اصنع صندوقًا منسوجًا أنيقًا من علبة كرتونية يمكنك رميها في سلة المهملات

هل سبق لك أن نظرت إلى علبة كرتونية قديمة وفكرت، “ربما يمكنني أن أفعل شيئًا رائعًا بهذه؟” يقوم معظم الناس بإلقاء هذه الصناديق في سلة إعادة التدوير دون تفكير ثانٍ. صدق أو لا تصدق، يمكنك تحويل هذا الصندوق الأساسي إلى حل تخزين منسوج أنيق باستخدام القليل من الحبل وبعض الأقمشة القطنية والغراء. لن يبدو الأمر رائعًا فحسب، بل سيكون أيضًا طريقة مستدامة ومبتكرة لإعادة استخدام شيء قد تتخلص منه.
أفضل جزء؟ هذا المشروع مناسب للمبتدئين، لذا لا تقلق إذا لم تكن محترفًا في الحرف اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، من الممتع أن تصنع شيئًا جميلًا من “القمامة”. يمكنك تخصيص صندوقك المنسوج بالكامل ليناسب ذوقك الشخصي – استخدم Vivifying Jute Rope للحصول على مظهر ريفي أو كن جريئًا مع القماش الملون للحصول على شيء مرح وعصري. إنها أيضًا طريقة صديقة للميزانية لإضافة الملمس والتخزين إلى أي غرفة. بمجرد الانتهاء من ذلك، تعد هذه الصناديق المنسوجة مثالية للحفاظ على تنظيم مستلزمات حمامك الأساسية، أو جعل مكتبك يبدو مرتبًا، أو حتى إضافة لمسة تزيينية إلى غرفة معيشتك. بالإضافة إلى ذلك، يميل التخزين المصنوع يدويًا إلى أن يكون له طابع شخصي أكثر من أي شيء يتم شراؤه من المتجر.
كيفية تحويل الكرتون الخاص بك إلى صندوق منسوج
للبدء، احصل على صندوق من الورق المقوى القوي، وبعض الحبال (الجوت أو القطن يعملان بشكل أفضل)، وقماش قطني خفيف الوزن، مثل قماش Niuwell White Cotton Fabric من The Yard، ومسدس غراء، ومقص. بمجرد حصولك على المواد الخاصة بك، قم بإعداد الصندوق عن طريق قطع اللوحات الموجودة في الأعلى للحصول على حافة نظيفة. إذا كنت تفضل صندوقًا أقصر، فقم بقصه حسب الحجم. لإنشاء سطح أملس للالتصاق، لف الصندوق بورق عادي إذا كان به أي شعارات أو نص.
بعد ذلك، قم بقص قطعة من القماش كبيرة بما يكفي لتغطية الصندوق بأكمله. استخدم مسدس الغراء لتثبيت القماش على طول الحواف والزوايا وتنعيمه أثناء الحركة. ضع القماش بشكل أنيق داخل الصندوق للحصول على تصميم داخلي مصقول وألصق الحواف لمنع أي اهتراء. وهذا يخلق قاعدة نظيفة واحترافية للتصميم المنسوج.
الآن بالنسبة للجزء الممتع – جعلها تبدو منسوجة! ابدأ من أسفل الصندوق وألصق الحبل بإحكام في صفوف، ثم لفه من الخارج. لإنشاء تأثير منسوج، قم بتبديل الحبال أثناء التنقل. للحصول على مظهر يشبه رقعة الشطرنج، قم بتبديل الألوان أو الأنسجة كل بضعة صفوف. فقط تأكد من إبقاء الصفوف متساوية والحبل محكمًا على الصندوق للحصول على لمسة نهائية مصقولة. بمجرد تثبيت الحبل وتحقيق النمط المطلوب، قم بفحص الصندوق للتأكد من عدم وجود أطراف فضفاضة أو بقع غير مستوية وقم بلمسها بالغراء. وهنا لديك – صندوقك المنسوج جاهز. استخدمها لتنظيم غرفة التجميل الخاصة بك، أو تخزين لوازم المكتب، أو ببساطة لإضافة لمسة أنيقة إلى مساحة معيشتك.