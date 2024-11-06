الأداة المفيدة التي يمكنها إزالة مصرف حوض الاستحمام في وقت قصير

إذا كنت تواجه مشكلة في فتح مصرف الدش المسدود أو ببساطة لا تستطيع إعادة استنزاف الدش مرة أخرى، فقد حان الوقت لإزالته تمامًا. من خلال إخراج المصرف بالكامل من الحوض، ستتمكن من تنظيفه بعمق أو استبداله بآخر جديد. لحسن الحظ، هذه صناعة يدوية بسيطة لا تتطلب سوى عدد قليل من الأدوات اليومية. لإزالة سلة التصريف بمجرد خروج السدادة، ستحتاج إلى مفتاح توصيل خاص. إذا لم يكن لديك واحدة أو لا ترغب في شراء واحدة، استخدم أداة موجودة لديك بالفعل في المنزل: كماشة ذات أنف طويل أو كماشة ذات إبرة.
أولاً، قم بإزالة سدادة حوض الاستحمام عن طريق وضعها على الوضع المفتوح ولفها عكس اتجاه عقارب الساعة. على الرغم من أن طريقة الإزالة الدقيقة تعتمد على نوع السدادة، إلا أن معظم السدادات الشائعة يمكن لفها بهذه الطريقة. بدلًا من ذلك، يمكن تثبيته بمسمار ستحتاج إلى إزالته باستخدام مفك براغي مناسب الحجم. لإخراج سلة الصرف، استخدم كماشة قفل الأنف الطويلة أو الإبرة للخطوة التالية.
استخدم الزردية لإزالة الصرف
ابدأ بإدخال الكماشة في المصرف ثم أمسكها بمركز العارضتين. يجب أن يكون الأنف رفيعًا بما يكفي للمرور من خلاله إلى الجانب الآخر، مما يوفر لك ثباتًا قويًا. تأتي الكماشات في عدد لا يحصى من الأشكال والأحجام، ولكن أفضل ما يناسب هذه المهمة هو كماشة قفل الأنف الطويلة. تتميز بنهاية مستقيمة يمكن إسقاطها بسهولة في المصرف بينما تضمن آلية القفل حصولك على قبضة قوية وآمنة عليها. يمكنك أيضًا استخدام كماشة الأنف الإبرية، رغم أنها ليست قوية مثل كماشة الأنف الطويلة وقد تنحني أو تنكسر بقوة كبيرة.
ثبت الكماشة في مكانها في وضع عمودي وأدر الصرف عكس اتجاه عقارب الساعة. هناك احتمال كبير أن يكون المصرف عالقًا في مكانه وسيحتاج إلى قوة أكبر من مجرد يديك لبدء تشغيله. إذا لم تتمكن من تحريكه، استخدم مجموعة من الكماشات القياسية للضغط. بعد عدة لفات كاملة، يجب أن يبدأ الصرف في الالتواء بسهولة أكبر، مما يسمح لك بالتخلص من المجموعة الثانية من الكماشات. أمسك كماشة قفل الأنف الطويلة مباشرة، واستمر في اللف ببطء ولكن بقوة حتى يخرج الصرف. الآن لديك حق الوصول الكامل لتنظيف الصرف جيدًا قبل استبداله.