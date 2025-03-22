الأدوية التي غالبا ما يتم تجميعها لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق

Alprazolam يقع في فئة من المخدرات تسمى البنزوديازيبينات. ربما تكون قد سمعت عن الدواء تحت اسم العلامة التجارية مثل Xanax أو Niravam. عادة ما يتم وصف الألبرازولام لتقليل آثار اضطرابات الذعر والقلق لأنها تعمل كمهدئ عصبي وجسدي ومريح.

كما هو الحال مع معظم الأدوية ، يمكن أن يسبب ألبرازولام آثارًا جانبية تختلف من خفيفة إلى خطيرة. وتشمل هذه النعاس ، وقضايا الجهاز الهضمي ، والصداع ، وتغييرات الرؤية ، والاكتئاب. ومع ذلك ، يعتبر ألبرازولام آمنًا وفعالًا بالنسبة لمعظم الناس طالما أنهم لا يسيئون استخدامها. في عام 2020 ، بدأت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تتطلب أن تتضمن جميع البنزوديازيبينات تحذيرًا حول خصائص الإدمان للدواء.

يوفر التحرير والسرد الملح الأمفيتامين (الاسم العلامة التجارية: Adderall) التحفيز للجهاز العصبي. في الأساس ، ينتج عن هذا تأثير معاكس من تأثير الألبرازولام. في الواقع ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فإن تناول هذا الدواء يمكن أن يحسن تركيزهم من خلال تشجيع اليقظة. الجانب السلبي إلى مجموعة ملح الأمفيتامين هو أنه قد يتسبب في فرط التنبيه ، مما قد يؤدي إلى الأرق. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى الأعراض التي يشاركها ألبرازولام ، مثل الصداع واضطراب المعدة. وتشمل الآثار الجانبية الأخرى المذهلة من Adderall ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى. علاوة على ذلك ، إنها تشكل العادة أيضًا.