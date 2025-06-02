اقلب تسجيل الأشجار إلى لهجة فسيفساء DIY لساحتك

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يمكن أن تضيف سجلات الأشجار في حديقتك اهتمامًا بصريًا إلى أسرة الزهور مع الحفاظ على شعور ترابي طبيعي. يمكن أن تكون السجلات الخشبية مفيدة في الفناء أيضًا ، سواء كانت تعمل كمقاعد إضافية أو طاولة مؤقتة لكتاب وكوب من الشاي. وإذا كنت تبحث عن طريقة لإعطاء سجلات لهجة في الفناء الخلفي الخاص بك مجموعة إضافية من المرح واللون؟ هناك DIY فقط لذلك. يمكنك إعادة عرض سجل خشب إلى ميزة الفناء الخلفي المتوهج لإلقاء الضوء على مساحتك عن طريق تزين السجل مع فسيفساء DIY. إنها قطعة متعددة الأغراض تسر في وضح النهار وبعد غروب الشمس.

لجعل واحدة خاصة بك ، ابدأ بتنظيف أي أجزاء من الخشب أو قطع خشبية لأنها ستمنع البلاط الفسيفساء من الالتصاق بشكل صحيح. قم بتطبيق طبقة من معجون البلاط ، مثل Mostic Mostic Acrylpro Ceramic Mastic ، مع مجرفة ، مع التأكد من تغطية السطح بالكامل على طول الطريق إلى الحواف. ضع بلاطك بشكل عشوائي أو في نمط ، الأمر متروك لك. بمجرد أن تكون جميع قطع البلاط الخاصة بك في وضعها ، قم بتغطية السطح في غلاف بلاستيكي واتركه حتى يجف. هذا عادة ما يستغرق ما بين 24 و 48 ساعة.

بمجرد ضبط الغراء بشكل صحيح ، حان وقت الحشو. اتبع إرشادات الشركات المصنعة للتوجيهات الخاصة بالمنتج. بمجرد سكبها وتنعيمها ، امسح الفائض ، وترتيب الحواف ، لقد انتهيت. يمكنك إغلاق السطح باستخدام السدادات الحجرية الطبيعية المقاومة للماء كطبقة إضافية من الحماية للحفاظ على سطح الفسيفساء يبدو طازجًا.