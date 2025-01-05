اصنع بنفسك مرآة سرية أنيقة لتخزين الأشياء الثمينة الخاصة بك على مرأى من الجميع

تعتبر المرايا عنصرًا أساسيًا في أي مدخل مصمم جيدًا. إنها لا تعمل فقط كعنصر ديكور أنيق، ولكنها أيضًا مفيدة للغاية للتحقق من مظهرك قبل الخروج من الباب. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل أيضًا على صنع العجائب لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة للارتقاء بوظيفة المرآة إلى المستوى التالي؟ جهاز أنشأ مساحة تخزين إضافية للاحتفاظ ببعض متعلقاتك المستخدمة بشكل متكرر في متناول يدك، والأفضل من ذلك، هل فعل ذلك بطريقة جمالية للغاية أبقت الفوضى البصرية بعيدة عن متناول يدك؟ حسنًا، اتضح أنه من الممكن تمامًا القيام بذلك. كل ما عليك فعله هو تحويل الأغراض العادية إلى رف سري وإرفاق مرآة بها.

من الأمام، ستبدو كمرآة عادية، ولكن عندما تفتحها، ستكشف عن رف مسطح مفيد لإخفاء أي عدد من الأشياء الثمينة على مرأى من الجميع، مثل نقودك أو مفاتيحك أو مجوهراتك. تعمل ألواح الجبن الدوارة التي تحمل السكاكين أسفلها مثل لوح الجبن الدائري RoyalHouse Bamboo Round Cheese Board بشكل رائع لأنها تحتوي بالفعل على حجرة مخفية مدمجة، ولكن يمكنك أيضًا تحويل إطارات الصور أو رفوف التوابل أو علب العرض المصغرة. يمكن تعليق هذه القطعة في أي مكان في منزلك، ولكن إذا كنت تقوم بتخزين الأشياء التي تحتاجها قبل مغادرة المنزل، فقد يكون المدخل هو المكان الأفضل. نحن نتعمق في جميع تفاصيل DIY أدناه حتى تتمكن من إنشاء مساحة تخزين إضافية متخفية في شكل ديكور مذهل، ونحن نقدم بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضفاء لمسة شخصية على رف المرآة السري الخاص بك.