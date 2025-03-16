اقلب وسادة سرير غير مستخدمة إلى وسادتين لهجة مع هذا DIY

لا تصرخ وسادة سرير قديمة من تلقاء نفسها تمامًا “ديكور المنزل الساحر”. ولكن ، إذا كان لديك واحدة لتسليمها ، فإن القليل من الإبداع وبعض مهارات الخياطة الأساسية يمكن أن تساعدك على تحويل هذه الوسادة إلى واحد فقط ، ولكن وسادتين لهجة أنيقة. كما يظهر لنا Tiktoker @caitconquers ماكرة في مقطع فيديو ، من السهل بشكل مدهش أخذ وسادة قديمة أو غير مكلفة وتحويلها إلى وسادتين لهجة أنيقة مثالية للأريكة أو السرير أو زاوية القراءة المريحة.

رأى الفيديو أنها تبدأ بالاستيلاء على وسادة أساسية رخيصة ، ووضعها مسطحة ، واستخدام مقص لقطعها في نصف عرضها. وأشارت إلى أنك قد تكافح من خلال قطع وسط الوسادة ، لكنك لا تحتاج إلى القلق كثيرًا بشأن كيفية قطعها بالتساوي. بمجرد أن كانت الوسادة في نصفين ، أعطت حشوة القليل من الدفع على كل جانب لإعادة توزيعها ؛ نريد أن تحتوي كل وسادة جديدة على كمية متساوية من الحشو. قد يكون التباين قليلاً لطيفًا ، لكننا لا نريد أحجام مختلفة بشكل كبير هنا ، خاصةً إذا كنت ستذهب لإلقاء نظرة على وسادة مزدوجة. بعد ذلك ، قامت بتثبيت الحواف المفتوحة لإيقاف التعبئة من الانسكاب قبل خياطة كل نهاية مغلقة باستخدام غرزة مستقيمة بسيطة على آلة الخياطة. إذا لم يكن لديك آلة خياطة ، فقد يكون لدى مدينتك مكتبة أداة للطاقة حيث يمكنك استئجار واحدة. بدلاً من ذلك ، يدويًا يدوي الوسائد المغلقة أيضًا.