اصنع بنفسك مرآة سرية أنيقة لتخزين الأشياء الثمينة الخاصة بك على مرأى من الجميع

تعتبر المرايا عنصرًا أساسيًا في أي مدخل مصمم جيدًا. إنها لا تعمل فقط كعنصر ديكور أنيق، ولكنها أيضًا مفيدة للغاية للتحقق من مظهرك قبل الخروج من الباب. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل أيضًا على صنع العجائب لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة للارتقاء بوظيفة المرآة إلى المستوى التالي؟ جهاز أنشأ مساحة تخزين إضافية للاحتفاظ ببعض متعلقاتك المستخدمة بشكل متكرر في متناول يدك، والأفضل من ذلك، هل فعل ذلك بطريقة جمالية للغاية أبقت الفوضى البصرية بعيدة عن متناول يدك؟ حسنًا، اتضح أنه من الممكن تمامًا القيام بذلك. كل ما عليك فعله هو تحويل الأغراض العادية إلى رف سري وإرفاق مرآة بها.
من الأمام، ستبدو كمرآة عادية، ولكن عندما تفتحها، ستكشف عن رف مسطح مفيد لإخفاء أي عدد من الأشياء الثمينة على مرأى من الجميع، مثل نقودك أو مفاتيحك أو مجوهراتك. تعمل ألواح الجبن الدوارة التي تحمل السكاكين أسفلها مثل لوح الجبن الدائري RoyalHouse Bamboo Round Cheese Board بشكل رائع لأنها تحتوي بالفعل على حجرة مخفية مدمجة، ولكن يمكنك أيضًا تحويل إطارات الصور أو رفوف التوابل أو علب العرض المصغرة. يمكن تعليق هذه القطعة في أي مكان في منزلك، ولكن إذا كنت تقوم بتخزين الأشياء التي تحتاجها قبل مغادرة المنزل، فقد يكون المدخل هو المكان الأفضل. نحن نتعمق في جميع تفاصيل DIY أدناه حتى تتمكن من إنشاء مساحة تخزين إضافية متخفية في شكل ديكور مذهل، ونحن نقدم بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضفاء لمسة شخصية على رف المرآة السري الخاص بك.
إنشاء مرآة مع تخزين سري
يعد تحويل لوح الجبن إلى مرآة أمرًا سهلاً مثل لصق مرآة غير مؤطرة، مثل مرآة Better Crafts الصغيرة مقاس 9 بوصات للحرف اليدوية، في الجزء العلوي من اللوحة. تأكد من استخدام مادة لاصقة قوية ودائمة مثل E6000. بينما يجف الغراء، قم بإزالة السكاكين من الداخل وقم بإرفاق خطافات صور صغيرة (متوفرة في مجموعة Romeda Picture hanging Kit) داخل المناطق المجوفة حيث تم تخزين السكاكين. قم بإرفاق علاقة صور مسننة بالجزء الخلفي من القطعة أيضًا. بدلًا من ذلك، يمكنك بناء رف سطحي من الخشب وإرفاق إطار صورة في مقدمته بمفصلات. بدلاً من تأطير الطباعة، ما عليك سوى وضع مرآة غير مؤطرة داخل الإطار. هناك فكرة أخرى تتمثل في قطع قطعة من الخشب بنفس أبعاد رف التوابل أو علبة العرض الصغيرة ولصق مرآة في المقدمة وربطها بمفصلات.
الآن بعد أن اكتمل المشروع، أضف بعض الأنماط. إذا كنت تحب الديكور الساحلي، يمكنك لصق حبل قطني حول حافة المرآة. تفضل نظرة أكثر المزخرفة؟ قم بتركيب قالب تقليم مرن حول حافة المرآة (إذا لم تستخدم إطارًا)، ثم قم بتذهيبها إما باستخدام طلاء Rub ‘n Buff أو الطلاء الذهبي. هل تحب الأسلوب الأنيق والحديث؟ اترك المرآة بدون إطار وقم بطلاء الجزء الداخلي من الرف باللون الأسود. للحصول على مظهر ريفي، يمكنك طلاء الخشب بصبغة الخشب. أو قم بإضفاء لمسة من الألوان على جزء الرف بلون مشرق. الآن، قم بتعليق مرآتك، وأضف العناصر الخاصة بك، وأغلق الجزء العلوي، واستمتع بتخزينك السري!