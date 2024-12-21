اصنع صندوقًا منسوجًا أنيقًا من علبة كرتونية يمكنك رميها في سلة المهملات

هل سبق لك أن نظرت إلى علبة كرتونية قديمة وفكرت، “ربما يمكنني أن أفعل شيئًا رائعًا بهذه؟” يقوم معظم الناس بإلقاء هذه الصناديق في سلة إعادة التدوير دون تفكير ثانٍ. صدق أو لا تصدق، يمكنك تحويل هذا الصندوق الأساسي إلى حل تخزين منسوج أنيق باستخدام القليل من الحبل وبعض الأقمشة القطنية والغراء. لن يبدو الأمر رائعًا فحسب، بل سيكون أيضًا طريقة مستدامة ومبتكرة لإعادة استخدام شيء قد تتخلص منه.

أفضل جزء؟ هذا المشروع مناسب للمبتدئين، لذا لا تقلق إذا لم تكن محترفًا في الحرف اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، من الممتع أن تصنع شيئًا جميلًا من “القمامة”. يمكنك تخصيص صندوقك المنسوج بالكامل ليناسب ذوقك الشخصي – استخدم Vivifying Jute Rope للحصول على مظهر ريفي أو كن جريئًا مع القماش الملون للحصول على شيء مرح وعصري. إنها أيضًا طريقة صديقة للميزانية لإضافة الملمس والتخزين إلى أي غرفة. بمجرد الانتهاء من ذلك، تعد هذه الصناديق المنسوجة مثالية للحفاظ على تنظيم مستلزمات حمامك الأساسية، أو جعل مكتبك يبدو مرتبًا، أو حتى إضافة لمسة تزيينية إلى غرفة معيشتك. بالإضافة إلى ذلك، يميل التخزين المصنوع يدويًا إلى أن يكون له طابع شخصي أكثر من أي شيء يتم شراؤه من المتجر.