اصنع طاولة جانبية ذات مظهر ثلجي لمشروع فريد من نوعه

هناك الكثير من الحيل المذهلة لبناء الأثاث التي تجعلنا نرغب في ترك وظائفنا والقيام بمشاريع DIY بدوام كامل، مثل مكاتب المكاتب المنزلية المدمجة وحلول التخزين المخصصة. عندما يتعلق الأمر بالطاولات الجانبية، هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك شراؤها بالفعل أو صنعها بنفسك باستخدام منتجات من أماكن مثل IKEA أو Dollar Tree. ومع ذلك، فإن هذه الخدعة الخاصة بالطاولة الجانبية الجليدية فريدة من نوعها، حيث تستخدم كتل زجاجية مثيرة للاهتمام (بأي لون) وغراء بسيط لتجميع قطعة تجعل منزلك يبدو وكأنه قلعة جليدية صغيرة. سيكون هذا DIY مثاليًا للمنازل الغريبة التي تعرض عناصر ملتوية أو بأسلوب ساحر أو حديث.

تذكرنا هذه الحرفة بالنوافذ الزجاجية وجدران الدش، التي كانت شائعة في الثمانينيات ولكنها تشهد الآن القليل من الانتعاش. كما أنها تشبه قطع الأثاث العصرية والبراقة والشفافة، مثل طاولات وكراسي الفينيل التي تجعل المساحة تبدو عصرية وممتعة. يضيف هذا النوع من الأثاث أيضًا مظهرًا أكثر نظافة إلى مساحتك، مما يخلق وهمًا بأن المنطقة أقل ازدحامًا بفضل حقيقة أن المادة شفافة وترشح الضوء. يمكنك شراء طاولات جانبية وطاولات قهوة بهذا المظهر على مواقع مثل Amazon (مثل طاولة القهوة الأكريليك VDGPWA مقابل 125 دولارًا)، ولكنها ستكلفك عادةً ما بين 100 إلى 500 دولار. بالمقارنة، يعد بناء هذا بنفسك باستخدام الزجاج أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة وأكثر متعة (إذا كنت تحب مشاريع DIY) بدلاً من شراء خيار بلاستيكي مسبق الصنع.