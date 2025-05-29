استخدم هذه الألوان في الفناء الخاص بك لزيادة جاذبية كبح على الفور

كبح الاستئناف مهم لآلاف الأسباب. من المؤكد أن الشرفة الأمامية الجذابة يمكن أن تضع ابتسامة على وجهك ، ويوضح ساحة جيدة الحرف فخر الملكية. لكن أحد الأسباب الرئيسية للتركيز على تعزيز نداء منزلك هو أنه من المحتمل أن تحقق عائدًا خطيرًا على استثمارك. اقترحت دراسة نشرت في مجلة التمويل العقاري والاقتصاد أن استئناف Curb يمكن أن يزيد من قيمة الممتلكات تصل إلى 7 ٪. مع متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة التي تحوم ما يزيد قليلاً عن 438،000 دولار ، بحلول الوقت الذي تربط فيه الأرقام أو طلاء بابك الأمامي أو تثبيت أبواب المرآب المحدثة أو تحديث المناظر الطبيعية الخاصة بك يمكن أن تبدأ حقًا في الإضافة. يمكن لكل من هذه المشاريع وضع عدة آلاف من الدولارات في جيبك. وفقًا لما قاله راشيل سترينجر ، وكيل العقارات المحترف في Raleigh Realty ، لزيادة عائد الاستثمار الخاص بك ، يجب عليك استخدام مزيج من الألوان المحايدة والجريئة في الفناء الخاص بك لزيادة النداء على الفور.
“عندما يظهر شخص ما في منزلك ، فإن الفناء الأمامي هو أول ما يلاحظه ؛ إنه يضع نغمة كل شيء آخر” ، قال سترينجر لـ House Digest خلال مقابلة حصرية. “إذا كنت قد وضعت بعض التفكير في التصميم وألوانها التي تشعر بالانتعاش والأنيقة والدعوة ، فهناك فرصة جيدة لأن يشعروا بأنهم أكثر اتصالًا بالمكان ويخطون في الداخل مع انطباع أولي رائع.” أوضح خبير العقارات أنه من المهم التعامل مع كل شيء عن السطح الخارجي لمنزلك ، من الجدران إلى ألوان الزهور ، مع العين نحو ربطها معًا. “إنه يجعل الممتلكات بأكملها تبدو مدروسة بشكل جيد ورعاية” ، أوضح سترينجر.
ابدأ بنظام الألوان الحالي في منزلك
وقالت راشيل سترينجر خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest: “المناظر الطبيعية المتعمدة التي تنسق ألوان الفناء الأمامي مع بقية العقار هي استثمار جدير بالاهتمام”. “هذا يمكن أن يعزز قيمة منزلك في أي مكان من 5 ٪ إلى 15 ٪.” وفقًا لسترينجر ، فإن الخطوة الأولى هي تجنب الاشتراك أو الألوان الباهتة. نظرًا لأن كلاهما يمكن أن يجعل منزلك مهملاً ، فقد نصح خبير العقارات بالحفاظ على نظام ألوان يعمل في مكانك.
وقال سترينجر: “ظلال ترابية من اللون الأخضر ، مثل الزيتون أو الحكيم ، جيدة بشكل خاص في المناطق في الضواحي المحاطة بالأشجار” ، مضيفًا أن هذا سيعزز الشعور بالحيوية بالطبيعة. وأوضحت “المحيط المظلم أو الأزرق البحري خيارات جيدة أيضًا. إنها جريئة ولكنها ليست ساحقة وتوفر بديلاً أنيقًا وأنيقًا لأولئك الذين يرغبون في تجنب المحايدين الشاحبين”. وقال سترينجر إن النغمات البنية يمكن أن تخلق جوًا مريحًا ، وأوصى باختيار الظلال مع النغمات الحمراء أو البرتقالية التي “ستستكمل أي حجر أو طوب مكشوف على الممتلكات”.
هناك عدة طرق لدمج هذه الألوان لزيادة جاذبية كبح. وقال سترينجر: “مكان جيد للبدء هو بألوان منزلك الحالية”. اختر من بين ألوان الطلاء الخارجية التي تجلب الدفء إلى منزلك. “إن طلاء بابك الأمامي بلون جريء ، مثل اللون الأزرق الفاتح أو الأخضر الغابات أو حتى الأصفر الزبداني ، يمكن أن يضيف موسيقى البوب من السطوع ويجعل المظهر الخارجي في منزلك يبرز بأفضل طريقة” ، نصح وكيل العقارات. “تأكد من اختيار شيء يتناقض مع بقية الجدران الخارجية لمنزلك للحصول على أفضل النتائج.”
أضف المساحات الخضراء والزهور التي تنبثق على السطح الخارجي لمنزلك
بمجرد الانتهاء من تحديث الصلابة الخاصة بك بحيث تكون الجدران الخارجية في منزلك ، والأبواب ، والتقليم ، وربما حتى سقفك ، تقدم جبهة متماسكة ، فقد حان الوقت للانتقال إلى النباتات المحيطة. “حاول الاختلاط في بعض المساحات الخضراء والزهور التي تكمل تلك النغمات” ، أوصت راشيل سترينجر خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest ، مضيفًا ، “لجعل الأمور أكثر لفتاً ، وإضافة نباتات تنبثق”. قال خبير العقارات إنه يمكنك إضافة الأشجار أو الزهور لتعزيز جاذبيتك بسرعة. وقالت: “يمكن أن تكون الأشجار ذات الأزهار الأرجواني ، مثل أرجواني أو جاكاراندا ، إجمالياً من المشاهدين”. وأشارت إلى أن “المشروبات السعيدة مثل Marigolds أو Petunias تبدو رائعة على طول الممرات أو بالقرب من المرآب ويمكن أن تجلب بعض الألوان على مدار السنة”.
يمكنك أيضًا استخدام النباتات الجريئة لشاشات النوافذ لافتة للنظر. وقال سترينجر “المزارعون أو صناديق النوافذ سهلة للغاية وتبدو رائعة”. “املأهم بالزهور والمساحات الخضراء التي تسير مع نظام الألوان العام.” وأضاف خبير العقارات أنه يجب عليك التفكير بعناية في الأنواع التي ستعمل بشكل أفضل في مناخك المحلي لأن “خياراتك ستعتمد على المكان الذي تعيش فيه”. إذا كنت ترغب في اللعب بلون أكثر فاعلية ، فإن صندوق النافذة هو بقعة أفضل من مصارياتك أو الباب الأمامي أو الجانبين. لكن سترينجر قال إنه على الأرجح تجنبها تمامًا. “لا تذهب للحصول على ظلال نيون مشرقة فائقة ، مثل فوشيا ، أو ألوان بديلة داكنة للغاية مثل الأسود النقي” ، أوصت. “هذه يمكن أن تؤجل المشترين المحتملين.”