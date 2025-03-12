استيقظ على أرضيات مرآب متشققة متعبًا مع الانتهاء من DIY طازجة

https://www.youtube.com/watch؟v=j4yugdhz6ru

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك يجب أن ترقية أرضية المرآب الخاصة بك ، وتتوفر العديد من مجموعات طلاء الايبوكسي DIY. لزيادة المتانة وتجنب المشاكل لاحقًا ، من المهم اتباع تعليمات الشركة المصنعة بعناية. ستحتاج أيضًا إلى التحقق من التغطية ، لأن هذا سيؤثر على التكلفة الإجمالية. يحتوي Rust-Oleum Epoxyshield على العديد من المراجعات الإيجابية ، وتغطي مجموعة 2 جالون من 450 إلى 500 قدم مربع لأقل من 200 دولار ، وهو أمر تنافسي للغاية.

على الرغم من أن الخطوات قد تختلف ، إلا أن قاعة المرآب الخاصة بك عادة ما تتبع إجراء مماثل. إذا كان لديك خرسانة عارية ، فإن الوظيفة الأولى هي تنظيفها تمامًا وتخليصها. ابحث عن منتج مصمم خصيصًا لإزالة الزيت والشحوم من الخرسانة. يعرض الفيديو استخدام فرشاة فولاذية للعمل بشكل جيد. بعد ذلك ، ستحتاج إلى ملء أي شقوق أو ثقوب. تتوفر العديد من منتجات التصحيح الخرسانية ، وبعضها جاهز للاستخدام مباشرة من الحوض. اعتمادًا على الانتهاء من الايبوكسي ، قد تحتاج الآن إلى الحفر (كما هو موضح في الفيديو) أو برمي السطح.

إذا تم طلاء أرضية المرآب أو مبلطة ، فتحقق مما إذا كان المنتج مناسبًا قبل شرائه. يتطلب البعض طحن السطح الحالي ، في حين يمكن تطبيق البعض الآخر في حالة استخدام تمهيدي. بشكل عام ، من الجيد استخدام التمهيدي من نفس العلامة التجارية مثل الايبوكسي لتجنب مشاكل التصاق أو التوافق.