اقلب وسادة سرير غير مستخدمة إلى وسادتين لهجة مع هذا DIY

لا تصرخ وسادة سرير قديمة من تلقاء نفسها تمامًا “ديكور المنزل الساحر”. ولكن ، إذا كان لديك واحدة لتسليمها ، فإن القليل من الإبداع وبعض مهارات الخياطة الأساسية يمكن أن تساعدك على تحويل هذه الوسادة إلى واحد فقط ، ولكن وسادتين لهجة أنيقة. كما يظهر لنا Tiktoker @caitconquers ماكرة في مقطع فيديو ، من السهل بشكل مدهش أخذ وسادة قديمة أو غير مكلفة وتحويلها إلى وسادتين لهجة أنيقة مثالية للأريكة أو السرير أو زاوية القراءة المريحة.
رأى الفيديو أنها تبدأ بالاستيلاء على وسادة أساسية رخيصة ، ووضعها مسطحة ، واستخدام مقص لقطعها في نصف عرضها. وأشارت إلى أنك قد تكافح من خلال قطع وسط الوسادة ، لكنك لا تحتاج إلى القلق كثيرًا بشأن كيفية قطعها بالتساوي. بمجرد أن كانت الوسادة في نصفين ، أعطت حشوة القليل من الدفع على كل جانب لإعادة توزيعها ؛ نريد أن تحتوي كل وسادة جديدة على كمية متساوية من الحشو. قد يكون التباين قليلاً لطيفًا ، لكننا لا نريد أحجام مختلفة بشكل كبير هنا ، خاصةً إذا كنت ستذهب لإلقاء نظرة على وسادة مزدوجة. بعد ذلك ، قامت بتثبيت الحواف المفتوحة لإيقاف التعبئة من الانسكاب قبل خياطة كل نهاية مغلقة باستخدام غرزة مستقيمة بسيطة على آلة الخياطة. إذا لم يكن لديك آلة خياطة ، فقد يكون لدى مدينتك مكتبة أداة للطاقة حيث يمكنك استئجار واحدة. بدلاً من ذلك ، يدويًا يدوي الوسائد المغلقة أيضًا.
يمكنك تخصيص الوسائد
بدلاً من تفجير ميزانيتك على مجموعة من وسائد اللكنة الفاخرة (هل يمكن لأي شخص أن يشرح لماذا تكون باهظة الثمن؟) ، تتيح لك هذه الخدعة المذهلة تحديث عنصر قديم بقدر تخصيص كما تريد. لذلك ، لن توفر لك هذه الخدعة بعض المال فحسب ، بل ستنفس أيضًا حياة جديدة في شيء تركته للتو في الجزء الخلفي من خزانة الكتان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن توفير القليل من المال على الوسائد نفسها يتركك مع المزيد لإنفاقه على اختيار أغطية النسيج المثالية لمساحتك الجمالية. (عند صنع وسائد لهجة خاصة بك ، لا تقتصر على أي تصميمات متوفرة في المتجر.) إن اختيار وسادة الرمي الصحيحة لديكور منزلك يأخذ قليلاً من الاعتبار ، ولكنه يجعل الفرق كل هذا.
بمجرد خياطة الوسائد ، قم ببساطة بإغلاقها إلى أغطية وسادة تناسب الحجم الجديد أو الأصغر أو الإبداع مع طرق لتحويل أي نسيج إلى حقيبة وسادة أنيقة. تعد وسائد اللكنة اللذيذة طريقة رائعة لتحديث الغرفة ، وإضافة مجموعة من الألوان والملمس دون القيام بالكثير من العمل. ما هو أكثر من ذلك ، يمكن لمطابقة وسائد لهجة ذات طابع مشابه أن تجعل مساحة المعيشة أكثر تماسكًا.
سواء كنت ستذهب إلى أنماط ملونة عصرية أو ظلال محايدة خالدة أو حتى تصاميم موسمية ممتعة يمكنك تبديلها على مدار العام ، فإن هذا الاختراق DIY يجعل من الممكن تبديل ديكور منزلك دون كسر البنك. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يعجب ضيوفك وسائدك الجديدة الأنيقة ، يمكنك القول بفخر ، “شكرًا ، لقد صنعتهم بنفسي!”