اصنع بنفسك أفضل صينية تنقيط من نورا للحانوكا مع عدد قليل من العناصر الموجودة في شجرة الدولار

“ثماني ليال مجنونة” تقترب، وحان الوقت لتزويد الشمعدان الخاص بك بمخزون من الشموع الطازجة. بعد كل شيء، لا يكتمل مهرجان الأضواء دون إضاءة شمعتين على الأقل كل ليلة. مع ساعات من الحرق لمدة تزيد عن أسبوع من الأمسيات، فهذا يعني جمع الكثير من الشمع الذائب. لماذا لا تقترن الوظيفة بالشكل من خلال صنع صينية تنقيط مخصصة وغير مكلفة؟

التقط مستخدم Instagram الذكي المسؤول عن @momsandcrafters، Menucha Citron Ceder، إطار صورة شجرة الدولار وتتبع صورة الشمعدان من نسخة مطبوعة على الزجاج باستخدام أقلام الطلاء. (وهي تقدم قوالب مجانية على موقع jewish.momsandcrafters.com.) بمجرد الانتهاء من تلوين تصميمك، تأخذ هذه الصينية شكل الزجاج الملون وستحتفظ بقطرات الشموع. من المؤكد أن هذه الإضافة الشخصية لعطلتك، المغطاة بشمعدان هانوكا المصنوع من قصاصات الخشب، ستصنع ذكريات لا تنسى.

ما ستحتاجه في هذا المشروع هو إطار صور مقاس 8 × 10 وأقلام تحديد دائمة من Dollar Tree، وصفحة تلوين مطبوعة تحتوي على صورة هانوكا التي ستنال إعجابك. نقترح إطار الصور البلاستيكي الذهبي التقليدي الخاص بـ Special Moments ومجموعة من أقلام التحديد الدائمة المتنوعة من Jot. من المعروف أن حبر التحديد الدائم يلتصق بالزجاج إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. إذا لم تكن واثقًا من أن قلم التحديد الدائم سيكون مطابقًا لاسمه إذا كان مكتوبًا على الزجاج، فاختر أقلام الطلاء مثلما فعل مستخدم Instagram الخاص بنا.