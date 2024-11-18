الأخطاء الشائعة عند محاولة التخلص من Knotweed اليابانية

هناك عدد قليل من اكتشافات الحدائق المخيبة للآمال أكثر من إدراك أن النبات الجميل الموجود في حديقتك هو في الواقع عشبة العقدة اليابانية (Polygonum cuspidatum)، وهو نبات غازي يمثل مشكلة في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة. تصنفها العديد من الولايات على أنها من الأعشاب الضارة، وقد يؤدي وجودها في حديقتك إلى خفض قيمة منزلك إذا قمت ببيع منزلك. بالنظر إلى مدى خطورة عشبة العقدة اليابانية، فمن المحتمل أن تكون في عجلة من أمرك لإزالة هذه الحشائش المزهرة البيضاء بمجرد أن تدرك أنها غزت الممتلكات الخاصة بك، ولكن تأكد من إجراء البحث. أخطاء مثل الفشل في إزالة النبات بالكامل بما في ذلك الجذور، بافتراض أن التحكم الميكانيكي مثل سحب النباتات أو حفرها سيكون كافيًا للتعامل مع مشكلة الأعشاب العقدية الكبيرة، واستخدام مبيدات الأعشاب الخاطئة في الوقت الخطأ من العام، يمكن أن تسبب لك جميعًا تضيع وقتك وطاقتك، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة العقدة.

نظرًا لأن العقدة، مثل العديد من النباتات الغازية التي لا يجب أن تنمو على الممتلكات الخاصة بك أبدًا، تنتشر عن طريق الجذور، فمن الضروري إزالة النبات بأكمله بما في ذلك الجذور لمنعه من النمو مرة أخرى. من السهل أن تفترض أنك قمت بإزالة العقدة، فقط لتعود النباتات العدوانية من قطعة الجذر التي لم تجدها. في الواقع، إذا كنت تتعامل مع كمية كبيرة من الأعشاب العقدية، فقد لا ترغب حتى في محاولة استخراجها لأن ذلك قد يؤدي بسهولة إلى نشر أجزاء الجذور وزيادة المشكلة سوءًا.