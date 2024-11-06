الأداة المفيدة التي يمكنها إزالة مصرف حوض الاستحمام في وقت قصير

إذا كنت تواجه مشكلة في فتح مصرف الدش المسدود أو ببساطة لا تستطيع إعادة استنزاف الدش مرة أخرى، فقد حان الوقت لإزالته تمامًا. من خلال إخراج المصرف بالكامل من الحوض، ستتمكن من تنظيفه بعمق أو استبداله بآخر جديد. لحسن الحظ، هذه صناعة يدوية بسيطة لا تتطلب سوى عدد قليل من الأدوات اليومية. لإزالة سلة التصريف بمجرد خروج السدادة، ستحتاج إلى مفتاح توصيل خاص. إذا لم يكن لديك واحدة أو لا ترغب في شراء واحدة، استخدم أداة موجودة لديك بالفعل في المنزل: كماشة ذات أنف طويل أو كماشة ذات إبرة.

أولاً، قم بإزالة سدادة حوض الاستحمام عن طريق وضعها على الوضع المفتوح ولفها عكس اتجاه عقارب الساعة. على الرغم من أن طريقة الإزالة الدقيقة تعتمد على نوع السدادة، إلا أن معظم السدادات الشائعة يمكن لفها بهذه الطريقة. بدلًا من ذلك، يمكن تثبيته بمسمار ستحتاج إلى إزالته باستخدام مفك براغي مناسب الحجم. لإخراج سلة الصرف، استخدم كماشة قفل الأنف الطويلة أو الإبرة للخطوة التالية.