الأخطاء التي ترتكبها عند تزيينها مع لوحة ألوان صامتة

يمكن أن تختلف الظلال التي تختارها للوحة الألوان الخاصة بك ، اعتمادًا على المظهر الذي تأمل في تحقيقه ، وأسلوب منزلك ، والبيئة المحيطة. خطأ شائع هو إقران الكثير من الألوان الصامتة المماثلة. من السهل اكتشاف الاختلافات البسيطة في الأشكال عند العمل مع ظلال أكثر إشراقًا. على سبيل المثال ، أحمر كرز مشرق بجانب Oxblood. ومع ذلك ، عندما تستخدم ألوانًا صامتة ، يمكن أن تمتزج الاختلافات الطفيفة في الظلال معًا وتبدو متشابهة أو حتى صدامًا – السلمون الناعم والفقاعة لديهم الكثير من العوامل المشتركة.

غرفة ذات ألوان صامتة ولا تباين يمكن أن ينتهي بها المطاف بشكل مسطح وبلا حياة. على سبيل المثال ، لن يؤدي استخدام الكثير من اللون الأزرق الفاتح إلى جانب البيج الكريمي ، أو الرمادي الناعم إلى إدخال تباين كافي ويمكن أن يجعل المساحة تشعر بالملل. يمكنك إنشاء التباين وإضافة اهتمام مرئي باستخدام المزيد من الاختلافات في الظلال ، أو جلب المزيد من الملمس إلى المساحة ، أو بما في ذلك بعض الملوثات العضوية الثابتة من ألوان لهجة.

بغض النظر عن أسلوب التصميم الداخلي لمنزلك ، هناك بعض الألوان التي يجب تجنبها دائمًا عند تزيين لوحات الألوان الصامتة. على الرغم من أنه من الجيد أن يكون لديك لون لهجة متناقضة ، إلا أن الابتعاد عن الأشكال المشرقة والمشبعات العالية ، والنيون ، والألوان الأساسية ، والأسود النفاث ، والأبيض الصارخ ، والتي يمكن أن تطغى على اللوحة الصامتة.