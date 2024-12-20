اصنع بنفسك أفضل صينية تنقيط من نورا للحانوكا مع عدد قليل من العناصر الموجودة في شجرة الدولار

“ثماني ليال مجنونة” تقترب، وحان الوقت لتزويد الشمعدان الخاص بك بمخزون من الشموع الطازجة. بعد كل شيء، لا يكتمل مهرجان الأضواء دون إضاءة شمعتين على الأقل كل ليلة. مع ساعات من الحرق لمدة تزيد عن أسبوع من الأمسيات، فهذا يعني جمع الكثير من الشمع الذائب. لماذا لا تقترن الوظيفة بالشكل من خلال صنع صينية تنقيط مخصصة وغير مكلفة؟
التقط مستخدم Instagram الذكي المسؤول عن @momsandcrafters، Menucha Citron Ceder، إطار صورة شجرة الدولار وتتبع صورة الشمعدان من نسخة مطبوعة على الزجاج باستخدام أقلام الطلاء. (وهي تقدم قوالب مجانية على موقع jewish.momsandcrafters.com.) بمجرد الانتهاء من تلوين تصميمك، تأخذ هذه الصينية شكل الزجاج الملون وستحتفظ بقطرات الشموع. من المؤكد أن هذه الإضافة الشخصية لعطلتك، المغطاة بشمعدان هانوكا المصنوع من قصاصات الخشب، ستصنع ذكريات لا تنسى.
ما ستحتاجه في هذا المشروع هو إطار صور مقاس 8 × 10 وأقلام تحديد دائمة من Dollar Tree، وصفحة تلوين مطبوعة تحتوي على صورة هانوكا التي ستنال إعجابك. نقترح إطار الصور البلاستيكي الذهبي التقليدي الخاص بـ Special Moments ومجموعة من أقلام التحديد الدائمة المتنوعة من Jot. من المعروف أن حبر التحديد الدائم يلتصق بالزجاج إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. إذا لم تكن واثقًا من أن قلم التحديد الدائم سيكون مطابقًا لاسمه إذا كان مكتوبًا على الزجاج، فاختر أقلام الطلاء مثلما فعل مستخدم Instagram الخاص بنا.
الزجاج الملون يضفي لمسة من الرقي
قم بتحضير جانبي اللوح الزجاجي بغسله بالخل الأبيض؛ هذا النوع من الخل مثالي للتنظيف. اتركه يجف في الهواء بدلاً من تجفيفه بالمنشفة لتجنب ترك الألياف خلفه. ضع الزجاج فوق التصميم الخاص بك، ثم قم بتتبعه وتلوين أي تفاصيل تريدها. استبدل الزجاج الموجود في الإطار، لكن تأكد من أن الجانب المحبر موجه لأسفل؛ حتى لو كنت قد استثمرت في مجموعة من أقلام الطلاء، فإن تقطير الشمع قد يؤدي إلى إتلاف الحبر أو الطلاء بمجرد إزالته.
قم بطي الألسنة المعدنية للإطار على حافة الزجاج لتثبيته، ثم ضعه في مكانه مع الشمعدان فوقه. نظرًا لأن هذا DIY الخاص لا يتطلب منك وضع الجزء الخلفي من الإطار في مكانه، فهو يسمح لأي مفارش طاولة جميلة بالظهور من خلالها. كما أنه يساهم في مظهر الزجاج الملون، حيث تبدو الصورة “تحوم” فوق الطاولة الموجودة أسفلها.
إذا كنت تريد أن تحتوي درجتك على شيء إضافي قليل، فيمكنك وضع قطعة من الورق أو القماش المنقوش بشكل خفيف بين الزجاج وظهر الإطار بدلاً من ترك الطاولة الموجودة أسفله تظهر من خلالها. مع هذا الوضع على الدرج، ستحتاج إلى إزالة الحامل من الجزء الخلفي للإطار بحيث تستقر الصينية بشكل مسطح على طاولتك.
إذا لم تكن في مزاج دائم
ربما ليس لديك ثقة كبيرة في قدرتك على التتبع أو أنك تميل إلى تلطيخ حبر قلم التحديد أثناء الرسم. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك تحويل الفنية من الزجاج إلى الورق. يعد هذا خيارًا رائعًا للعائلات التي لديها أطفال، كما يعد طريقة ذكية لعرض أعمالهم الفنية في المنزل. بالنسبة لهذا الإصدار من صينية التنقيط، ستحتاج أيضًا إلى إزالة الحامل من الجزء الخلفي من الإطار.
قم بتنزيل بعض صفحات التلوين القابلة للطباعة للصغار، واطلب منهم التلوين. يمكنك تبديل الصور كل ليلة لتسليط الضوء على إبداعات كل طفل بالتناوب. إن إبداعات أطفالك اليدوية أفضل.
هناك طرق للكبار لتخصيص هذه الحرفة أيضًا. تضفي نسخ من الرسائل أو الصور العائلية لمسة عاطفية على درجتك. أقل أهمية ولكنها لا تزال جذابة، ستبدو قطعة ورق التغليف مقاس 8 × 10 جميلة تحت الزجاج. يمكنك أيضًا قص أوراق من الورق بنمط مختلف لكل ليلة.