الأداة الفريدة التي توفر حل لتوفير الركبة للبستانيين

توفر البستنة وسيلة لممارسة الرياضة مع زراعة الفواكه والخضار الصحية الخاصة بك أو الزهور الجميلة. يمكن أن يكون لها تأثير عقلي إيجابي. يمكن أن تشمل الفوائد النفسية للبستنة انخفاضًا في الإجهاد ، والاهتمام الأقوى ، واحترام الذات بشكل أفضل. ومع ذلك ، يجب ألا تضطر إلى التضحية بصحتك البدنية على مذبح البستنة الذاتية. تعد البستنة مرشحًا رئيسيًا لإصابات الإجهاد المتكررة في العضلات والأوتار والأعصاب ، مما يؤثر عادةً على ركبتيك ، بالنظر إلى أنك بحاجة إلى الوصول مباشرة إلى سرير حديقتك. يوصى بأن تقوم بتوسيع ركبتيك عند الرابض ، وقد يكون مقعد الركبة المليء بالأرجل مجرد الأداة الأساسية التي تحتاجها لتحسين الحدائق الخاصة بك.

تشمل الأدوات النموذجية المستخدمة للحد من آلام البستنة وسادات الركبة على حزام DIY وركوع حديقة مخصصة ، وهي وسائد محمولة متصلة بمقابض طويلة يمكن أن تقفل في بعض الأحيان في مواقع أعلى كمقعد مؤقت. يختلف مقعد الركبة المليء بالأرجل قليلاً عن تلك الخيارات القياسية. الأداة هي أكثر من فوطتين متصلتين بقضبان على شكل J ، مع الجانب الأطول قادرًا على ربط ركبتك. بمجرد البدء في الركوع ، يتم وضع الطرف الآخر من الخطاف بشكل مثالي لإعطائك مكانًا مريحًا للجلوس وراحة ظهرك.