اصنع أرجوحة في الفناء الخلفي من الأكياس البلاستيكية وافعل شيئًا جيدًا للبيئة

ربما تعيش في منطقة يُحظر فيها استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. هذه خطوة رائعة نحو تقليل النفايات والقمامة والتلوث، ولكن الأكياس البلاستيكية لن تختفي في أي وقت قريب. لا تزال هذه العبوات هي التغليف المفضل للعديد من الأطعمة المجمدة ومنتجات الخبز وغير ذلك الكثير. لسوء الحظ، فإن العديد من هذه الأكياس يصعب إعادة تدويرها لدرجة أنه من المحتمل أن يتم التخلص منها في مكب النفايات. ولكن إذا كانت الأكياس البلاستيكية يمكن أن تستغرق 1000 عام لتتحلل في مدافن النفايات، فمن الواضح أنها قوية بما يكفي لإعادة استخدامها بطرق ذكية. باستخدام الخيوط المصنوعة من البلاستيك، يمكنك حياكة الأرجوحة أو الكروشيه أو نسجها معًا مما يوفر الكثير من العبوات البلاستيكية من طريق مسدود.

إذا لم تكن قد سمعت عن “plarn”، فهو خيوط مصنوعة من خلال ربط شرائح مقطوعة من الأكياس البلاستيكية. تعمل هذه المادة بشكل مشابه للخيوط التقليدية المستخدمة في مصنوعات الألياف مثل الحياكة أو المكرامية. حتى لو لم تكن لديك أي خبرة في فنون الألياف، فلا يزال بإمكانك صنع أرجوحة شبكية بدون أي مهارات حرفية تقريبًا. ما عليك سوى قص سلسلة من حلقات الأكياس البلاستيكية وربطها وتجديلها معًا. يمكنك صنع ضفائرك باستخدام 15 ضفيرة طولها 20 قدمًا، وستة ضفائر طولها 10 أقدام، وفائض من الخيوط المسطحة لنسج الضفائر معًا.

هناك العديد من الأنواع المختلفة من الأراجيح الشبكية الموجودة في الفناء الخلفي، لكنك لا ترى في كثير من الأحيان أرجوحة شبكية مصنوعة يدويًا مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويرها معلقة في فناء شخص ما. شارك في هذا المشروع الصديق لكوكب الأرض والذي يترك لك جلسة استراحة مريحة – بالمعنى الحرفي للكلمة.