الأدوية التي غالبا ما يتم تجميعها لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق

يمكن لبعض الحالات الطبية المشاركة ، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق. وفقًا لإحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يتم تشخيص حوالي أربعة من كل 10 أطفال بالقلق وكذلك ADHD. يمكن للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا أن يواجهوا القلق: وجدت دراسة 2022 في أبحاث الطب النفسي أن أكثر من نصف البالغين لديهم تشخيص مشارك في ADHD. لاحظت الدراسة أن وجود كل من القلق و ADHD يمكن أن يؤدي إلى إهانة الأعراض النفسية والاجتماعية. في الواقع ، فإن الأفراد الذين يعانون من القلق و ADHD هم أكثر عرضة إحصائياً لديهم أفكار انتحارية ، ويتطلبون علاجًا للمرضى الداخليين ، ويلعبون من الناحية التعليمية.
إذا كنت مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق ، فقد يصف طبيبك مزيجًا من العلاجات الصيدلانية (بالإضافة إلى مشاركة طرق فعالة لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير الدواء). واحد من هذه الأدوية هو ألبرازولام جنبا إلى جنب مع التحرير والسرد الملح الأمفيتامين. معا ، تساعد هذه الأدوية على تقليل شدة أعراض الاضطرابات. ومع ذلك ، قد ترغب في الحصول على فهم أعمق لما يمكنهم فعله – وكيف قد يؤثر عليك أخذهم في وقت واحد بطرق غير متوقعة – قبل بدءها كجزء من دورة العلاج الشخصية.
تؤثر على عقلك وجسمك بطرق مختلفة بشكل واضح
Alprazolam يقع في فئة من المخدرات تسمى البنزوديازيبينات. ربما تكون قد سمعت عن الدواء تحت اسم العلامة التجارية مثل Xanax أو Niravam. عادة ما يتم وصف الألبرازولام لتقليل آثار اضطرابات الذعر والقلق لأنها تعمل كمهدئ عصبي وجسدي ومريح.
كما هو الحال مع معظم الأدوية ، يمكن أن يسبب ألبرازولام آثارًا جانبية تختلف من خفيفة إلى خطيرة. وتشمل هذه النعاس ، وقضايا الجهاز الهضمي ، والصداع ، وتغييرات الرؤية ، والاكتئاب. ومع ذلك ، يعتبر ألبرازولام آمنًا وفعالًا بالنسبة لمعظم الناس طالما أنهم لا يسيئون استخدامها. في عام 2020 ، بدأت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تتطلب أن تتضمن جميع البنزوديازيبينات تحذيرًا حول خصائص الإدمان للدواء.
يوفر التحرير والسرد الملح الأمفيتامين (الاسم العلامة التجارية: Adderall) التحفيز للجهاز العصبي. في الأساس ، ينتج عن هذا تأثير معاكس من تأثير الألبرازولام. في الواقع ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فإن تناول هذا الدواء يمكن أن يحسن تركيزهم من خلال تشجيع اليقظة. الجانب السلبي إلى مجموعة ملح الأمفيتامين هو أنه قد يتسبب في فرط التنبيه ، مما قد يؤدي إلى الأرق. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى الأعراض التي يشاركها ألبرازولام ، مثل الصداع واضطراب المعدة. وتشمل الآثار الجانبية الأخرى المذهلة من Adderall ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى. علاوة على ذلك ، إنها تشكل العادة أيضًا.
أسئلة حول الجمع بين الأدوية القوية
على الرغم من أن التحرير والسرد الملح في ألبرازولام والأمفيتامين غالباً ما يجتمعان ، يجب ألا يخلطهما دون طلب الطبيب. يجب أن تدرك أيضًا أن بعض أخصائيي الرعاية الصحية لا يتم بيعهم على فوائد الجمع بين الدواءين بسبب أغراضهم التي تبدو على ما يبدو.
أشار الدكتور بول زاركوفسكي ، أستاذ مساعد سريري في قسم العلوم النفسية والعلوم السلوكية في المركز الطبي هاربورفيو بجامعة واشنطن ، إلى نتائج دراسة تشير إلى أن الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير “معادي” على بعضها البعض (عبر معهد علم الأدوية النفسية). وأشار أيضًا إلى أن “الأمفيتامين يعكس الآثار المستعدية للبنزوديازيبين ولكنه يترك عجزًا كبيرًا في التوازن ووقت التفاعل والذاكرة والأهم من ذلك نظرة ثاقبة على ضعف”. تحذر العديد من مراكز تعاطي المخدرات وإدمان الإدمان من أن تناول الأدوية يمكن أن يؤدي إلى وفاة جرعة زائدة ، وإساءة استخدام المخدرات وإساءة استخدامها ، ونتائج القلب والأوعية الدموية غير المرغوب فيها.
هذا لا يعني أنه لا يمكنك تناول ألبرازولام والأمفيتامين في وقت واحد إذا رأى طبيبك أنه من المفيد بناءً على تاريخك الطبي. ومع ذلك ، قد ترغب في إجراء محادثة مدروسة حول آثارها الجانبية المحتملة للتفاعل. أثناء وجودك فيه ، فكر في الحديث عما تتناوله ، بما في ذلك الفيتامينات والمكملات الغذائية. (إليك بعض الأشياء التي لم تكن تعرفها يمكن أن تؤثر على الدواء.)