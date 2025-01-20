الأخطاء التي تقتل الزنبق الخاص بك في الحديقة

Gladiolus عبارة عن زهور صيفية رائعة ستحول أي حديقة إلى مشهد من الألوان. لكن هذه النباتات الطويلة والرشيقة يمكن أن تكون صعبة بشكل غير متوقع، وحتى البستانيين المخضرمين يواجهون أحيانًا صعوبة في الحفاظ على ازدهارها. بعض من أكبر الأخطاء التي يرتكبها البستانيون عند زراعة نبات الزنبق تشمل اكتظاظ النباتات، وعدم اختيار مكان مشمس بما فيه الكفاية، وممارسة سوء إدارة المياه، والفشل في حماية النباتات من الآفات والأمراض.

ربما يكون الاكتظاظ هو المشكلة الأكثر شيوعًا التي يواجهها الزنبق. ينمو الجلاديولس من الديدان التي تشبه المصابيح. وقبل زراعة قرود الزنبق الخاصة بك، عليك التأكد من أن لديك مساحة كافية لزراعتها على بعد حوالي 6 إلى 10 بوصات عن بعضها البعض. إذا تم زراعتها بالقرب من بعضها البعض، فسوف تجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية وتدفق الهواء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف النمو وزيادة التعرض لأمراض مثل تعفن الجذور والالتهابات الفطرية. من الصعب أيضًا ملاحظة المشاكل الصحية والآفات والتعامل معها في حديقة مكتظة.

شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار عند زراعة الديدان هو أنه من الضروري اختيار مكان مشمس بدرجة كافية، حيث أن قلة الضوء يمكن أن تكون قاتلة. Gladiolus من محبي الشمس ويحتاجون إلى ما لا يقل عن ست إلى ثماني ساعات من الضوء المباشر يوميًا لتزدهر. يمكن أن يؤدي زرعها في زاوية مظللة من حديقتك إلى ظهور سيقان ضعيفة وطويلة وقليل من الزهور.