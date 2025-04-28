الأشياء التي خرجت عن ريتشارد سيمونز بعد وفاته

قبل أن تصبح صناعة مربحة وطريقة حياة للملايين ، كانت اللياقة البدنية والصحة والتحسين الذاتي مرادفًا لرجل واحد: ريتشارد سيمونز. إنه حقًا ، بجدية ، أراد بصراحة مساعدة الإنسانية ، لكنه كان يعلم أن القليل من الفلاش والترفيه قطع شوطًا طويلاً. لعقود من الزمان ، صرخ سيمونز على ما يبدو بلا جدوى وأبدلا من الصراخ ، رقص ، وشجع طريقه من خلال فصول التمرينات في استوديوه البارز وفي البرامج الحوارية الصباحية ، “عرض ريتشارد سيمونز” ، وفي خطه من العرق الشعبي “من العرق” إلى القديم “. من المؤكد أن سيمونز ساعد الكثير من الناس ، وعلى الرغم من أنه قد سخر من شخصيته على رأسه وقمة الدبابات الباهظة القصيرة والسراويل القصيرة ، إلا أنه كان محبوبًا عالميًا تقريبًا.
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لقد كان دائمًا هناك ، لفترة طويلة ، وبالنسبة للكثيرين ، كان الأمر صادمًا عندما تقاعد فجأة في عام 2014 ، وحتى أكثر من ذلك عندما توفي Paragon Health في عام 2024. كان سيمونز يركز على الآخرين لدرجة أن القليل من حياته الشخصية لم يكن معروفًا ، وبصرف النظر عن حالة طوارئ طبية مرعبة على مجموعة ديفيد ليترمان ودقة على سيرة ذاتية محتملة. بعد وفاته ، شارك أولئك الذين عرفوه بشكل أفضل بعض الشذرات مع العالم عن الشخص الحقيقي. إليك كل ما تعلمناه منذ ذلك الحين عن الحياة المأساوية في بعض الأحيان لريتشارد سيمونز.
لم يكن كل هذا منعزل
كان ريتشارد سيمونز شخصية عامة بارزة منذ حوالي 40 عامًا ، حيث ظهرت في البرامج الحوارية التلفزيونية ، وبطولة في مجال التعريفات ، وقيادة فصول التمرينات في مرافقه الخاصة ، أو في مقاطع الفيديو الأكثر مبيعًا. انتهى كل ذلك بشكل مفاجئ وفي وقت واحد في عام 2014 ، عندما قرر سيمونز قضاء المزيد من الوقت في راحة منزله الكبير في لوس أنجلوس. قام سيمونز بتصنيف سحبه من الارتباطات الحية كتقاعد ، لكنه لم يترك شغفه بمحاولة مساعدة الآخرين في رحلاتهم لتحسين الصحة البدنية والعقلية.
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“لا يعرف الناس هذا ، أنا حقًا شخص خجول وقليلًا من الانطوائي ، أخبر سيمونز الناس في مقابلته النهائية ، نُشر بعد وفاته في عام 2024.” هنا في المنزل ، أستيقظ كل يوم وأساعد الناس. نظرًا لأن عملي خطير للغاية. “أوضح سيمونز أنه على أساس يومي ، أجاب شخصياً على ما لا يقل عن 100 رسالة بريد إلكتروني من المعجبين وأولئك الذين تواصلوا ، ووضع عدد من المكالمات الهاتفية عندما كان ذلك ضروريًا.
ولم يتراجع سيمونز بشكل دائم إلى الداخل. وقال “أترك المنزل أحيانًا. لكنني في حالة تمويه”. قال مدير المنزل تيريزا ريفيس إن سيمونز لم يكن معترفًا به للجمهور لأنه لن يتكلم وسوف يرتدي قناعًا وشعرًا مستعارًا ونظارات.
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لماذا تقاعد ريتشارد سيمونز
نادراً ما سمعنا من ريتشارد سيمونز في 2010 و 2020. تقاعد من جزء وظيفته التي تطلب منه أن يواجه الحشود وأداء إجراءات التمارين لأنه لم يستطع فعل ذلك جسديًا بعد الآن. مع تقدمه في الستينيات والسبعينيات من عمره ، عانى سيمونز من تدهور الجسم الطبيعي الذي يصاحب الشيخوخة بشكل عام ، وقد أثر على عمله. وقال تيريزا ريفيس ، رفيق سيمونز ، تيريزا إتشفينز ، “لم يستطع ممارسة الرياضة. لم يستطع تعليم فصله”.
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حاول الاستمرار في الوقت الذي استطاعه ، لكنه لم يستطع هزيمة الألم وعدم وجود وظائف في ركبتيه. خضع لعملية جراحية في استبدال الركبة واعتبر آخر عندما لم يخفف أول شخص مشاكله تمامًا. في عام 2014 ، لم يعد يجد نفسه قادرًا على القفز ، قرر سيمونز الإقلاع عن التدخين.
عانى سيمونز أيضًا من عدم الراحة بالطريقة التي تغير بها ظهوره كلما أصبح كبار السن. هذا جعله أكثر وعيا بالذات وساهم في قراره بتبني حياة أكثر خصوصية. وقال ريفيس: “لقد ظن أنه كان يبدو كبيرًا في السن” ، مضيفًا أن سيمونز سيخبرها ، “لا أريد أن يراني الناس. لم أعد أبدو جميلًا بعد الآن ، تيريزا”.
كان لدى ريتشارد سيمونز سقوط مميت محتمل
في يوم الخميس ، 11 يوليو 2024 ، أعد ريتشارد سيمونز للنوم ، ولكن خلال هذه العملية ، عانى من سقوط في الحمام بجوار غرفة نومه. في وقت لاحق من ذلك اليوم ، سقط وأخذ الفراش. قال في صباح عيد ميلاده ، “تيريزا ، لا أستطيع النزول ، ساقي تؤلمني كثيرًا”. ساعد مدير منزله ، كوك ، ورفيقه ، تيريزا ، وساعد سيمونز في العودة إلى قدميه وتأكد من أنه كان على ما يرام ، وذهب للنوم. لم يكن جيدًا تمامًا: أبلغ خبير اللياقة البدنية عن شعوره بالارتباك ، وفي صباح اليوم التالي ، لم يكن قادرًا على الخروج من السرير ، ويشكو من ألم شديد في ساقيه. نظريًا أن هناك نوعًا من العظم المكسور ، وحث سيمونز بشدة على البحث عن مساعدة طبية للتقدم. لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى ، بسبب كيف كان عيد ميلاده السابع والسبعين.
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كما قال سيمونز إنه كان منفتحًا على الخروج في اليوم التالي ، لم يتابع Reveles فكرة الاهتمام الطبي العاجل. في وقت ما خلال الليلة التالية ، سقط سيمونز مرة أخرى ، كما هو الحال على الأرض بجوار سريره حيث عثر عليه في صباح اليوم التالي.
توفي في اليوم التالي لعيد ميلاده السابع والسبعين
تم العثور على ريتشارد سيمونز لا يستجيب على أرضية غرفة نومه من قبل مدير منزله ، تيريزا ريفيس ، في صباح يوم 13 يوليو 2024. عرفت على الفور أنه قد مات ، لكنها قدمت بعض الملاحظات الأخرى حول الوضع أيضًا. “عندما رأيته بدا هائلاً” ، قال ريفيس للناس ، مضيفًا أن قبضة سيمونز قد تم تشدها. “لهذا السبب أعلم أنها كانت نوبة قلبية. لقد أصبت بنوبة قلبية قبل بضع سنوات ، ويدلي يدي بنفس الشيء”. تم استدعاء السلطات عبر 911 مكالمة واضحة وفاة سيمونز.
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سيستغرق إجراء تحقيق أجرته وزارة الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس لتحديد ما إذا كانت Reveles صحيحة ، وكانت ، ولكن جزئيًا. بعد حوالي شهر من وفاة سيمونز في منزله في لوس أنجلوس عن عمر يناهز 76 عامًا ، تم إدراج أمراض القلب والأوعية الدموية الشريانية – أو الجدران المصبوبة للشرايين التي يستخدمها القلب لتحريك الدم حول الجسم – كعامل مسؤول. توفي سيمونز رسميا بسبب الأضرار التي لحقت بجروح صدمة حادة التي أصيبت بها خلال خريف حمامه قبل يومين.
لقد انعكس على إرثه
قبل يومين من وفاته غير المتوقعة في عام 2024 ، قابل الناس ريتشارد سيمونز. طوال المحادثة الطويلة ، نظر سيمونز إلى الوراء إلى حياته وإنجازاته وكيف شعر أنه يتناسب مع الجدول الزمني لعلاقة الأميركيين بصحتهم. كان لديه الكثير من الأفكار على وجه الخصوص حول الثقافات المتغيرة باستمرار لفقدان الوزن ، وهو نظام ساعد في تأسيسه في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي من خلال استوديوهات اللياقة البدنية ، ومطعم الأطعمة الصحية ، وجسم العمل التلفزيوني. كان كلاهما قد أعطى عمله وأعرب عن أسفه كيف كان هناك المزيد من التقدم الذي يجب إحرازه. وقال في المقال ، “عندما تقاعدت ، اعتقدت أن شخصًا آخر سيأخذ مكاني. “أعني ، كانت هناك دائمًا أماكن للناس المناسبة.”
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وعلق سيمونز أيضا على حلول خسارة الوزن الحديثة للعمليات الجراحية والأدوية المتقدمة. وقال “إذا أخذ شخص ما لقطة لفقدان الوزن ، فهذا ليس عملي”. “بمجرد أن تصل إلى سن معينة ، يصعب خسارة الوزن. لا أنصح الناس أبدًا بالقيام بأشياء زائفة.”
عودة كانت في أعمال ريتشارد سيمونز
بعد عقد قوي قام فيه بتشغيل صفر أو تصوير ، كان ريتشارد سيمونز مستعدًا للظهور في عمله الثاني في عام 2024. وفي الأسابيع التي سبقت وفاته ، رتب شخصياً لتسجيل مقابلة تلفزيونية رئيسية مع صديقه ، الصحفي رفيع المستوى ديان سوير. لم يتم القبض على هذا الجلوس ، ناهيك عن الإعلان ، قبل وفاة سيمونز في يوليو 2024.
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قبل يومين من وفاته ، أجرى سيمونز مقابلة مع People ، والتي لم تكن قادرة على نشر ملفه الشخصي المطول للمشاهير حتى بعد وفاته. كان أحد أكبر الكشف عن تلك الدردشة هو أن سيمونز كان يعمل بجد على المسرح الموسيقي للسيرة الذاتية. “لقد كتبت 14 أغنية لعرض برودواي. وأنا أعمل مع رجل مذهل – باتريك ليونارد” ، كشف سيمونز. “أكتب كلمات الأغاني ، ويكتب الموسيقى. العرض بأكمله يدور حول حياتي – من بيع Pralines في نيو أورليانز في متجر للحلوى عندما كنت طفلاً عندما قررت التقاعد.”