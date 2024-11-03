اصنع فوانيس أنيقة باستخدام المناديل الورقية والجرار فقط

بعد جمع الجرار الزجاجية والمناديل الورقية التي ترغب في استخدامها، حان الوقت للبدء. إذا كنت تعيد استخدام مرطبان قديم، فقد يكون به بعض بقايا الملصق. يمكنك التخلص من بقايا الملصقات عن طريق سكب القليل من الكحول المحمر على منشفة ورقية ثم وضعها على سطح المرطبان. من هنا، قم بخلط بعض غراء إلمر مع الماء و ضع خليط الغراء على الجزء الخارجي من الجرة. بعد ذلك، قم بتركيب المنديل في الجرة، وقم بتنعيم أي فقاعات باستخدام فرشاة الرسم، واتركه حتى يجف. قد تحتاج إلى تقطيع المناديل إلى شرائح أصغر للتأكد من أنها تتناسب مع الجرة دون تداخلات قبيحة.

في TikTok، تستخدم المبدعة أضواء القرص لإضاءة الفوانيس الخاصة بها، وتلصق قاعدتها داخل غطاء الجرة. تبلغ تكلفة مصابيح GE LED Puck التي تعمل بالبطارية حوالي 10 دولارات لحزمة مكونة من قطعتين. ومع ذلك، يمكنك وضع خيارات إضاءة عديمة اللهب أخرى داخل الفوانيس الخاصة بك، مثل الأضواء الخيطية أو شموع الشاي الخفيفة LED. للحصول على توهج أكثر واقعية، اتجه إلى شموع YIWER عديمة اللهب. تتميز هذه الشموع بفتائل متحركة تحاكي الحركات العشوائية للهب الحقيقي.

هناك أيضًا عدة طرق مختلفة لتزيين الفانوس وإضافة الملحقات لجعله يلمع كعنصر ديكور في منزلك. بالطبع، سيؤثر تصميم المناديل الورقية الذي تختاره بشكل كبير على الشكل والمظهر العام للفانوس، ولكن يمكنك أيضًا ربط شريط ملفت للنظر حول الجزء العلوي من الجرة أو لصق العناصر الصغيرة، مثل صدفة البحر أو الزهرة المجففة، على الجزء العلوي من الجرة. قمة.