الأداة الفريدة التي توفر حل لتوفير الركبة للبستانيين

توفر البستنة وسيلة لممارسة الرياضة مع زراعة الفواكه والخضار الصحية الخاصة بك أو الزهور الجميلة. يمكن أن يكون لها تأثير عقلي إيجابي. يمكن أن تشمل الفوائد النفسية للبستنة انخفاضًا في الإجهاد ، والاهتمام الأقوى ، واحترام الذات بشكل أفضل. ومع ذلك ، يجب ألا تضطر إلى التضحية بصحتك البدنية على مذبح البستنة الذاتية. تعد البستنة مرشحًا رئيسيًا لإصابات الإجهاد المتكررة في العضلات والأوتار والأعصاب ، مما يؤثر عادةً على ركبتيك ، بالنظر إلى أنك بحاجة إلى الوصول مباشرة إلى سرير حديقتك. يوصى بأن تقوم بتوسيع ركبتيك عند الرابض ، وقد يكون مقعد الركبة المليء بالأرجل مجرد الأداة الأساسية التي تحتاجها لتحسين الحدائق الخاصة بك.
تشمل الأدوات النموذجية المستخدمة للحد من آلام البستنة وسادات الركبة على حزام DIY وركوع حديقة مخصصة ، وهي وسائد محمولة متصلة بمقابض طويلة يمكن أن تقفل في بعض الأحيان في مواقع أعلى كمقعد مؤقت. يختلف مقعد الركبة المليء بالأرجل قليلاً عن تلك الخيارات القياسية. الأداة هي أكثر من فوطتين متصلتين بقضبان على شكل J ، مع الجانب الأطول قادرًا على ربط ركبتك. بمجرد البدء في الركوع ، يتم وضع الطرف الآخر من الخطاف بشكل مثالي لإعطائك مكانًا مريحًا للجلوس وراحة ظهرك.
أضف مقعد الركبة المليء بالأرجل إلى أدوات البستنة الخاصة بك
قد يكون مقعد الركبة هو الحل الأمثل لجعل الركوع مقبولًا لفترات طويلة من البستنة (أو غيرها من الأنشطة مثل Diying الخاصة بك من الطوب الخاص بك). تتوفر مقاعد الركبة ، مثل حزام Tolerdwum على جهاز الركوع ومقعد Heiiom Kneeling Knee Brace ، عبر الإنترنت وتجارة التجزئة بين 30 دولارًا و 50 دولارًا. يجب أن تعمل مقاعد الركبة من أجل أي شخص ، سواء كانت محترفة أو هواة منزلية ، والجوانب المريحة تعني أنها استثمار جيد مقارنةً بعملية أسهل وسائد متاجر التوفير. إن القدرة على قضاء المزيد من الوقت بشكل مريح على ركبتيها لديها تطبيقات غير رسمية أيضًا ، مثل القدرة على الانخفاض واللعب مع الصغار أو الحيوانات الأليفة.
على الجانب السلبي ، فإن ربط جهاز ضخم بساقك يجعل من المناورة أكثر من خيارات الوسائد مثل وسادات الركبة. ومع ذلك ، على عكس منصات الركبة ، تحتاج فقط إلى مقعد دعامة واحد (قد يؤدي وجود واحد على كل ساق إلى أن يتسبب الأجهزة في تصطدم ببعضها البعض). بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود مكان للجلوس يوفر وضعًا مريحًا أفضل يمكن أن يقلل من التعب والألم. ولكن بالطبع ، عندما يكون في الحديقة ، يمكن أن يساعد في تبديل المهام للتأكد من أنك لا تجهد ركبتيك للامتدادات الممتدة. يمكنك أيضًا تجربة البستنة في الأسرة المرتفعة ، مما يقلل من الحاجة إلى الركوع بدلاً من المواقف الأخرى مثل الجلوس.