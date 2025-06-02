اقلب تسجيل الأشجار إلى لهجة فسيفساء DIY لساحتك

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يمكن أن تضيف سجلات الأشجار في حديقتك اهتمامًا بصريًا إلى أسرة الزهور مع الحفاظ على شعور ترابي طبيعي. يمكن أن تكون السجلات الخشبية مفيدة في الفناء أيضًا ، سواء كانت تعمل كمقاعد إضافية أو طاولة مؤقتة لكتاب وكوب من الشاي. وإذا كنت تبحث عن طريقة لإعطاء سجلات لهجة في الفناء الخلفي الخاص بك مجموعة إضافية من المرح واللون؟ هناك DIY فقط لذلك. يمكنك إعادة عرض سجل خشب إلى ميزة الفناء الخلفي المتوهج لإلقاء الضوء على مساحتك عن طريق تزين السجل مع فسيفساء DIY. إنها قطعة متعددة الأغراض تسر في وضح النهار وبعد غروب الشمس.
لجعل واحدة خاصة بك ، ابدأ بتنظيف أي أجزاء من الخشب أو قطع خشبية لأنها ستمنع البلاط الفسيفساء من الالتصاق بشكل صحيح. قم بتطبيق طبقة من معجون البلاط ، مثل Mostic Mostic Acrylpro Ceramic Mastic ، مع مجرفة ، مع التأكد من تغطية السطح بالكامل على طول الطريق إلى الحواف. ضع بلاطك بشكل عشوائي أو في نمط ، الأمر متروك لك. بمجرد أن تكون جميع قطع البلاط الخاصة بك في وضعها ، قم بتغطية السطح في غلاف بلاستيكي واتركه حتى يجف. هذا عادة ما يستغرق ما بين 24 و 48 ساعة.
بمجرد ضبط الغراء بشكل صحيح ، حان وقت الحشو. اتبع إرشادات الشركات المصنعة للتوجيهات الخاصة بالمنتج. بمجرد سكبها وتنعيمها ، امسح الفائض ، وترتيب الحواف ، لقد انتهيت. يمكنك إغلاق السطح باستخدام السدادات الحجرية الطبيعية المقاومة للماء كطبقة إضافية من الحماية للحفاظ على سطح الفسيفساء يبدو طازجًا.
الحصول على arty مع سجل شجرة DIY الخاص بك
جمال هذا DIY هو أنه يمكنك استخدامه لشيء عملي ، أو يمكن أن يكون ديكورًا بحتًا. رمله مستوى ذلك قبل البدء ، تحقق مما إذا كان مستقيمًا بمستوى روح ، وعندما تنتهي من تجميله ، لديك طاولة مشروبات رائعة لفناءك. إذا كنت ذاهبًا ، فابقيه طبيعيًا وعرة. الزاوية المنحدرة رائعة حيث أن البلاط سوف يلتقط الضوء ويجعل الفسيفساء أسهل في الرؤية من مسافة بعيدة.
إذا كان لديك قطعة من السيراميك المكسورة لها قيمة عاطفية ، فإن هذا DIY هو وسيلة رائعة لتجنب طرحها بالكامل. إذا كنت ترغب في شيء مع البريق أكثر قليلاً ، فإن بلاط الفسيفساء Aitinia DIY للحرف اليدوية يجلب ألوانًا متلألئة وحيوية. اختر أشكالًا غير عادية مثل قطرات المطر Ricytnig تشكل سيراميك الفسيفساء وشاهد كيف تفتح عالمًا من الأفكار. استخدمها جميعًا في مواجهة نفس الاتجاه لنمط قطرات المطر الساحرة ، أو في دوائر بتلات الزهور. سواء اخترت السيراميك أو الحجارة القزحية أو لوحة مشرقة أو ظلال صامتة ، فإن الخيار هو لك.
يمكن أن تساعدك معرفة كيفية اختيار لون الجص المناسب للبلاط الخاص بك في إخراج الأشكال والألوان وأنماط البلاط. لإضافة بريق خفي ، أضف بعض الجص اللامع اللامبري في Hemway Additive بألوان لتتناسب. للحصول على مجموعة كاملة من الفناء ، أضف جمالية فنية إلى الفناء الخلفي الخاص بك مع طاولة الفسيفساء DIY ومقاعد سجل مطابقة متعددة الفسيفساء.