرقام أو طلاء بابك الأمامي أو تثبيت أبواب المرآب المحدثة أو تحديث المناظر الطبيعية الخاصة بك يمكن أن تبدأ حقًا في الإضافة. يمكن لكل من هذه المشاريع وضع عدة آلاف من الدولارات في جيبك. وفقًا لما قاله راشيل سترينجر ، وكيل العقارات المحترف في Raleigh Realty ، لزيادة عائد الاستثمار الخاص بك ، يجب عليك استخدام مزيج من الألوان المحايدة والجريئة في الفناء الخاص بك لزيادة النداء على الفور.

“عندما يظهر شخص ما في منزلك ، فإن الفناء الأمامي هو أول ما يلاحظه ؛ إنه يضع نغمة كل شيء آخر” ، قال سترينجر لـ House Digest خلال مقابلة حصرية. “إذا كنت قد وضعت بعض التفكير في التصميم وألوانها التي تشعر بالانتعاش والأنيقة والدعوة ، فهناك فرصة جيدة لأن يشعروا بأنهم أكثر اتصالًا بالمكان ويخطون في الداخل مع انطباع أولي رائع.” أوضح خبير العقارات أنه من المهم التعامل مع كل شيء عن السطح الخارجي لمنزلك ، من الجدران إلى ألوان الزهور ، مع العين نحو ربطها معًا. “إنه يجعل الممتلكات بأكملها تبدو مدروسة بشكل جيد ورعاية” ، أوضح سترينجر.