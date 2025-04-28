الأشياء التي خرجت عن ريتشارد سيمونز بعد وفاته

قبل أن تصبح صناعة مربحة وطريقة حياة للملايين ، كانت اللياقة البدنية والصحة والتحسين الذاتي مرادفًا لرجل واحد: ريتشارد سيمونز. إنه حقًا ، بجدية ، أراد بصراحة مساعدة الإنسانية ، لكنه كان يعلم أن القليل من الفلاش والترفيه قطع شوطًا طويلاً. لعقود من الزمان ، صرخ سيمونز على ما يبدو بلا جدوى وأبدلا من الصراخ ، رقص ، وشجع طريقه من خلال فصول التمرينات في استوديوه البارز وفي البرامج الحوارية الصباحية ، “عرض ريتشارد سيمونز” ، وفي خطه من العرق الشعبي “من العرق” إلى القديم “. من المؤكد أن سيمونز ساعد الكثير من الناس ، وعلى الرغم من أنه قد سخر من شخصيته على رأسه وقمة الدبابات الباهظة القصيرة والسراويل القصيرة ، إلا أنه كان محبوبًا عالميًا تقريبًا.

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لقد كان دائمًا هناك ، لفترة طويلة ، وبالنسبة للكثيرين ، كان الأمر صادمًا عندما تقاعد فجأة في عام 2014 ، وحتى أكثر من ذلك عندما توفي Paragon Health في عام 2024. كان سيمونز يركز على الآخرين لدرجة أن القليل من حياته الشخصية لم يكن معروفًا ، وبصرف النظر عن حالة طوارئ طبية مرعبة على مجموعة ديفيد ليترمان ودقة على سيرة ذاتية محتملة. بعد وفاته ، شارك أولئك الذين عرفوه بشكل أفضل بعض الشذرات مع العالم عن الشخص الحقيقي. إليك كل ما تعلمناه منذ ذلك الحين عن الحياة المأساوية في بعض الأحيان لريتشارد سيمونز.