الأثاث العتيق المنسي الذي يمكنك العثور عليه ليناسب مدخلك

نشأت طاولة ديميلون في القرن الثامن عشر في القصور الفرنسية، وكانت معروفة باستخدامها في الممرات الفخمة لأغراض الديكور. لكن لم تكن هذه الطاولات مفيدة فقط في المساحات الملكية؛ وكانت شائعة في منازل طبقة النبلاء في المدن، والتي كانت ذات أبعاد أكثر تواضعًا من هذه المساكن الملكية الضخمة. كان يُنظر إلى هذه الطاولات بالتأكيد على أنها عناصر فاخرة. في حين أن جميع تصميمات demilune تشترك عادةً في سطح الطاولة على شكل نصف قمر، إلا أنها يمكن أن تحتوي على مجموعة واسعة من التصميمات. في حين يمكن بناء بعضها بالرخام الثقيل، يمكن إنشاء البعض الآخر بأخشاب صلبة أخف مثل الجوز لجعلها أكثر قابلية للحركة. يمكنك أيضًا الجمع بين طاولتين من نوع demilune معًا في منتصف الغرفة لإنشاء طاولة واحدة منفردة.

إذا كنت من محبي أسلوب التصميم الكلاسيكي الجديد، فقد تتعرف على خصائص معينة لهذه الحركة في طاولات ديميلون العتيقة، حيث أصبحت شائعة جدًا خلال هذه الفترة. تتميز العديد من هذه الطاولات بزخارف تفصيلية، أو أنماط خشبية، أو أرجل مستدقة، وبعضها يتضمن أوراقًا يمكن سحبها لإنشاء سطح طاولة كامل. إذا كنت تتطلع إلى الحصول على طاولة demilune لمنزلك، يمكنك العثور عليها متاحة للشراء جديدة تمامًا من سلسلة بأسعار معقولة مثل Walmart، أو يمكنك شراؤها من بائع عتيق. قد يجد المتسوقون المحظوظون واحدًا مخبأًا في متاجر التوفير المحلية الخاصة بهم. يمكن أن يتراوح سعر demilune القديم من 80 دولارًا إلى ما يزيد عن 15000 دولار اعتمادًا على المادة والفترة ومصمم القطعة.