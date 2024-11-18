الأخطاء الشائعة عند محاولة التخلص من Knotweed اليابانية

هناك عدد قليل من اكتشافات الحدائق المخيبة للآمال أكثر من إدراك أن النبات الجميل الموجود في حديقتك هو في الواقع عشبة العقدة اليابانية (Polygonum cuspidatum)، وهو نبات غازي يمثل مشكلة في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة. تصنفها العديد من الولايات على أنها من الأعشاب الضارة، وقد يؤدي وجودها في حديقتك إلى خفض قيمة منزلك إذا قمت ببيع منزلك. بالنظر إلى مدى خطورة عشبة العقدة اليابانية، فمن المحتمل أن تكون في عجلة من أمرك لإزالة هذه الحشائش المزهرة البيضاء بمجرد أن تدرك أنها غزت الممتلكات الخاصة بك، ولكن تأكد من إجراء البحث. أخطاء مثل الفشل في إزالة النبات بالكامل بما في ذلك الجذور، بافتراض أن التحكم الميكانيكي مثل سحب النباتات أو حفرها سيكون كافيًا للتعامل مع مشكلة الأعشاب العقدية الكبيرة، واستخدام مبيدات الأعشاب الخاطئة في الوقت الخطأ من العام، يمكن أن تسبب لك جميعًا تضيع وقتك وطاقتك، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة العقدة.
نظرًا لأن العقدة، مثل العديد من النباتات الغازية التي لا يجب أن تنمو على الممتلكات الخاصة بك أبدًا، تنتشر عن طريق الجذور، فمن الضروري إزالة النبات بأكمله بما في ذلك الجذور لمنعه من النمو مرة أخرى. من السهل أن تفترض أنك قمت بإزالة العقدة، فقط لتعود النباتات العدوانية من قطعة الجذر التي لم تجدها. في الواقع، إذا كنت تتعامل مع كمية كبيرة من الأعشاب العقدية، فقد لا ترغب حتى في محاولة استخراجها لأن ذلك قد يؤدي بسهولة إلى نشر أجزاء الجذور وزيادة المشكلة سوءًا.
تجنب استخدام مبيدات الأعشاب الخاطئة عند التخلص من الأعشاب العقدية
على الرغم من أنه نادرًا ما تكون مبيدات الأعشاب هي الملاذ الأول عند التعامل مع الأعشاب الضارة في حديقتك أو حديقتك، إلا أنها غالبًا ما تكون ضرورية عند التعامل مع الأعشاب العقدية اليابانية. إن ارتكاب خطأ افتراض أن نبات العقدة الخاص بك قد اختفى لأنك قمت بسحبه أو حفره يمكن أن يعرضك في كثير من الأحيان لخيبة الأمل في غضون سنوات قليلة، عندما يعود النبات أكبر من ذي قبل. لذلك، فإن معظم برامج القضاء على الأعشاب العقدية الناجحة تتضمن بعض استخدام مبيدات الأعشاب.
في حين أن مبيدات الأعشاب التي تحتوي على إيمازابير فعالة نسبيًا ضد الأعشاب العقدية، إلا أنها تتمتع بإمكانية عالية لإلحاق الضرر بالنباتات الأخرى أيضًا لأنها غير انتقائية. في بعض الحالات، قد يعمل الغليفوسات والتريكلوبير أيضًا في القضاء على الأعشاب العقدية. بغض النظر عن مبيد الأعشاب الذي تستخدمه، تأكد من قراءة التعليمات واتباعها بعناية وحاول رش الأعشاب العقدية في الخريف لزيادة فرصة قتل الجذور أيضًا. بغض النظر عما إذا كنت قد استخدمت الطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو كليهما لقتل الأعشاب العقدية الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى الاستمرار في مراقبتها لعدة سنوات والاستعداد لتكرار العلاجات للقضاء عليها تمامًا من حديقتك.