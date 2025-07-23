الأخطاء التي ترتكبها عند تزيينها مع لوحة ألوان صامتة

تضع الألوان في منازلنا المزاج وتؤثر على عواطفنا. تحتوي لوحة الألوان الصامتة على ألوان أقل تشبعًا من الألوان الأكثر إشراقًا. يتم تحقيق هذه الظلال عن طريق إضافة أبيض أو أسود أو رمادي إلى ألوان أكثر حيوية. تُعتبر ظلال صامتة شائعة لأنها تغرس المساحة بشعور مريح وهادئ وأناقة خالدة. يمكن أن تكون الأشكال الصامتة أيضًا من أفضل ألوان الطلاء لإخفاء البلى في منزلك. في حين أن هذه الظلال تعمل بشكل جيد مع المنازل في العديد من أنماط المعمارية والتصميم ، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند استخدام لوحة ألوان صامتة ، مثل استخدام الأشكال المتشابهة للغاية وتفتقر إلى التباين. يمكنك إصلاح هذه المشكلات بمزيد من التباين بين الظلال وإضافة ألوان لهجة.
لا ينبغي الخلط بين لوحة الألوان الصامتة مع المحايدين. ومن الأمثلة على المحايدين الأبيض ، البيج ، الرمادي ، العاج ، الرمادي ، والأسود. من ناحية أخرى ، فإن الألوان الصامتة هي إصدارات غير مشبعة من الألوان الأخرى. بعض الأمثلة على الألوان الصامتة تشمل Sage Green ، وشعاب المرجانية الكريمية ، والأزرق المتربة ، والتراكوتا ، والأخضر الزيتون.
تجنب الكثير من نفس اللون
يمكن أن تختلف الظلال التي تختارها للوحة الألوان الخاصة بك ، اعتمادًا على المظهر الذي تأمل في تحقيقه ، وأسلوب منزلك ، والبيئة المحيطة. خطأ شائع هو إقران الكثير من الألوان الصامتة المماثلة. من السهل اكتشاف الاختلافات البسيطة في الأشكال عند العمل مع ظلال أكثر إشراقًا. على سبيل المثال ، أحمر كرز مشرق بجانب Oxblood. ومع ذلك ، عندما تستخدم ألوانًا صامتة ، يمكن أن تمتزج الاختلافات الطفيفة في الظلال معًا وتبدو متشابهة أو حتى صدامًا – السلمون الناعم والفقاعة لديهم الكثير من العوامل المشتركة.
غرفة ذات ألوان صامتة ولا تباين يمكن أن ينتهي بها المطاف بشكل مسطح وبلا حياة. على سبيل المثال ، لن يؤدي استخدام الكثير من اللون الأزرق الفاتح إلى جانب البيج الكريمي ، أو الرمادي الناعم إلى إدخال تباين كافي ويمكن أن يجعل المساحة تشعر بالملل. يمكنك إنشاء التباين وإضافة اهتمام مرئي باستخدام المزيد من الاختلافات في الظلال ، أو جلب المزيد من الملمس إلى المساحة ، أو بما في ذلك بعض الملوثات العضوية الثابتة من ألوان لهجة.
بغض النظر عن أسلوب التصميم الداخلي لمنزلك ، هناك بعض الألوان التي يجب تجنبها دائمًا عند تزيين لوحات الألوان الصامتة. على الرغم من أنه من الجيد أن يكون لديك لون لهجة متناقضة ، إلا أن الابتعاد عن الأشكال المشرقة والمشبعات العالية ، والنيون ، والألوان الأساسية ، والأسود النفاث ، والأبيض الصارخ ، والتي يمكن أن تطغى على اللوحة الصامتة.
امزج الألوان الصامتة ، ودمج الملمس ، وأضف لهجات
الخطوة الأولى لإنشاء لوحة ألوان صامتة تعمل هي أن تستلهم من محيطك. النظر في النمط المعماري لمنزلك ، والمناظر الطبيعية المحيطة ، والغرفة التي تريد استخدام الألوان الصامتة يمكن أن تساعدك على اختيار الظلال المناسبة للطلاء والأثاث والديكور. قد تناسب الألوان الصامتة بعض الغرف أفضل من غيرها. على سبيل المثال ، يعد Soft Green لونًا شهيرًا مشهورًا ، والمناطق التي يوصي بها الايجابيات في جلب نغمات الطلاء الخضراء العصرية الصامتة تشمل المطابخ ، والطين ، والمكتبات المنزلية. عندما تكون في شك ، فإن الشعور الهدوء والهدوء بأكثر الألوان الصامتة يجعلها خيارًا مثاليًا لغرف النوم. تشمل لوحة ألوان Property Brothers Jonathan Scott لتصميم غرفة نوم مهدئة ظلال صامتة مثل Sage و Pale Mustard.
بمجرد أن يكون لديك فكرة عن الألوان التي تريد استخدامها ، يمكنك الحصول على التوازن الصحيح باتباع قاعدة 60-30-10 في التصميم الداخلي. وفقًا لهذا المفهوم ، يجب أن يكون 60 في المائة من اللون في المساحة هو لونك الرئيسي و 30 في المائة يجب أن يكون ظلًا وملمسًا ثانويًا. يجب أن يكون آخر 10 في المائة لونًا لهجة يبرز من بقية الغرفة.