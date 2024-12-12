اصنع طاولة جانبية ذات مظهر ثلجي لمشروع فريد من نوعه

هناك الكثير من الحيل المذهلة لبناء الأثاث التي تجعلنا نرغب في ترك وظائفنا والقيام بمشاريع DIY بدوام كامل، مثل مكاتب المكاتب المنزلية المدمجة وحلول التخزين المخصصة. عندما يتعلق الأمر بالطاولات الجانبية، هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك شراؤها بالفعل أو صنعها بنفسك باستخدام منتجات من أماكن مثل IKEA أو Dollar Tree. ومع ذلك، فإن هذه الخدعة الخاصة بالطاولة الجانبية الجليدية فريدة من نوعها، حيث تستخدم كتل زجاجية مثيرة للاهتمام (بأي لون) وغراء بسيط لتجميع قطعة تجعل منزلك يبدو وكأنه قلعة جليدية صغيرة. سيكون هذا DIY مثاليًا للمنازل الغريبة التي تعرض عناصر ملتوية أو بأسلوب ساحر أو حديث.
تذكرنا هذه الحرفة بالنوافذ الزجاجية وجدران الدش، التي كانت شائعة في الثمانينيات ولكنها تشهد الآن القليل من الانتعاش. كما أنها تشبه قطع الأثاث العصرية والبراقة والشفافة، مثل طاولات وكراسي الفينيل التي تجعل المساحة تبدو عصرية وممتعة. يضيف هذا النوع من الأثاث أيضًا مظهرًا أكثر نظافة إلى مساحتك، مما يخلق وهمًا بأن المنطقة أقل ازدحامًا بفضل حقيقة أن المادة شفافة وترشح الضوء. يمكنك شراء طاولات جانبية وطاولات قهوة بهذا المظهر على مواقع مثل Amazon (مثل طاولة القهوة الأكريليك VDGPWA مقابل 125 دولارًا)، ولكنها ستكلفك عادةً ما بين 100 إلى 500 دولار. بالمقارنة، يعد بناء هذا بنفسك باستخدام الزجاج أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة وأكثر متعة (إذا كنت تحب مشاريع DIY) بدلاً من شراء خيار بلاستيكي مسبق الصنع.
كيفية صنع طاولة جانبية جليدية
عرض حساب InstagramLaundryDayHelpers هذا الاختراق بمقطع فيديو بسيط على صفحتهم. لقد استخدموا ثماني كتل زجاجية مربعة (يمكنك شراء مجموعة من 10 كتل زجاجية من سلسلة Seves سميكة من نمط الجليد من Home Depot مقابل 77 دولارًا) وألصقوها معًا عموديًا بما يبدو أنه مادة مانعة للتسرب أو مادة مانعة للتسرب من زجاج السيليكون. صنع الحرفي أربع مجموعات من الطوب، ثم قام بلصق الجوانب لإنشاء طاولة مربعة ذات سطح مفتوح. ومن هناك، قاموا بقياس وقطع قطعة من الألواح الخشبية المزخرفة واستخدموا المادة المانعة للتسرب لوضعها على أعلى الطاولة. في حين أن وصف البكرة يشير إلى أن هذا هو في الواقع كرسي، فمن أجل السلامة، نوصي باستخدامه كطاولة جانبية لحمل أشياء مثل الكتب أو المصباح الصغير أو أكواب القهوة.
لإضفاء طابع شخصي على هذه الحيلة، يمكنك استخدام طريقتك الخاصة لتغطية الطاولة وجعلها قطعة أثاث عملية. نظرًا لأن حزمة Home Depot من الكتل الزجاجية تأتي مع 10 قطع وقاعدة الطاولة تتطلب ثمانية فقط، فيمكنك استخدام القطعتين المتبقيتين لإنشاء سطح علوي وسفلي للطاولة – سيتعين عليك فقط تكوين أكوام الكتل الزجاجية بشكل مختلف لتتركها فضاء. يمكنك أيضًا اختيار مادة مناسبة للميزانية للسطح، مثل لوح تقطيع الخيزران من Dollar Tree Cooking Concepts، من أجل الحفاظ على هذه الحرفة رخيصة قدر الإمكان. ضع في اعتبارك أيضًا إضافة مصابيح تعمل بالبطارية داخل الطاولة لإضاءة الزجاج من الداخل. أو ضع المنتج النهائي في منطقة من الغرفة تصلها أشعة الشمس وشاهد الجمالية الجليدية وهي تضيء المساحة.