اصنع حديقتك المثالية بنفسك مع أسرة حديقة كوستكو المرتفعة

تعتبر المنتجات الطازجة عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي، ولا تصبح محلية أكثر من زراعتها بنفسك. ولكن، قد تكون عملية إنشاء حديقة منزلية مرتفعة أمرًا مرهقًا، وغالبًا ما تتطلب استثمارًا ماليًا كبيرًا وقليلًا من العمل الثقيل قبل أن تزرع البذرة الأولى. لحسن الحظ، كوستكو تجعل العملية بسيطة ويمكن الوصول إليها من خلال أسرة حديقة الفينيل المرتفعة التي يبلغ ارتفاعها 4 أقدام و 4 أقدام. مقابل أقل من 100 دولار لحزمة مكونة من قطعتين، يمكنك بسهولة تحويل قطعة أرض غير مستخدمة إلى حديقة مزدهرة مليئة بالخضروات الموسمية والأعشاب والزهور.

سواء كنت ترغب في إنشاء حديقة صديقة للملقحات أو الوصول إلى مصدر للمنتجات المحلية الطازجة، فإن أسرة الحديقة المرتفعة توفر مجموعة كاملة من الفوائد لمنزلك. بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن تكون طريقة رائعة لزيادة مساحة صغيرة حول حديقتك، وتحويل المناطق الصعبة التزيين بسرعة إلى بقع منتجة صغيرة. التخطيطات قابلة للتخصيص تمامًا وفقًا لاحتياجات حديقتك الفردية، مما يسمح لك بدمجها بسلاسة في أي مساحة تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أسِرَّة الحديقة المرتفعة اختيارًا ممتازًا للخيارات الموجودة في الأرض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزراعة والحصاد. نظرًا لأن الأحواض مرتفعة عن سطح الأرض، فقد تؤدي إلى حصاد مبكر جدًا والحفاظ على موسم نمو أطول. تسخن التربة في الحديقة بشكل أسرع من الأرض في الربيع، مما يعني أن خضرواتك سوف تنبت في وقت قصير. تُعد أسِرَّة الحديقة المرتفعة أيضًا خيارًا رئيسيًا إذا بدا أن الحشائش المعمرة تغزو مساحة البستنة الخاصة بك، حيث من غير المرجح أن تنبت ضيوف الحديقة غير المدعوين. ولكن كيف تصمد أسرة حديقة كوستكو المرتفعة؟