استيقظ على أرضيات مرآب متشققة متعبًا مع الانتهاء من DIY طازجة

أرضيات المرآب هي منطقة للمنزل التي يمكن التغاضي عنها غالبًا ، ومع ذلك فإن الاعتناء بها أكثر أهمية مما تعتقد. ليس من المستغرب أن يكون باب المرآب الخاص بك قد يضر بقيمة إعادة بيع المنزل ، ولكن ترقيةه قد يكون مضيعة للوقت إذا تم تجاهل حالة الأرض وراءه. في الواقع ، يعد الاستيقاظ من الأرضية المتعبة والمتصدع من بين أفضل الاختراقات لمرآب المرآب الخاص بك. ما هو أكثر من ذلك ، وذلك بفضل تقنية التشطيب الحديثة ، يمكنك DIY الوظيفة وترك نهاية جديدة واضحة تبدو وكأنها تم تثبيتها من قبل المحترف.
أحد الأسئلة الكبيرة التي يجب الإجابة عليها هو نوع المنتج الذي يجب أن تستخدمه لترقية أرضية المرآب. تحظى الطلاءات الأرضية الايبوكسي ، كما نرى تطبيقها في مقطع فيديو إعلامي بواسطة studio_adash ، بشعبية كبيرة. فهي شاقة ، وبأسعار معقولة ، ودودة DIY. وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من الألوان ، ويمكن تركها عاديًا أو تتضمن رقائق زخرفية ، وقد تكون الإضافات المضادة للانزلاق خيارًا. لذلك ، باتباع الاقتراحات في الفيديو ، دعونا نلقي نظرة على عملية استيقاظ أرضية مرآب الإطارات بمزيد من التفصيل.
التحضير لترقية أرضية مرآب بطبقة الايبوكسي
https://www.youtube.com/watch؟v=j4yugdhz6ru
هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك يجب أن ترقية أرضية المرآب الخاصة بك ، وتتوفر العديد من مجموعات طلاء الايبوكسي DIY. لزيادة المتانة وتجنب المشاكل لاحقًا ، من المهم اتباع تعليمات الشركة المصنعة بعناية. ستحتاج أيضًا إلى التحقق من التغطية ، لأن هذا سيؤثر على التكلفة الإجمالية. يحتوي Rust-Oleum Epoxyshield على العديد من المراجعات الإيجابية ، وتغطي مجموعة 2 جالون من 450 إلى 500 قدم مربع لأقل من 200 دولار ، وهو أمر تنافسي للغاية.
على الرغم من أن الخطوات قد تختلف ، إلا أن قاعة المرآب الخاصة بك عادة ما تتبع إجراء مماثل. إذا كان لديك خرسانة عارية ، فإن الوظيفة الأولى هي تنظيفها تمامًا وتخليصها. ابحث عن منتج مصمم خصيصًا لإزالة الزيت والشحوم من الخرسانة. يعرض الفيديو استخدام فرشاة فولاذية للعمل بشكل جيد. بعد ذلك ، ستحتاج إلى ملء أي شقوق أو ثقوب. تتوفر العديد من منتجات التصحيح الخرسانية ، وبعضها جاهز للاستخدام مباشرة من الحوض. اعتمادًا على الانتهاء من الايبوكسي ، قد تحتاج الآن إلى الحفر (كما هو موضح في الفيديو) أو برمي السطح.
إذا تم طلاء أرضية المرآب أو مبلطة ، فتحقق مما إذا كان المنتج مناسبًا قبل شرائه. يتطلب البعض طحن السطح الحالي ، في حين يمكن تطبيق البعض الآخر في حالة استخدام تمهيدي. بشكل عام ، من الجيد استخدام التمهيدي من نفس العلامة التجارية مثل الايبوكسي لتجنب مشاكل التصاق أو التوافق.
تطبيق طلاء الايبوكسي على أرضية المرآب
تأتي معظم مجموعات الايبوكسي لأرضيات الجراج في جزأين يجب خلطهما قبل الاستخدام. اتباع نصيحة الشركة المصنعة أمر حيوي في هذه المرحلة الرئيسية. بمجرد أن يكون خليط الطلاء جاهزًا ، يمكن سكبه في علبة الطلاء ، ويمكنك العمل.
يبدأ منشئي الفيديو بتقليص المرآب باستخدام فرشاة الطلاء (مفيدة للمناطق الضيقة الصعبة). ثم يستخدمون أسطوانة طويلة مع معظم الأرضية لأنها أسرع وأسهل. السرعة مهمة لأن الايبوكسي لديه حياة محدودة (وقت العمل) بمجرد خلطها. يُنصح عادةً بالعمل في المناطق التي يمكن التحكم فيها ، على سبيل المثال أقسام 4 أقدام على بعد 4 أقدام ، بدلاً من محاولة تلبية أرضية الجراج بأكملها في وقت واحد ، خاصةً إذا كانت إضافة رقائق زخرفية للمظهر العالي المحترفين.
بعض الطلاءات أرضية مرآب للإيبوكسي تحتاج فقط إلى معطف واحد. يقترح البعض معطفًا علويًا للمتانة المضافة ، ونرى studio_adash اختيار هذا الخيار. من المهم أن يجف المعطف الأول تمامًا قبل إضافة هذا الأخير ، أو يمكن تدمير المهمة. في معظم الحالات ، إنه يوم أو يومين قبل أن تتمكن من المشي على السطح وثلاثة أيام إلى أسبوع قبل أن تتمكن من القيادة عليه. سواء كنت تستخدم المرآب الخاص بك للسيارات والتخزين ، أو كنت تبحث عن الأفكار لتحويل المرآب الخاص بك إلى غرفة متعة وعملية أخرى ، فإن اتباع الخطوات المعروضة سوف تتأكد من أن الأرضية جذابة وسهلة الاعتناء بها. إنه يستحق الوقت والجهد.