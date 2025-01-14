اصنع أرجوحة في الفناء الخلفي من الأكياس البلاستيكية وافعل شيئًا جيدًا للبيئة

ربما تعيش في منطقة يُحظر فيها استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. هذه خطوة رائعة نحو تقليل النفايات والقمامة والتلوث، ولكن الأكياس البلاستيكية لن تختفي في أي وقت قريب. لا تزال هذه العبوات هي التغليف المفضل للعديد من الأطعمة المجمدة ومنتجات الخبز وغير ذلك الكثير. لسوء الحظ، فإن العديد من هذه الأكياس يصعب إعادة تدويرها لدرجة أنه من المحتمل أن يتم التخلص منها في مكب النفايات. ولكن إذا كانت الأكياس البلاستيكية يمكن أن تستغرق 1000 عام لتتحلل في مدافن النفايات، فمن الواضح أنها قوية بما يكفي لإعادة استخدامها بطرق ذكية. باستخدام الخيوط المصنوعة من البلاستيك، يمكنك حياكة الأرجوحة أو الكروشيه أو نسجها معًا مما يوفر الكثير من العبوات البلاستيكية من طريق مسدود.
إذا لم تكن قد سمعت عن “plarn”، فهو خيوط مصنوعة من خلال ربط شرائح مقطوعة من الأكياس البلاستيكية. تعمل هذه المادة بشكل مشابه للخيوط التقليدية المستخدمة في مصنوعات الألياف مثل الحياكة أو المكرامية. حتى لو لم تكن لديك أي خبرة في فنون الألياف، فلا يزال بإمكانك صنع أرجوحة شبكية بدون أي مهارات حرفية تقريبًا. ما عليك سوى قص سلسلة من حلقات الأكياس البلاستيكية وربطها وتجديلها معًا. يمكنك صنع ضفائرك باستخدام 15 ضفيرة طولها 20 قدمًا، وستة ضفائر طولها 10 أقدام، وفائض من الخيوط المسطحة لنسج الضفائر معًا.
هناك العديد من الأنواع المختلفة من الأراجيح الشبكية الموجودة في الفناء الخلفي، لكنك لا ترى في كثير من الأحيان أرجوحة شبكية مصنوعة يدويًا مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويرها معلقة في فناء شخص ما. شارك في هذا المشروع الصديق لكوكب الأرض والذي يترك لك جلسة استراحة مريحة – بالمعنى الحرفي للكلمة.
قطع وربط الأكياس إلى خيوط
قد لا تكون عملية صنع أرجوحة كاملة من الأكياس البلاستيكية أمرًا سريعًا، ولكنها قد تكون طريقة سهلة لجعل منزلك أكثر صداقة للبيئة. إذا بدا أن مخزونك البلاستيكي قد نفذ، فما عليك سوى فتح الثلاجة والفريزر ومخزن المؤن. لا بد أن تجد مصادر للأكياس البلاستيكية أكثر مما كنت تعلم. يمكنك أيضًا إعادة استخدام أكياس أغذية الحيوانات الأليفة في أعمالك اليدوية. لماذا لا تساعد أصدقائك وجيرانك على تقليل تأثيرهم البيئي من خلال مطالبتهم بحفظ حقائبهم لك؟
الخطوة الأكثر تأثيرًا هي أن تطلب من متجر بقالة محلي يقدم إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية إذا كان بإمكانك إزالة بعض الأكياس البلاستيكية من يديه. مهما فعلت، تأكد من إعادة استخدام الأكياس القديمة بدلاً من اختيار أكياس جديدة، مثل أكياس القمامة.
بمجرد الانتهاء من تجميع مجموعة جيدة من الأكياس البلاستيكية، قم بإنشاء مخططك عن طريق قطع الأكياس إلى حلقات. بالنسبة لأكياس التسوق، قم بطيها بالطول عدة مرات، ثم قم بقطع المقابض والدرزات الموجودة في الجزء السفلي من الحقيبة باستخدام مقص أو أداة دوارة. قطع البلاستيك المطوي المتبقي إلى شرائح بحجم 1 بوصة. بمجرد فتحها، سيكون لديك حلقات من البلاستيك يمكنك ربطها معًا لإنشاء خصلة. إذا كنت تستخدم أكياسًا بلاستيكية ذات أوزان مختلفة، فاضبط عرض قطع الشرائط للتأكد من أن كل خصلة لها نفس القوة.
اصنع الأرجوحة الخاصة بك
لصنع جسم الأرجوحة، عليك أولاً عمل مجموعة من الضفائر الطويلة. للبدء، قم بعقد خمس حلقات من الحقائب معًا عن طريق تمرير حلقة واحدة عبر الأخرى. قم بذلك ثلاث مرات لإنشاء ثلاثة خيوط منفصلة للتضفير. اربطي الخيوط معًا في النهاية، ثم جدليها حتى تصل إلى الحلقات النهائية. اربط خمس حلقات أخرى معًا واستمر في التضفير. كرر هذه العملية حتى يصل طول جديلتك إلى 10 أقدام. اصنع خمس ضفائر بطول 10 أقدام و15 ضفائر بطول 20 قدمًا.
اربطي أطراف ثلاث ضفائر بطول 10 أقدام معًا، ثم ضفريها حتى تصل إلى أطراف الضفائر الأصلية. ربط الأطراف وقطع أي فائض. ستكون هذه إحدى القطع النهائية التي تعلق الأرجوحة وتحمل جسمها المنسوج. خذ جديلة بطول 20 قدمًا وقم بطيها إلى النصف. قم بإرفاق هذا بمنتصف القطعة النهائية التي يبلغ طولها 10 أقدام عن طريق تحريك الطرفين المضفرين خلال الحلقة التي أنشأتها الطية. كرر ذلك حتى يتم ربط جميع الحبال الأطول بالقطعة النهائية. تذكر أن تحافظ على طرفي الحبل الذي يبلغ طوله 10 أقدام حتى عند ربطه.
مع توصيل جميع مستلزمات المخطط الخاصة بك، قم بتمرير الحلقة النهائية لشريط مخطط آخر على أول جديلة بطول 20 قدمًا ثم قم بتحريكها لأعلى حتى تتدفق مع الحبل الأول الذي يبلغ طوله 10 أقدام. قم بنسج هذه الخصلة فوق وتحت الضفائر الطويلة على طول الطريق، مع ربط المزيد من حلقات التخطيط حسب حاجتك إليها. استمر في استخدام خيوط إضافية حتى يبلغ طول الأرجوحة حوالي 6 أقدام. اربطي اللوح المنسوج واعقدي الأطراف السائبة للضفائر الطويلة فوق القطعة النهائية المضفرة التي يبلغ طولها 10 أقدام.