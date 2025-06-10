اصنع ستائر MacRame المزخرفة مع شجرة الدولار البسيطة DIY

هل هناك أي شيء أفضل من جدار جميل معلق؟ نعم – جدار ماكرام مذهل معلق غير مكلف للغاية! MACRAME هي عملية التواء والمواد التعقيد لإنشاء بصرية زخرفية. يمكن استخدام نموذج فن النسيج هذا لصنع أنماط هندسية ومجموعة متنوعة من التصميمات الفنية. هناك الكثير من الطرق لدمج MacRame في منزلك ، ويمكن تحقيق أحدها مع المواد الغذائية المنزلية التي ربما تكون في أدراجك في الوقت الحالي.
أراد مستخدم Tiktok onthecheaceptip ، المعروف باسم Rob the Diy Daddy ، إضافة ستارة إلى نافذة حمامه المستوحى من طراز Fiji. يتطلع إلى إضافة بعض الملمس إلى المساحة ، قرر استخدام الأدوات المنزلية المشتركة التي يمكن إعادة تعبئتها إلى ستائر أنيقة واختار الحبل الذي اشترى من شجرة الدولار. علق روب الحبل عن طريق حلقه على قضيب ستارة نموذجي وربطه معًا باليد. لقد استخدم TREE DOLLAR TREIN لربط كل حبل آخر ، مما خلق أشكال المعينات المستمرة. أنشأ هذا نمط ماكرام محاذاة استمر في النافذة رأسياً. بدا غلاف الجدار متماثلًا تمامًا وجذابًا بصريًا ، بأشكال لا يمكن تحقيقها عادةً مع الستائر. حتى أنماط المعينات جعلت الغرفة تبدو أكبر من خلال رسم العين لأعلى نحو السقف وإطالة المساحة.
تزيين Macrame مصنوع من حبل وخيوط مع حبات صغيرة
تقدم أفضل بدائل الستار حلولًا أنيقة لن تكسر البنك ، ومشروع MacRame DIY هو الطريقة المثالية لإضافة تصميم فريد بدون تكلفة تقريبًا. مشاريع MacRame خالية من الفوضى ومنخفضة المضيق لأنها لا تتطلب أي أدوات. ما عليك سوى استخدام يديك لربط المواد وإنشاء مظهر macrame الذي تحلم به.
بالنسبة لمشروع Rob’s Bathroom Startain ، كان لدى Dollar Tree جميع العناصر اللازمة للإنشاء. قرر روب إضافة حبات سوداء صغيرة كانت أيضًا من شجرة الدولار للحصول على جاذبية بصرية إضافية. لقد قام بتوصيل حبة واحدة على كل قطعة من الخيوط التي كانت تمسك بحبل الستار معًا ، مشيرًا إلى أن توتيح الخرز واحدًا تلو الآخر كان مهمة طويلة ومضنية ، لكن الرتيب أثبت أنه يستحق ذلك. أضافت الخرز البلاستيكي بعض الوزن إلى الخيوط لمنع الحبل من التلاشي. خلقت التلميحات الدقيقة من Jet Black تباينًا بالألوان مع ألياف الحبل التي برزت حقًا.
توج روب بنمط المعين في الرابع السفلي من النافذة وتم محوره إلى بصرية بوهيمية أخرى سلطت الضوء على نسيج الحبل العضوي. لقد كشف عن نهايات كل قطعة من الحبل لإنشاء “هامش ممتع” من شأنه أن يتدلى نحو أسفل النافذة. أعطى هذا الستار مظهرًا نهائيًا وأضف لمسة من النزوة إلى حمام Rob’s Fiji-Style.