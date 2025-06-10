اصنع ستائر MacRame المزخرفة مع شجرة الدولار البسيطة DIY

هل هناك أي شيء أفضل من جدار جميل معلق؟ نعم – جدار ماكرام مذهل معلق غير مكلف للغاية! MACRAME هي عملية التواء والمواد التعقيد لإنشاء بصرية زخرفية. يمكن استخدام نموذج فن النسيج هذا لصنع أنماط هندسية ومجموعة متنوعة من التصميمات الفنية. هناك الكثير من الطرق لدمج MacRame في منزلك ، ويمكن تحقيق أحدها مع المواد الغذائية المنزلية التي ربما تكون في أدراجك في الوقت الحالي.

أراد مستخدم Tiktok onthecheaceptip ، المعروف باسم Rob the Diy Daddy ، إضافة ستارة إلى نافذة حمامه المستوحى من طراز Fiji. يتطلع إلى إضافة بعض الملمس إلى المساحة ، قرر استخدام الأدوات المنزلية المشتركة التي يمكن إعادة تعبئتها إلى ستائر أنيقة واختار الحبل الذي اشترى من شجرة الدولار. علق روب الحبل عن طريق حلقه على قضيب ستارة نموذجي وربطه معًا باليد. لقد استخدم TREE DOLLAR TREIN لربط كل حبل آخر ، مما خلق أشكال المعينات المستمرة. أنشأ هذا نمط ماكرام محاذاة استمر في النافذة رأسياً. بدا غلاف الجدار متماثلًا تمامًا وجذابًا بصريًا ، بأشكال لا يمكن تحقيقها عادةً مع الستائر. حتى أنماط المعينات جعلت الغرفة تبدو أكبر من خلال رسم العين لأعلى نحو السقف وإطالة المساحة.